stm написав:Поэтому теперь остается просто играть в игру на каких максимумах у нас наступит плато.
я эту ветку не читаю, потому сорри, если повторно. возможно, не очень внимательно слежу за изменением риторики и этот случай не первый. имхо, выход на плато в среднесрочной перспективе. вот вью главы Госпотребслужбы Киева:
По его словам, сейчас стоит задача пассивно проиммунизировать детское население и молодежь с целью прекращения активности эпидемиологического процесса. "Это единственный механизм. Если мы будем детей сейчас отправлять на каникулы, это затянет процесс эпидемии в стране", - сказал Рубан. По его словам, необходимо, чтобы проиммунизировались 60-80% населения. "Это можно сделать с помощью встречи с данным возбудителем, что сейчас происходит, или проведения массовой вакцинации. Поэтому это самое целесообразное мероприятие с целью приостановления агрессивности данного возбудителя", - сказал Рубан.
ЛАД написав: Суровы Вы, батенька, однако. Я ничего не "домысливал", а просто довёл до логического конца Ваши "факторы". Будьте добры, сдерживать Вашу "классовую ненависть". С уважением, ЛАД.
ЛАД, давайте заключим пакт, такой же, как я заключил давным-давно с Волгарем: вы не комментируете мои посты, а я ваши, без помещения в игнор.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров. Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Lion+
stm написав:Поэтому теперь остается просто играть в игру на каких максимумах у нас наступит плато.
я эту ветку не читаю, потому сорри, если повторно. возможно, не очень внимательно слежу за изменением риторики и этот случай не первый. имхо, выход на плато в среднесрочной перспективе. вот вью главы Госпотребслужбы Киева:
По его словам, сейчас стоит задача пассивно проиммунизировать детское население и молодежь с целью прекращения активности эпидемиологического процесса. "Это единственный механизм. Если мы будем детей сейчас отправлять на каникулы, это затянет процесс эпидемии в стране", - сказал Рубан. По его словам, необходимо, чтобы проиммунизировались 60-80% населения. "Это можно сделать с помощью встречи с данным возбудителем, что сейчас происходит, или проведения массовой вакцинации. Поэтому это самое целесообразное мероприятие с целью приостановления агрессивности данного возбудителя", - сказал Рубан.
moldashavanin написав:Афигеть ! вы будет протестовать против слов -Давид Набарро, специальный представитель ВОЗ (special envoy) по коронавируса Вы не слишком много себе возомнили ?
Нет, я не знаю, кто это такой Набарро, да и ВОЗ уже несколько раз жирно обделывалась и меняла свои мнения. Но знаю, что в перечисленных мною странах случаи коронавируса единичны, все работает, ездит и фунционирует, благодаря культуре поведения граждан и отсутствию ковидиотов.
Афигеть в двойне ! у вас есть супер способности ? какие они и как вы ведете подсчет больных в других стран . Вы очень странный супер герой . таких способностей нету в остальных супер героев .
freeze написав:Нет, я не знаю, кто это такой Набарро, да и ВОЗ уже несколько раз жирно обделывалась и меняла свои мнения. Но знаю, что в перечисленных мною странах случаи коронавируса единичны, все работает, ездит и фунционирует, благодаря культуре поведения граждан и отсутствию ковидиотов.
Афигеть в двойне ! у вас есть супер способности ? какие они и как вы ведете подсчет больных в других стран . Вы очень странный супер герой . таких способностей нету в остальных супер героев .
Офигеть в тройне ))) До сих пор за 9 месяцев не допереть, что подсчет собственно идёт по цепочке Министерство здравоохранение стран подаёт сведения в ВОЗ. Для этого не надо быть супергероем, надо иметь IQ чуть больше 30