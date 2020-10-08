#Слухи Наш источник сообщает, что вся болезнь Порошенко проходила «нормально» и ему не требовалась госпитализация, но для создания инфоповодов, а также дальнейшего пиара на теме коронавируса, его политтехнологи и лично Пётр Алексеевич решил «подогреть» тему. При чем у Порошенко дома есть всё необходимое для продолжения лечения и даже есть свой личный лечащий врач. Наш источник указывает, что сейчас Порошенко уже визуально здоров, никакой симптоматики у него нет, температуры также нет. Зато стоит ожидать, что Порошенко включится в тему коронавируса, где будет жестко критиковать Министра здравоохранения, Офис Президента и Зеленского, который «плохо» подготовились к эпидемии.
О харьковской ситуации я уже какое-то время назад писал несколько раз. По-хорошему мы уже относительно давно в красной зоне и надо бы более строгие карантинные меры. Но... Правда, похоже, остальные нас скоро догонят. Разговаривал с проводницей из Одессы, по её впечатлениям в Одессе правила соблюдают ещё хуже, чем у нас.
Покатался сегодня немного по Запорожью в общественном транспорте по делам. В маршрутках в масках 0% населения В муниципальном транспорте 5-50% (как попадёшь) Забыл маску - зашёл в АТБ, походил-повыбирал, на кассе пробили корзину + маску за 3,90 (маску надо было сразу одеть, и после "пика" карточкой - можно снимать ). Иначе никак. Никакой дистанции и т.п. Чисто для галочки В банки впускают с какими-то ограничениями (я не узнавал), заметно по очередям на улице
В час-пик в маршрутках не катался, но зная Запорожье - там "как сельди в банке", и 99% без масок. Маршрутчики работают в режиме - "чем больше пипла в салоне - тем лучше" (обычный режим)
Яким треба бути олігофреном, щоб робити тут перепости телеграм-анала лєгітімний ...
СБУ все накриває ботоферми, накриває, але місцевих тролей все ніяк не накриє, на жаль !
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СБУ накрила в Києві російську «ботоферму»ukrrain.com › СОЦІУМ › Право 3 дні тому — СБУ накрила в Києві російську «ботоферму». Кіберспеціалісти СБУ заблокували в Києві діяльність "ботоферми", яку спонсорували з ...
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СБУ ліквідувала чергову ботоферму - Korrespondent.netua.korrespondent.net › Україна › Всі новини розділу 30 вер. 2020 р. — Діяльність ботоферми контролювалася з Росії і так званої ДНР . СБУ ... СБУ ліквідувала чергову ботоферму ... СБУ накрила ботоферму ...
Вкладчик1234 написав:В час-пик в маршрутках не катался, но зная Запорожье - там "как сельди в банке", и 99% без масок. Маршрутчики работают в режиме - "чем больше пипла в салоне - тем лучше" (обычный режим)
в киевском метро 99% в масках. В трамвае водитель остановила вагон вышла и строго даже слегка грубо потребовала надеть маску людям в конце салона, маршрутчикам на маску индифферентно. В моем учебном заведении меряют температуру даже тем кто вышел на крыльцо покурить. Без масок внутрь не пускают. Дальше кто носит кто нет бардак полный. Кабинеты не кварцуются, парты и перила не дезинфицируются, разве что ночью.
верю в евро... по 1,4 не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
персонаж спросил двух непосредственных начайников сказали сиди у себя и не шастай без крайней надобности по фирме. Нюх персонаж ориентировочно потерял неделю назад, а выявил это в пятницу почти случайно. Так что неделю ходил на работу без нюха и тесно со всеми общался. Новых контактов в большом проветриваемом помещении у меня сегодня было целых 5 с дистанцией и с открытыми настеж окнами. В общественном транспорте я не езжу. можете считать что я почти на самоизоляции. Был бы дома пошел бы в супермаркет купить себе покушать, ну и рейд по других магазинах поискать что то вкусное по акциях . Больничный открыла медсестра по моей просьбе сегодня. на 15е утром буду стоять в очереди на сдачу ПЦР, ой блин забыл зайти в поликлинику за направлением... только сейчас вспомнил. После завтра выходной день 14. до конца недели думаю будет результат ПЦР . У меня хорошая самоизоляция не более 5 новых контактов в день из которых один гад пришел и обкашлял все что мог ну через маску и что... Я нахожусь в удаленном месте и новых контактов у меня реально мало 2 раза зашел на склад так я туда всегда заходил по 10 раз в день. У нас не потогонка я на относительно удаленном офисе. я даже удивлен где я его взял наверное от кого-то из коллег... так как больше негде было. кашля нет температуры нет насморка нет P. S. вообще от начальства прозвучала шутка - может ты просто на работу ходить не хочешь ))
як казав мій знайомий - " хто вміє інвестувати інвестує , а не розказує іншим як це робити ". Анатолій Почечун - наш кандидат в презеденти !
beee написав:Хорошо, что уровень смертности уменьшается - становится меньше шансов прокатиться по новым дорогам в последний путь. В ближайшую неделю мы выйдем на 6000/90. Что будет при 10 тыс., при том, что умственно отсталые не купили даже ни одного аппарата ИВЛ, КТ, никак не использовали время строгого карантина для подготовки. Бизнес за весну угробить, ради того, чтобы потом стырить деньги из ковидного фонда на дороги.
надо же показать - вот , смотрите - мы не зря вводили карантин . Кто-то вспоминает про карантин и его последствия для экономики ? помните как рассказывали про 100500 смертей ? про создание 500 000 новых рабочих мест ? про доступные кредиты бизнесу ? про долги
Востаннє редагувалось moldashavanin в Пон 12 жов, 2020 23:32, всього редагувалось 1 раз.
#Слухи Наш источник сообщает, что вся болезнь Порошенко проходила «нормально» и ему не требовалась госпитализация, но для создания инфоповодов, а также дальнейшего пиара на теме коронавируса, его политтехнологи и лично Пётр Алексеевич решил «подогреть» тему.
У меня впечатление что с темой болезни Порошенко в основном носятся его хейтеры.
Mind the gap. You can't go over your budgets if you don't check!
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moldashavanin написав:Против кучи безработных и голодных детей , которые производит ваш любимый карантин ! Ах-да , вам плевать на фермеров , вам плевать на 500 000 безработных . главное петь песни про мега страшный вирус
Фермер вряд ли, голодный ребёнок тоже вряд ли, что-то мне подсказывает, что вы безработный, так боретесь за их права. Чтобы не вводили меры по закрытию чего-то, надо делать так как в Китае, Тайване, Южной Корее, Японии - носим масочки, соблюдаем дистанцию, моем ручки, если заболел, то сидим дома, уважаем окружающих. Но у нас столько ковидиотов, что это приводит к переполненности больниц и проблемам системы здравоохранения.
Афигеть ! вы будет протестовать против слов -Давид Набарро, специальный представитель ВОЗ (special envoy) по коронавируса Вы не слишком много себе возомнили ?