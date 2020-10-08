Ratatui написав:Собственно на страхе и манипуляции и держится всё управление везде.
только в тоталитарных режимах.
а разьве в современном мире есть не тоталитарные режимы?...
Тоталитари́зм (от лат. totalis «весь, целый, полный» ← totalitas «цельность, полнота») — политический режим, подразумевающий абсолютный (тотальный) контроль государства над всеми аспектами общественной и частной жизни.
у нас государство не в состоянии контролировать собственных чиновников, беззаконие, коррупцию и теневую экономику, а вы тут про "все аспекты общественной и частной жизни" пишете.
верю в евро... по 1,4 не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat