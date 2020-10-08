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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1932193319341935

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 266
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
42
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
12%
32
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
57
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
9
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
6%
15
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
41
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
15
Найманий працівник, втратив роботу
6%
15
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
15%
40
Всього голосів : 266
Повідомлення Додано: Пон 12 жов, 2020 20:17

#Слухи
Наш источник сообщает, что вся болезнь Порошенко проходила «нормально» и ему не требовалась госпитализация, но для создания инфоповодов, а также дальнейшего пиара на теме коронавируса, его политтехнологи и лично Пётр Алексеевич решил «подогреть» тему.
При чем у Порошенко дома есть всё необходимое для продолжения лечения и даже есть свой личный лечащий врач.
Наш источник указывает, что сейчас Порошенко уже визуально здоров, никакой симптоматики у него нет, температуры также нет.
Зато стоит ожидать, что Порошенко включится в тему коронавируса, где будет жестко критиковать Министра здравоохранения, Офис Президента и Зеленского, который «плохо» подготовились к эпидемии.

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Повідомлення Додано: Пон 12 жов, 2020 20:20

Вкладчик1234
А ты и через 20 лет про Порошенко будешь писать ?
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 12 жов, 2020 20:26

  ЛАД написав:
  pesikot написав:В Кабмине заявляют о критической ситуации с заболеваемостью COVID-19 в Харьковской области
Что-то переживаю за харьковских формчан, особенно ЛАД & Starikan

О харьковской ситуации я уже какое-то время назад писал несколько раз.
По-хорошему мы уже относительно давно в красной зоне и надо бы более строгие карантинные меры. Но...
Правда, похоже, остальные нас скоро догонят. Разговаривал с проводницей из Одессы, по её впечатлениям в Одессе правила соблюдают ещё хуже, чем у нас.

Покатался сегодня немного по Запорожью в общественном транспорте по делам.
В маршрутках в масках 0% населения
В муниципальном транспорте 5-50% (как попадёшь)
Забыл маску - зашёл в АТБ, походил-повыбирал, на кассе пробили корзину + маску за 3,90 (маску надо было сразу одеть, и после "пика" карточкой - можно снимать :) ). Иначе никак. Никакой дистанции и т.п. Чисто для галочки
В банки впускают с какими-то ограничениями (я не узнавал), заметно по очередям на улице

В час-пик в маршрутках не катался, но зная Запорожье - там "как сельди в банке", и 99% без масок. Маршрутчики работают в режиме - "чем больше пипла в салоне - тем лучше" (обычный режим)
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Повідомлення Додано: Пон 12 жов, 2020 20:29

Re: Эпидемия коронавируса в мире

https://news.liga.net/politics/news/500 ... he-kollaps

да все нормально, чего парятся то? до 300,000 смертей в день не дотянем, а меньшее на проблему не тянет
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
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Повідомлення Додано: Пон 12 жов, 2020 20:47

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Яким треба бути олігофреном, щоб робити тут перепости телеграм-анала лєгітімний ...

СБУ все накриває ботоферми, накриває, але місцевих тролей все ніяк не накриє, на жаль !
СБУ "накрила" керовану з Росії ботоферму, що ...www.ukrinform.ua › Укрінформ › На передовій
СБУ "накрила" керовану з Росії ботоферму, що поширювала фейки про коронавірус. Відео. 06.04.2020 11:32. Укрінформ. Служба безпеки України ...
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