Додано: Пон 12 жов, 2020 20:20

Вкладчик1234

А ты и через 20 лет про Порошенко будешь писать ?

"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой