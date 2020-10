Додано: Пон 12 жов, 2020 23:44

freeze написав: Но знаю, что в перечисленных мною странах случаи коронавируса единичны, все работает, ездит и фунционирует, благодаря культуре поведения граждан и отсутствию ковидиотов.

Japan's cumulative total of confirmed novel coronavirus infections topped 90,000 on Sunday, with a death toll of 1,643, according to authorities.Four hundred thirty-seven new cases were reported on Sunday...