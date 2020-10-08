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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 12 жов, 2020 13:40
greenozon написав: shapo написав:
Карта лживая.
а є десь більш тончий ресурс
?
В МИДе спросите
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Додано: Пон 12 жов, 2020 14:50
lapay написав: Starikan написав:
А в чем состоит критерий многоватости или маловатости?
Имхо, если только это может ограничить дальнейшее распространение заразы (пресловутый коллективный иммунитет, если он существует) - другого выхода (до массовой вакцинации, да и то непонятно, будут ли вакцины эффективны) пока не видно.
В конце концов, "война - это война".
На війні теж можна шашкой проти танка, а можна БПЛА. Японія справляється з ковідом одними масками, бо там відсоток ковідідіотів в десятки разів меньше, ніж в нас.
Надо исходить из того, что мы никогда не будем Японией.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
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Додано: Пон 12 жов, 2020 14:53
Ukrainian написав:
Previous laboratory studies have found that SARS-Cov-2 can survive for two to three days on bank notes and glass, and up to six days on plastic and stainless steel, although results vary.
But the latest research from Australian agency CSIRO found the virus was "extremely robust," surviving for 28 days on smooth surfaces such as glass found on mobile phone screens and both plastic and paper banknotes, when kept at 20C (68F), which is about room temperature.
In comparison, the flu virus can survive in the same circumstances for 17 days.
Вірус може виживати на банкнотах, телефонах до 28 днів при 20 градусах
А как они определяют выживаемость вируса?
И главное - его способность заражать?
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
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Додано: Пон 12 жов, 2020 15:00
ЛАД написав: Starikan написав:
Плюс фейковые китайские видео про трупы на улицах, россказни пророссийских (анти)американских блогеров-эмигрантов про морги-рефрижераторы, паника в Италии-Испании и т.п. За прошедшее время человеческая психика выработала иммунитет к угрозе, теперь мало кого могут напугать рекордные цифры.
Китайские видео с трупами на улицах не смотрел. А паника в Италии-Испании тоже была фейковая?
Не приписывайте мне ваши домыслы. Я просто перечислил все факторы.
"На войне как на войне" комментировать не буду. Предлагаете, как некоторые тут, быстренько перезаряжать всё население? Кто выживет, тот выживет, ну а кому суждено... земля пухом? Масок не надо, никаких других мер тоже?
Вот и не комментируйте и не пишите бред, выделенный жирным шрифтом.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
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Додано: Пон 12 жов, 2020 15:47
вот этим цивилизованные страны и отличаются от Украины - там нельзя нарушать закон никому...
кстати аналогичное судебное решение было в конце апреля в Чехии при первой волне коронабесия.
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
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Додано: Пон 12 жов, 2020 15:52
логично поставить вопрос о возврате части оплаченых средств за обучение студентов на контракте...
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
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