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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1931193219331934

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 266
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
42
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
12%
32
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
57
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
9
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
6%
15
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
41
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
15
Найманий працівник, втратив роботу
6%
15
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
15%
40
Всього голосів : 266
Повідомлення Додано: Пон 12 жов, 2020 18:07

  pesikot написав:В Кабмине заявляют о критической ситуации с заболеваемостью COVID-19 в Харьковской области
Что-то переживаю за харьковских формчан, особенно ЛАД & Starikan

О харьковской ситуации я уже какое-то время назад писал несколько раз.
По-хорошему мы уже относительно давно в красной зоне и надо бы более строгие карантинные меры. Но...
Правда, похоже, остальные нас скоро догонят. Разговаривал с проводницей из Одессы, по её впечатлениям в Одессе правила соблюдают ещё хуже, чем у нас.
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Повідомлення Додано: Пон 12 жов, 2020 18:26

  stm написав:Уже поздно переживать, все в этой лодке ;) yama яркий пример, хожу на работу "потому что.." далее даже не важно что конкретно он выдаст, главное результат никто даже не врубится из клиентов что виной вируса в их семье стал этот приятный молодой пацан в маске :)

Причем, yama знает, что болен короной, но сознательно не идет на самоизоляцию, а ходит на работу, заражая всех кто встретится по пути и на работе.

Это уже конктретно умысел и состав преступления.

ИМХО. Приличные слова в сторону "этого" мальчико-девочкового персонажа, закончились. :twisted:
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Повідомлення Додано: Пон 12 жов, 2020 18:30

  freeze написав:
  vitaliian написав:я не врач но почему то уверен что страх в котором нас держат сми угнетает иммунитет


Поверьте, чтобы угробить ваш иммунитет, нужно гораздо больше, чем полистать ленту новостей СМИ. То, что новости угнетают иммунитет, такая же городская легенда, как про Барабашку за занавеской. Новости могут вызвать разве что настороженность к проблеме.

Даже панические атаки, при которых пульс зашкаливает, никак не способны навредить. Даже наоборот, типа тренировки. Это первое правило в лечении неврозов.
Поэтому в экстремальных условиях иммунитет даже сильнее. Выходите из зоны комфорта)
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Повідомлення Додано: Пон 12 жов, 2020 18:46

Хорошо, что уровень смертности уменьшается - становится меньше шансов прокатиться по новым дорогам в последний путь. В ближайшую неделю мы выйдем на 6000/90. Что будет при 10 тыс., при том, что умственно отсталые не купили даже ни одного аппарата ИВЛ, КТ, никак не использовали время строгого карантина для подготовки. Бизнес за весну угробить, ради того, чтобы потом стырить деньги из ковидного фонда на дороги.
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Повідомлення Додано: Пон 12 жов, 2020 18:52

  stm написав:
  pesikot написав:В Кабмине заявляют о критической ситуации с заболеваемостью COVID-19 в Харьковской области
Что-то переживаю за харьковских формчан, особенно ЛАД & Starikan

Уже поздно переживать, все в этой лодке ;) yama яркий пример, хожу на работу "потому что.." далее даже не важно что конкретно он выдаст, главное результат никто даже не врубится из клиентов что виной вируса в их семье стал этот приятный молодой пацан в маске :)

Все в одной лодке, но шансы у всех разные, увы
А yama - это полный трэш
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Повідомлення Додано: Пон 12 жов, 2020 19:08

Небольшое наблюдение.
За время пандемии, за время существования темы не на много короче,никто из участников не изменил своей т з.Зато за это время заразность выросла раз в 20, также и смертность и др показатели.О чём это говорит?О том, что ничего и никто не изменится и далее.Самое вероятное и наилучшее, что может быть - это вакцинация и уход проблемы.При этом ковидиоты будут из своей ямы и дальше всем рассказывать , что ничего страшного не было.Уже не первый раз задаюсь вопросом - а почему так разделилось общество по отношению к проблеме.Неужели кто то думает. что у них разная статистика или разные источники информации.Всё у всех одинаковое.А что же разное?А разное - это то. как отражается проблема на их личной жизни.И тут то становится понятно ху из ху.Есть малый процент ковидиотов потерявших сферу равлечений, путешествий, отдыха, они конечно противятся этому. но в меру.А вот гораздо большая часть ковидиотов теряет доход.И это самая основная причина.Причём в их число входят не только нищеброды не имеющие сбережений, чтобы продержаться на карантине пару месяцев.В их числе и заможные люди. потому что они теряют доход от своего бизнеса.Их это не устраивает, поэтому им плевать на умерших и покалеченных, им важен свой кошелёк.Есть ещё небольшая часть просто шизофреников, кот типа - да и пусть помрут кому суждено.Или типа заговор это мировой - вот собрались все правители всех стран и порешили жителей Земного шарика развести.И все одновременно и везде.И верят же даже в такое.ну шизофрения допускает и похлеще.
ПС так что в лучшем случае просто разойдёмся мы каждый при своём после проблемы. и хорошо бы хоть так чтобы было.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Пон 12 жов, 2020 19:13

  _Mykola_ написав:
  stm написав:Уже поздно переживать, все в этой лодке ;) yama яркий пример, хожу на работу "потому что.." далее даже не важно что конкретно он выдаст, главное результат никто даже не врубится из клиентов что виной вируса в их семье стал этот приятный молодой пацан в маске :)

Причем, yama знает, что болен короной, но сознательно не идет на самоизоляцию, а ходит на работу, заражая всех кто встретится по пути и на работе.

Это уже конктретно умысел и состав преступления.

ИМХО. Приличные слова в сторону "этого" мальчико-девочкового персонажа, закончились. :twisted:

Нифига это не уголовка. В поликлинике был? Был. Больничный дали? Нет. Значит вперёд на работу или отпуск за свой счёт. Иначе прогул и по КЗОТу. До официальных результатов тестов считается здоровым, может делать все что считает возможным. Все строго по законодательству.
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Повідомлення Додано: Пон 12 жов, 2020 19:25

  Кучинелли написав:Небольшое наблюдение.
За время пандемии, за время существования темы не на много короче,никто из участников не изменил своей т з.Зато за это время заразность выросла раз в 20, также и смертность и др показатели.О чём это говорит?О том, что ничего и никто не изменится и далее.Самое вероятное и наилучшее, что может быть - это вакцинация и уход проблемы.При этом ковидиоты будут из своей ямы и дальше всем рассказывать , что ничего страшного не было.Уже не первый раз задаюсь вопросом - а почему так разделилось общество по отношению к проблеме.Неужели кто то думает. что у них разная статистика или разные источники информации.Всё у всех одинаковое.А что же разное?А разное - это то. как отражается проблема на их личной жизни.И тут то становится понятно ху из ху.Есть малый процент ковидиотов потерявших сферу равлечений, путешествий, отдыха, они конечно противятся этому. но в меру.А вот гораздо большая часть ковидиотов теряет доход.И это самая основная причина.Причём в их число входят не только нищеброды не имеющие сбережений, чтобы продержаться на карантине пару месяцев.В их числе и заможные люди. потому что они теряют доход от своего бизнеса.Их это не устраивает, поэтому им плевать на умерших и покалеченных, им важен свой кошелёк.Есть ещё небольшая часть просто шизофреников, кот типа - да и пусть помрут кому суждено.Или типа заговор это мировой - вот собрались все правители всех стран и порешили жителей Земного шарика развести.И все одновременно и везде.И верят же даже в такое.ну шизофрения допускает и похлеще.
ПС так что в лучшем случае просто разойдёмся мы каждый при своём после проблемы. и хорошо бы хоть так чтобы было.

А есть такие, кто и раньше никуда не ходил и не ездил. Работа-дом-телевизор вот и вся их жизнь, и оно им нравиться и они так и хотят дальше жить, и очень бояться смерти, хотя как по мне они давно уже и так мертвы.
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