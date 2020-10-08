Додано: Пон 12 жов, 2020 19:08

Небольшое наблюдение.

За время пандемии, за время существования темы не на много короче,никто из участников не изменил своей т з.Зато за это время заразность выросла раз в 20, также и смертность и др показатели.О чём это говорит?О том, что ничего и никто не изменится и далее.Самое вероятное и наилучшее, что может быть - это вакцинация и уход проблемы.При этом ковидиоты будут из своей ямы и дальше всем рассказывать , что ничего страшного не было.Уже не первый раз задаюсь вопросом - а почему так разделилось общество по отношению к проблеме.Неужели кто то думает. что у них разная статистика или разные источники информации.Всё у всех одинаковое.А что же разное?А разное - это то. как отражается проблема на их личной жизни.И тут то становится понятно ху из ху.Есть малый процент ковидиотов потерявших сферу равлечений, путешествий, отдыха, они конечно противятся этому. но в меру.А вот гораздо большая часть ковидиотов теряет доход.И это самая основная причина.Причём в их число входят не только нищеброды не имеющие сбережений, чтобы продержаться на карантине пару месяцев.В их числе и заможные люди. потому что они теряют доход от своего бизнеса.Их это не устраивает, поэтому им плевать на умерших и покалеченных, им важен свой кошелёк.Есть ещё небольшая часть просто шизофреников, кот типа - да и пусть помрут кому суждено.Или типа заговор это мировой - вот собрались все правители всех стран и порешили жителей Земного шарика развести.И все одновременно и везде.И верят же даже в такое.ну шизофрения допускает и похлеще.

ПС так что в лучшем случае просто разойдёмся мы каждый при своём после проблемы. и хорошо бы хоть так чтобы было.