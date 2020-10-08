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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1933193419351936

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 266
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
42
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
12%
32
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
57
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
9
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
6%
15
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
41
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
15
Найманий працівник, втратив роботу
6%
15
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
15%
40
Всього голосів : 266
Повідомлення Додано: Пон 12 жов, 2020 23:39

Re: Эпидемия коронавируса в мире

moldashavanin написав:
  freeze написав:
  moldashavanin написав:Против кучи безработных и голодных детей , которые производит ваш любимый карантин !
Ах-да , вам плевать на фермеров , вам плевать на 500 000 безработных .
главное петь песни про мега страшный вирус


Фермер вряд ли, голодный ребёнок тоже вряд ли, что-то мне подсказывает, что вы безработный, так боретесь за их права.
Чтобы не вводили меры по закрытию чего-то, надо делать так как в Китае, Тайване, Южной Корее, Японии - носим масочки, соблюдаем дистанцию, моем ручки, если заболел, то сидим дома, уважаем окружающих. Но у нас столько ковидиотов, что это приводит к переполненности больниц и проблемам системы здравоохранения.


Афигеть ! вы будет протестовать против слов -Давид Набарро, специальный представитель ВОЗ (special envoy) по коронавируса
Вы не слишком много себе возомнили ?


Нет, я не знаю, кто это такой Набарро, да и ВОЗ уже несколько раз жирно обделывалась и меняла свои мнения.
Но знаю, что в перечисленных мною странах случаи коронавируса единичны, все работает, ездит и фунционирует, благодаря культуре поведения граждан и отсутствию ковидиотов.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
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Повідомлення Додано: Пон 12 жов, 2020 23:43

  pesikot написав:В Кабмине заявляют о критической ситуации с заболеваемостью COVID-19 в Харьковской области
Что-то переживаю за харьковских формчан, особенно ЛАД & Starikan

Я не хожу на работу с марта. Только аптеки, почта и иногда магазины (основной набор продуктов сын привозит раз в неделю).
Жена, к сожалению, с сентября вынуждена ходить (зав. уч. лабораторией на кафедре), надеюсь, что студентов переведут на дистанционку.
В помещениях и транспорте носим маски KN95 (FFP2).

Что является рассадником - мне не совсем понятно. В метро и наземном транспорте подавляющее большинство в масках. Театры, клубы, школы, вузы?
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Lion+
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Повідомлення Додано: Пон 12 жов, 2020 23:44

  freeze написав:Но знаю, что в перечисленных мною странах случаи коронавируса единичны, все работает, ездит и фунционирует, благодаря культуре поведения граждан и отсутствию ковидиотов.

https://news.cgtn.com/news/2020-10-11/J ... index.html

Japan's cumulative total of confirmed novel coronavirus infections topped 90,000 on Sunday, with a death toll of 1,643, according to authorities.

Four hundred thirty-seven new cases were reported on Sunday
...
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Пон 12 жов, 2020 23:53

  stm написав:Поэтому теперь остается просто играть в игру на каких максимумах у нас наступит плато.

я эту ветку не читаю, потому сорри, если повторно.
возможно, не очень внимательно слежу за изменением риторики и этот случай не первый.
имхо, выход на плато в среднесрочной перспективе.
вот вью главы Госпотребслужбы Киева:
По его словам, сейчас стоит задача пассивно проиммунизировать детское население и молодежь с целью прекращения активности эпидемиологического процесса.
"Это единственный механизм. Если мы будем детей сейчас отправлять на каникулы, это затянет процесс эпидемии в стране", - сказал Рубан.
По его словам, необходимо, чтобы проиммунизировались 60-80% населения.
"Это можно сделать с помощью встречи с данным возбудителем, что сейчас происходит, или проведения массовой вакцинации. Поэтому это самое целесообразное мероприятие с целью приостановления агрессивности данного возбудителя", - сказал Рубан.

https://www.rbc.ua/rus/news/kieve-budut ... 01005.html
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Пон 12 жов, 2020 23:53

  ЛАД написав: Суровы Вы, батенька, однако. :)
Я ничего не "домысливал", а просто довёл до логического конца Ваши "факторы".
Будьте добры, сдерживать Вашу "классовую ненависть".
С уважением, ЛАД.

ЛАД, давайте заключим пакт, такой же, как я заключил давным-давно с Волгарем: вы не комментируете мои посты, а я ваши, без помещения в игнор.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
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Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 00:01

  vitaliy_berdinskikh написав:
  Вкладчик1234 написав:
#Слухи
Наш источник сообщает, что вся болезнь Порошенко проходила «нормально» и ему не требовалась госпитализация, но для создания инфоповодов, а также дальнейшего пиара на теме коронавируса, его политтехнологи и лично Пётр Алексеевич решил «подогреть» тему.
У меня впечатление что с темой болезни Порошенко в основном носятся его хейтеры.

Неудивительно, их 73% избирателей.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
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