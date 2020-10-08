moldashavanin написав:Против кучи безработных и голодных детей , которые производит ваш любимый карантин ! Ах-да , вам плевать на фермеров , вам плевать на 500 000 безработных . главное петь песни про мега страшный вирус
Фермер вряд ли, голодный ребёнок тоже вряд ли, что-то мне подсказывает, что вы безработный, так боретесь за их права. Чтобы не вводили меры по закрытию чего-то, надо делать так как в Китае, Тайване, Южной Корее, Японии - носим масочки, соблюдаем дистанцию, моем ручки, если заболел, то сидим дома, уважаем окружающих. Но у нас столько ковидиотов, что это приводит к переполненности больниц и проблемам системы здравоохранения.
Афигеть ! вы будет протестовать против слов -Давид Набарро, специальный представитель ВОЗ (special envoy) по коронавируса Вы не слишком много себе возомнили ?
Нет, я не знаю, кто это такой Набарро, да и ВОЗ уже несколько раз жирно обделывалась и меняла свои мнения. Но знаю, что в перечисленных мною странах случаи коронавируса единичны, все работает, ездит и фунционирует, благодаря культуре поведения граждан и отсутствию ковидиотов.
Я не хожу на работу с марта. Только аптеки, почта и иногда магазины (основной набор продуктов сын привозит раз в неделю). Жена, к сожалению, с сентября вынуждена ходить (зав. уч. лабораторией на кафедре), надеюсь, что студентов переведут на дистанционку. В помещениях и транспорте носим маски KN95 (FFP2).
Что является рассадником - мне не совсем понятно. В метро и наземном транспорте подавляющее большинство в масках. Театры, клубы, школы, вузы?
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров. Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Lion+
stm написав:Поэтому теперь остается просто играть в игру на каких максимумах у нас наступит плато.
я эту ветку не читаю, потому сорри, если повторно. возможно, не очень внимательно слежу за изменением риторики и этот случай не первый. имхо, выход на плато в среднесрочной перспективе. вот вью главы Госпотребслужбы Киева:
По его словам, сейчас стоит задача пассивно проиммунизировать детское население и молодежь с целью прекращения активности эпидемиологического процесса. "Это единственный механизм. Если мы будем детей сейчас отправлять на каникулы, это затянет процесс эпидемии в стране", - сказал Рубан. По его словам, необходимо, чтобы проиммунизировались 60-80% населения. "Это можно сделать с помощью встречи с данным возбудителем, что сейчас происходит, или проведения массовой вакцинации. Поэтому это самое целесообразное мероприятие с целью приостановления агрессивности данного возбудителя", - сказал Рубан.
ЛАД написав: Суровы Вы, батенька, однако. Я ничего не "домысливал", а просто довёл до логического конца Ваши "факторы". Будьте добры, сдерживать Вашу "классовую ненависть". С уважением, ЛАД.
ЛАД, давайте заключим пакт, такой же, как я заключил давным-давно с Волгарем: вы не комментируете мои посты, а я ваши, без помещения в игнор.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров. Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Lion+
#Слухи Наш источник сообщает, что вся болезнь Порошенко проходила «нормально» и ему не требовалась госпитализация, но для создания инфоповодов, а также дальнейшего пиара на теме коронавируса, его политтехнологи и лично Пётр Алексеевич решил «подогреть» тему.
У меня впечатление что с темой болезни Порошенко в основном носятся его хейтеры.
Неудивительно, их 73% избирателей.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров. Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Lion+