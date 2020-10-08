Додано: Пон 12 жов, 2020 21:55

персонаж спросил двух непосредственных начайниковсказали сиди у себя и не шастай без крайней надобности по фирме. Нюх персонаж ориентировочно потерял неделю назад, а выявил это в пятницу почти случайно. Так что неделю ходил на работу без нюха и тесно со всеми общался. Новых контактов в большом проветриваемом помещении у меня сегодня было целых 5 с дистанцией и с открытыми настеж окнами. В общественном транспорте я не езжу. можете считать что я почти на самоизоляции. Был бы дома пошел бы в супермаркет купить себе покушать, ну и рейд по других магазинах поискать что то вкусное по акциях. Больничный открыла медсестра по моей просьбе сегодня. на 15е утром буду стоять в очереди на сдачу ПЦР, ой блин забыл зайти в поликлинику за направлением... только сейчас вспомнил. После завтра выходной день 14. до конца недели думаю будет результат ПЦР . У меня хорошая самоизоляция не более 5 новых контактов в день из которых один гад пришел и обкашлял все что мог ну через маску и что... Я нахожусь в удаленном месте и новых контактов у меня реально мало 2 раза зашел на склад так я туда всегда заходил по 10 раз в день. У нас не потогонка я на относительно удаленном офисе. я даже удивлен где я его взял наверное от кого-то из коллег... так как больше негде было.кашля нет температуры нет насморка нетP. S. вообще от начальства прозвучала шутка - может ты просто на работу ходить не хочешь))