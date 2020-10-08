#Слухи Наш источник сообщает, что вся болезнь Порошенко проходила «нормально» и ему не требовалась госпитализация, но для создания инфоповодов, а также дальнейшего пиара на теме коронавируса, его политтехнологи и лично Пётр Алексеевич решил «подогреть» тему. При чем у Порошенко дома есть всё необходимое для продолжения лечения и даже есть свой личный лечащий врач. Наш источник указывает, что сейчас Порошенко уже визуально здоров, никакой симптоматики у него нет, температуры также нет. Зато стоит ожидать, что Порошенко включится в тему коронавируса, где будет жестко критиковать Министра здравоохранения, Офис Президента и Зеленского, который «плохо» подготовились к эпидемии.
О харьковской ситуации я уже какое-то время назад писал несколько раз. По-хорошему мы уже относительно давно в красной зоне и надо бы более строгие карантинные меры. Но... Правда, похоже, остальные нас скоро догонят. Разговаривал с проводницей из Одессы, по её впечатлениям в Одессе правила соблюдают ещё хуже, чем у нас.
Покатался сегодня немного по Запорожью в общественном транспорте по делам. В маршрутках в масках 0% населения В муниципальном транспорте 5-50% (как попадёшь) Забыл маску - зашёл в АТБ, походил-повыбирал, на кассе пробили корзину + маску за 3,90 (маску надо было сразу одеть, и после "пика" карточкой - можно снимать ). Иначе никак. Никакой дистанции и т.п. Чисто для галочки В банки впускают с какими-то ограничениями (я не узнавал), заметно по очередям на улице
В час-пик в маршрутках не катался, но зная Запорожье - там "как сельди в банке", и 99% без масок. Маршрутчики работают в режиме - "чем больше пипла в салоне - тем лучше" (обычный режим)
Яким треба бути олігофреном, щоб робити тут перепости телеграм-анала лєгітімний ...
СБУ все накриває ботоферми, накриває, але місцевих тролей все ніяк не накриє, на жаль !
СБУ "накрила" керовану з Росії ботоферму, що ...www.ukrinform.ua › Укрінформ › На передовій СБУ "накрила" керовану з Росії ботоферму, що поширювала фейки про коронавірус. Відео. 06.04.2020 11:32. Укрінформ. Служба безпеки України ... 6 квіт. 2020 р. · Автор відео Служба безпеки України
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СБУ накрила в Києві російську «ботоферму»ukrrain.com › СОЦІУМ › Право 3 дні тому — СБУ накрила в Києві російську «ботоферму». Кіберспеціалісти СБУ заблокували в Києві діяльність "ботоферми", яку спонсорували з ...
СБУ накрила велику ботоферму у Бердянську — Високий ...wz.lviv.ua › news › 415707-sbu-nakryla-velyku-botofe... 2 лип. 2020 р. — Служба безпеки України заявляє, що блокувала у Бердянську роботу ботоферми, керованої з Російської Федерації.
СБУ ліквідувала чергову ботоферму - Korrespondent.netua.korrespondent.net › Україна › Всі новини розділу 30 вер. 2020 р. — Діяльність ботоферми контролювалася з Росії і так званої ДНР . СБУ ... СБУ ліквідувала чергову ботоферму ... СБУ накрила ботоферму ...
Вкладчик1234 написав:В час-пик в маршрутках не катался, но зная Запорожье - там "как сельди в банке", и 99% без масок. Маршрутчики работают в режиме - "чем больше пипла в салоне - тем лучше" (обычный режим)
в киевском метро 99% в масках. В трамвае водитель остановила вагон вышла и строго даже слегка грубо потребовала надеть маску людям в конце салона, маршрутчикам на маску индифферентно. В моем учебном заведении меряют температуру даже тем кто вышел на крыльцо покурить. Без масок внутрь не пускают. Дальше кто носит кто нет бардак полный. Кабинеты не кварцуются, парты и перила не дезинфицируются, разве что ночью.
верю в евро... по 1,4 не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
персонаж спросил двух непосредственных начайников сказали сиди у себя и не шастай без крайней надобности по фирме. Нюх персонаж ориентировочно потерял неделю назад, а выявил это в пятницу почти случайно. Так что неделю ходил на работу без нюха и тесно со всеми общался. Новых контактов в большом проветриваемом помещении у меня сегодня было целых 5 с дистанцией и с открытими настеж окнами. В общественном транспорте я не езжу. можете считать что я почти на самоизоляции. Был бы дома пошел бы в супермаркет купить себе покушать, ну и рейд по других магазинах поискать что то вкусное по акциях . Больничный открыла медсестра по моей просьбе сегодня. на 15е утром буду стоять в очереди на сдачу ПЦР, ой блин забыл зайти в поликлиннику за направлением... только сейчас вспомнил. После завтра выходной день 14. до конца недели думаю будет результат ПЦР . У меня хорошая самоизоляция не более 5 новых контактов в день из которых один гад пришел и обкашлял все что мог ну через маску и что... Я нахожусь в удаленном месте и новых контактов у меня реально мало 2 раза зашел на склад так я туда всегда заходил по 10 раз в день. У нас не потогонка я на относительно удаленном офисе. я даже удивлен где я его взял наверное от кого-то из колег... так как больше негде было. кашля нет температуры нет насморка нет P. S. вообще прозвучала шутка может ты просто на работу ходить не хочешь ))
як казав мій знайомий - " хто вміє інвестувати інвестує , а не розказує іншим як це робити ". Анатолій Почечун - наш кандидат в презеденти !