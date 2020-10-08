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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1933193419351936

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 266
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
42
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
12%
32
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
57
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
9
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
6%
15
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
41
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
15
Найманий працівник, втратив роботу
6%
15
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
15%
40
Всього голосів : 266
Повідомлення Додано: Пон 12 жов, 2020 23:53

  stm написав:Поэтому теперь остается просто играть в игру на каких максимумах у нас наступит плато.

я эту ветку не читаю, потому сорри, если повторно.
возможно, не очень внимательно слежу за изменением риторики и этот случай не первый.
имхо, выход на плато в среднесрочной перспективе.
вот вью главы Госпотребслужбы Киева:
По его словам, сейчас стоит задача пассивно проиммунизировать детское население и молодежь с целью прекращения активности эпидемиологического процесса.
"Это единственный механизм. Если мы будем детей сейчас отправлять на каникулы, это затянет процесс эпидемии в стране", - сказал Рубан.
По его словам, необходимо, чтобы проиммунизировались 60-80% населения.
"Это можно сделать с помощью встречи с данным возбудителем, что сейчас происходит, или проведения массовой вакцинации. Поэтому это самое целесообразное мероприятие с целью приостановления агрессивности данного возбудителя", - сказал Рубан.

https://www.rbc.ua/rus/news/kieve-budut ... 01005.html
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Пон 12 жов, 2020 23:53

  ЛАД написав: Суровы Вы, батенька, однако. :)
Я ничего не "домысливал", а просто довёл до логического конца Ваши "факторы".
Будьте добры, сдерживать Вашу "классовую ненависть".
С уважением, ЛАД.

ЛАД, давайте заключим пакт, такой же, как я заключил давным-давно с Волгарем: вы не комментируете мои посты, а я ваши, без помещения в игнор.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Lion+
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Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 06:40

  Yuri_T написав:
  stm написав:Поэтому теперь остается просто играть в игру на каких максимумах у нас наступит плато.

я эту ветку не читаю, потому сорри, если повторно.
возможно, не очень внимательно слежу за изменением риторики и этот случай не первый.
имхо, выход на плато в среднесрочной перспективе.
вот вью главы Госпотребслужбы Киева:
По его словам, сейчас стоит задача пассивно проиммунизировать детское население и молодежь с целью прекращения активности эпидемиологического процесса.
"Это единственный механизм. Если мы будем детей сейчас отправлять на каникулы, это затянет процесс эпидемии в стране", - сказал Рубан.
По его словам, необходимо, чтобы проиммунизировались 60-80% населения.
"Это можно сделать с помощью встречи с данным возбудителем, что сейчас происходит, или проведения массовой вакцинации. Поэтому это самое целесообразное мероприятие с целью приостановления агрессивности данного возбудителя", - сказал Рубан.

https://www.rbc.ua/rus/news/kieve-budut ... 01005.html

Я тоже считаю, что лучше массово переболеть сейчас, чем в разгар авитаминозного сезона.
Хотя первое не исключает второго.
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Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 07:01

  freeze написав:
moldashavanin написав:Афигеть ! вы будет протестовать против слов -Давид Набарро, специальный представитель ВОЗ (special envoy) по коронавируса
Вы не слишком много себе возомнили ?


Нет, я не знаю, кто это такой Набарро, да и ВОЗ уже несколько раз жирно обделывалась и меняла свои мнения.
Но знаю, что в перечисленных мною странах случаи коронавируса единичны, все работает, ездит и фунционирует, благодаря культуре поведения граждан и отсутствию ковидиотов.


Афигеть в двойне ! у вас есть супер способности ? какие они и как вы ведете подсчет больных в других стран . Вы очень странный супер герой . таких способностей нету в остальных супер героев .
moldashavanin
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Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 08:02

Re: Эпидемия коронавируса в мире

moldashavanin написав:
  freeze написав:Нет, я не знаю, кто это такой Набарро, да и ВОЗ уже несколько раз жирно обделывалась и меняла свои мнения.
Но знаю, что в перечисленных мною странах случаи коронавируса единичны, все работает, ездит и фунционирует, благодаря культуре поведения граждан и отсутствию ковидиотов.


Афигеть в двойне ! у вас есть супер способности ? какие они и как вы ведете подсчет больных в других стран . Вы очень странный супер герой . таких способностей нету в остальных супер героев .


Офигеть в тройне )))
До сих пор за 9 месяцев не допереть, что подсчет собственно идёт по цепочке Министерство здравоохранение стран подаёт сведения в ВОЗ.
Для этого не надо быть супергероем, надо иметь IQ чуть больше 30
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
freeze
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