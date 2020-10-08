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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1931193219331934

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 266
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
42
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
12%
32
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
57
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
9
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
6%
15
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
41
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
15
Найманий працівник, втратив роботу
6%
15
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
15%
40
Всього голосів : 266
Повідомлення Додано: Пон 12 жов, 2020 16:17

  st512 написав:
Порошенко выписали из больницы

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/10/12/7269634/

очень жаль что негодяи не умирают... ;)
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
Тракторист
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Повідомлення Додано: Пон 12 жов, 2020 16:35

Тракторист , не сожалейте. Именно по этой причине Вы ещё с нами.
Hotab
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Повідомлення Додано: Пон 12 жов, 2020 16:46

  Тракторист написав:
  vitaliian написав:
  Ratatui написав:Собственно на страхе и манипуляции и держится всё управление везде.

только в тоталитарных режимах.

а разьве в современном мире есть не тоталитарные режимы?... ;)

Тоталитари́зм (от лат. totalis «весь, целый, полный» ← totalitas «цельность, полнота») — политический режим, подразумевающий абсолютный (тотальный) контроль государства над всеми аспектами общественной и частной жизни.

у нас государство не в состоянии контролировать собственных чиновников, беззаконие, коррупцию и теневую экономику, а вы тут про "все аспекты общественной и частной жизни" пишете.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 12 жов, 2020 17:43

Re: Эпидемия коронавируса в мире

В Кабмине заявляют о критической ситуации с заболеваемостью COVID-19 в Харьковской области
Что-то переживаю за харьковских формчан, особенно ЛАД & Starikan
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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