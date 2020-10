Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 266 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 16% 42 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 12% 32 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 21% 57 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 3% 9 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 6% 15 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 15% 41 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 6% 15 Найманий працівник, втратив роботу 6% 15 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 15% 40 Всього голосів : 266 Додано: Пон 12 жов, 2020 13:40 greenozon написав: shapo написав: Карта лживая. Карта лживая.

а є десь більш тончий ресурс?



а є десь більш тончий ресурс

? а є десь більш тончий ресурс

В МИДе спросите

Имхо, если только это может ограничить дальнейшее распространение заразы (пресловутый коллективный иммунитет, если он существует) - другого выхода (до массовой вакцинации, да и то непонятно, будут ли вакцины эффективны) пока не видно.

В конце концов, "война - это война". А в чем состоит критерий многоватости или маловатости?Имхо, если только это может ограничить дальнейшее распространение заразы (пресловутый коллективный иммунитет, если он существует) - другого выхода (до массовой вакцинации, да и то непонятно, будут ли вакцины эффективны) пока не видно.В конце концов, "война - это война". На війні теж можна шашкой проти танка, а можна БПЛА. Японія справляється з ковідом одними масками, бо там відсоток ковідідіотів в десятки разів меньше, ніж в нас. На війні теж можна шашкой проти танка, а можна БПЛА. Японія справляється з ковідом одними масками, бо там відсоток ковідідіотів в десятки разів меньше, ніж в нас.

Надо исходить из того, что мы никогда не будем Японией.

Previous laboratory studies have found that SARS-Cov-2 can survive for two to three days on bank notes and glass, and up to six days on plastic and stainless steel, although results vary.

But the latest research from Australian agency CSIRO found the virus was "extremely robust," surviving for 28 days on smooth surfaces such as glass found on mobile phone screens and both plastic and paper banknotes, when kept at 20C (68F), which is about room temperature.

In comparison, the flu virus can survive in the same circumstances for 17 days.

Вірус може виживати на банкнотах, телефонах до 28 днів при 20 градусах Previous laboratory studies have found that SARS-Cov-2 can survive for two to three days on bank notes and glass, and up to six days on plastic and stainless steel, although results vary.But the latest research from Australian agency CSIRO found the virus was "extremely robust," surviving for 28 days on smooth surfaces such as glass found on mobile phone screens and both plastic and paper banknotes, when kept at 20C (68F), which is about room temperature.In comparison, the flu virus can survive in the same circumstances for 17 days.Вірус може виживати на банкнотах, телефонах до 28 днів при 20 градусах

А как они определяют выживаемость вируса?

А как они определяют выживаемость вируса?

И главное - его способность заражать?

ЛАД написав: Starikan написав: Плюс фейковые китайские видео про трупы на улицах, россказни пророссийских (анти)американских блогеров-эмигрантов про морги-рефрижераторы, паника в Италии-Испании и т.п. За прошедшее время человеческая психика выработала иммунитет к угрозе, теперь мало кого могут напугать рекордные цифры.

Китайские видео с трупами на улицах не смотрел. А паника в Италии-Испании тоже была фейковая?

Китайские видео с трупами на улицах не смотрел. А паника в Италии-Испании тоже была фейковая? Китайские видео с трупами на улицах не смотрел.

Не приписывайте мне ваши домыслы. Я просто перечислил все факторы.

"На войне как на войне" комментировать не буду. Предлагаете, как некоторые тут, быстренько перезаряжать всё население? Кто выживет, тот выживет, ну а кому суждено... земля пухом? Масок не надо, никаких других мер тоже?

Не приписывайте мне ваши домыслы. Я просто перечислил все факторы.

Вот и не комментируйте и не пишите бред, выделенный жирным шрифтом.

Igneus написав: airmax78 написав: Да, но обычно, в Испании ледовые арены под морги не задействуют.

Вищий суд Мадрида скасував рішення МОЗ Іспанії про закриття столиці на карантин:

https://zib.com.ua/ua/144902-v_ispanii_ ... olici.html

https://english.elpais.com/society/2020 ... tions.html

Вищий суд Мадрида скасував рішення МОЗ Іспанії про закриття столиці на карантин:



https://zib.com.ua/ua/144902-v_ispanii_ ... olici.html



https://english.elpais.com/society/2020 ... tions.html Вищий суд Мадрида скасував рішення МОЗ Іспанії про закриття столиці на карантин:

вот этим цивилизованные страны и отличаются от Украины - там нельзя нарушать закон никому...



вот этим цивилизованные страны и отличаются от Украины - там нельзя нарушать закон никому...

кстати аналогичное судебное решение было в конце апреля в Чехии при первой волне коронабесия.

zРадио написав: Все вузы уходят на удаленку

Студенты будут учиться дистанционно, в школах каникулы начнутся раньше – Радуцкий

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/10/11/7269556/



Студенты будут учиться дистанционно, в школах каникулы начнутся раньше – Радуцкий

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/10/11/7269556/ Все вузы уходят на удаленку

логично поставить вопрос о возврате части оплаченых средств за обучение студентов на контракте...

