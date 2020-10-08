Starikan написав:А в чем состоит критерий многоватости или маловатости? Имхо, если только это может ограничить дальнейшее распространение заразы (пресловутый коллективный иммунитет, если он существует) - другого выхода (до массовой вакцинации, да и то непонятно, будут ли вакцины эффективны) пока не видно. В конце концов, "война - это война".
На війні теж можна шашкой проти танка, а можна БПЛА. Японія справляється з ковідом одними масками, бо там відсоток ковідідіотів в десятки разів меньше, ніж в нас.
Надо исходить из того, что мы никогда не будем Японией.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров. Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Lion+
Ukrainian написав:Previous laboratory studies have found that SARS-Cov-2 can survive for two to three days on bank notes and glass, and up to six days on plastic and stainless steel, although results vary. But the latest research from Australian agency CSIRO found the virus was "extremely robust," surviving for 28 days on smooth surfaces such as glass found on mobile phone screens and both plastic and paper banknotes, when kept at 20C (68F), which is about room temperature. In comparison, the flu virus can survive in the same circumstances for 17 days. Вірус може виживати на банкнотах, телефонах до 28 днів при 20 градусах
А как они определяют выживаемость вируса? И главное - его способность заражать?
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров. Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Lion+
Starikan написав: Плюс фейковые китайские видео про трупы на улицах, россказни пророссийских (анти)американских блогеров-эмигрантов про морги-рефрижераторы, паника в Италии-Испании и т.п. За прошедшее время человеческая психика выработала иммунитет к угрозе, теперь мало кого могут напугать рекордные цифры.
Китайские видео с трупами на улицах не смотрел. А паника в Италии-Испании тоже была фейковая?
Не приписывайте мне ваши домыслы. Я просто перечислил все факторы.
"На войне как на войне" комментировать не буду. Предлагаете, как некоторые тут, быстренько перезаряжать всё население? Кто выживет, тот выживет, ну а кому суждено... земля пухом? Масок не надо, никаких других мер тоже?
Вот и не комментируйте и не пишите бред, выделенный жирным шрифтом.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров. Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Lion+
Уже поздно переживать, все в этой лодке yama яркий пример, хожу на работу "потому что.." далее даже не важно что конкретно он выдаст, главное результат никто даже не врубится из клиентов что виной вируса в их семье стал этот приятный молодой пацан в маске
Starikan написав: Плюс фейковые китайские видео про трупы на улицах, россказни пророссийских (анти)американских блогеров-эмигрантов про морги-рефрижераторы, паника в Италии-Испании и т.п. За прошедшее время человеческая психика выработала иммунитет к угрозе, теперь мало кого могут напугать рекордные цифры.
Китайские видео с трупами на улицах не смотрел. А паника в Италии-Испании тоже была фейковая?
Не приписывайте мне ваши домыслы. Я просто перечислил все факторы.
"На войне как на войне" комментировать не буду. Предлагаете, как некоторые тут, быстренько перезаряжать всё население? Кто выживет, тот выживет, ну а кому суждено... земля пухом? Масок не надо, никаких других мер тоже?
Вот и не комментируйте и не пишите бред, выделенный жирным шрифтом.
Суровы Вы, батенька, однако. Я ничего не "домысливал", а просто довёл до логического конца Ваши "факторы". Если не правильно Вас понял, ну уж простите. Но, вроде, не я один. Если Вас задело, то проще разъяснить позицию. Я, кстати, Ваши слова бредом не называл. Будьте добры, сдерживать Вашу "классовую ненависть". С уважением, ЛАД.