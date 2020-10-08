stm написав:Поэтому теперь остается просто играть в игру на каких максимумах у нас наступит плато.
я эту ветку не читаю, потому сорри, если повторно. возможно, не очень внимательно слежу за изменением риторики и этот случай не первый. имхо, выход на плато в среднесрочной перспективе. вот вью главы Госпотребслужбы Киева:
По его словам, сейчас стоит задача пассивно проиммунизировать детское население и молодежь с целью прекращения активности эпидемиологического процесса. "Это единственный механизм. Если мы будем детей сейчас отправлять на каникулы, это затянет процесс эпидемии в стране", - сказал Рубан. По его словам, необходимо, чтобы проиммунизировались 60-80% населения. "Это можно сделать с помощью встречи с данным возбудителем, что сейчас происходит, или проведения массовой вакцинации. Поэтому это самое целесообразное мероприятие с целью приостановления агрессивности данного возбудителя", - сказал Рубан.
ЛАД написав: Суровы Вы, батенька, однако. Я ничего не "домысливал", а просто довёл до логического конца Ваши "факторы". Будьте добры, сдерживать Вашу "классовую ненависть". С уважением, ЛАД.
ЛАД, давайте заключим пакт, такой же, как я заключил давным-давно с Волгарем: вы не комментируете мои посты, а я ваши, без помещения в игнор.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров. Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Lion+
stm написав:Поэтому теперь остается просто играть в игру на каких максимумах у нас наступит плато.
я эту ветку не читаю, потому сорри, если повторно. возможно, не очень внимательно слежу за изменением риторики и этот случай не первый. имхо, выход на плато в среднесрочной перспективе. вот вью главы Госпотребслужбы Киева:
По его словам, сейчас стоит задача пассивно проиммунизировать детское население и молодежь с целью прекращения активности эпидемиологического процесса. "Это единственный механизм. Если мы будем детей сейчас отправлять на каникулы, это затянет процесс эпидемии в стране", - сказал Рубан. По его словам, необходимо, чтобы проиммунизировались 60-80% населения. "Это можно сделать с помощью встречи с данным возбудителем, что сейчас происходит, или проведения массовой вакцинации. Поэтому это самое целесообразное мероприятие с целью приостановления агрессивности данного возбудителя", - сказал Рубан.
moldashavanin написав:Афигеть ! вы будет протестовать против слов -Давид Набарро, специальный представитель ВОЗ (special envoy) по коронавируса Вы не слишком много себе возомнили ?
Нет, я не знаю, кто это такой Набарро, да и ВОЗ уже несколько раз жирно обделывалась и меняла свои мнения. Но знаю, что в перечисленных мною странах случаи коронавируса единичны, все работает, ездит и фунционирует, благодаря культуре поведения граждан и отсутствию ковидиотов.
Афигеть в двойне ! у вас есть супер способности ? какие они и как вы ведете подсчет больных в других стран . Вы очень странный супер герой . таких способностей нету в остальных супер героев .
freeze написав:Нет, я не знаю, кто это такой Набарро, да и ВОЗ уже несколько раз жирно обделывалась и меняла свои мнения. Но знаю, что в перечисленных мною странах случаи коронавируса единичны, все работает, ездит и фунционирует, благодаря культуре поведения граждан и отсутствию ковидиотов.
Афигеть в двойне ! у вас есть супер способности ? какие они и как вы ведете подсчет больных в других стран . Вы очень странный супер герой . таких способностей нету в остальных супер героев .
Офигеть в тройне ))) До сих пор за 9 месяцев не допереть, что подсчет собственно идёт по цепочке - Министерство здравоохранение всех стран публикуют сведения в ежедневном режиме для своей страны, а ВОЗ их обрабатывает и анализирует. Для этого не надо быть супергероем, надо иметь IQ чуть больше 30
Поменяли стратегию, решили пойти по "шведскому пути"?
.Власти Киева не будут рекомендовать школам начать каникулы с 15 октября. Каникулы в столичных школах будут введены, как и планировалось, с 21 октября.
Об этом в комментарии РБК-Украина заявил глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан.
По его словам, сейчас стоит задача пассивно проиммунизировать детское население и молодежь с целью прекращения активности эпидемиологического процесса.
"Это единственный механизм. Если мы будем детей сейчас отправлять на каникулы, это затянет процесс эпидемии в стране", - сказал Рубан.
По его словам, необходимо, чтобы проиммунизировались 60-80% населения.
"Это можно сделать с помощью встречи с данным возбудителем, что сейчас происходит, или проведения массовой вакцинации. Поэтому это самое целесообразное мероприятие с целью приостановления агрессивности данного возбудителя", - сказал Рубан.
freeze написав:.... Офигеть в тройне ))) До сих пор за 9 месяцев не допереть, что подсчет собственно идёт по цепочке - Министерство здравоохранение всех стран публикуют сведения в ежедневном режиме для своей страны, а ВОЗ их обрабатывает и анализирует. Для этого не надо быть супергероем, надо иметь IQ чуть больше 30
Наверно, можно и меньше. Достаточно просто уметь читать. И не считать, что весь мир злонамеренно хочет вас обмануть.
ЛАД написав:Поменяли стратегию, решили пойти по "шведскому пути"?
Просто скоро выборы и местные власти должны фрондировать и показывать свою независимость. Но решение свалить принятие всех решений на местную власть в случае с коронавирусом - так называемый адаптивный карантин - это одно из немногих мудрых решений зеленой центральной власти, надо это признать.
В Нидерландах зафиксирована первая смерть после повторного заражения коронавирусом. Это 89- летняя женщина. Правда надо отметить, что у женщины был иммунодефицит из-за заболевания крови. Но тем не менее факт в летопись пандемии записан: https://goo.su/2iim