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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 1934193519361937 Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 266 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 16% 42 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 12% 32 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 21% 57 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 3% 9 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 6% 15 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 15% 41 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 6% 15 Найманий працівник, втратив роботу 6% 15 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 15% 40 Всього голосів : 266 Додано: Вів 13 жов, 2020 09:09 Что касается шведского пути.

Там тоже не всё так ясно и однозначно.

После пика смертности в середине апреля (115 смертей 8 и 15 апреля) начался уверенный спад. К августу суточная смертность снизилась почти до нуля.

По новым случаям заболевания картина немного другая. Тоже достигли максимумов в середине апреля, вышли на плато в районе 400-800 случаев в день, на котором продержались весь май, потом в июне произошел всплеск с рекордом в 1698 случаев 24 июня с очень резким и быстрым спадом. Роста смертности эта вспышка не дала. Возможно, этот рост был связан с ростом количества тестов (?).

Весь август и 2 декады сентября продержались на уровне от нескольких десятков до 300-400 новых случаев в день и от 0 до 6 смертей.

В 3-ей декаде сентября почему-то начался рост заболеваемости - 7 октября рекорд последнего времени - 831 новый случай в сутки.

На смертности это пока не отразилось.

Посмотрим, как дальше будет. ЛАД 2 Повідомлень: 17337 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4559 раз. Подякували: 4240 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 13 жов, 2020 09:16 freeze написав: ЛАД написав: Поменяли стратегию, решили пойти по "шведскому пути"? Поменяли стратегию, решили пойти по "шведскому пути"?



Просто скоро выборы и местные власти должны фрондировать и показывать свою независимость.

.... Просто скоро выборы и местные власти должны фрондировать и показывать свою независимость.....

Возможно, и так. Но слова очень похожи на шведские аргументы.

Сегодня, вроде, должны принять постановление Кабмина по каникулам. Посмотрим, что там будет и как среагируют на местах, в частности, Киев и Харьков. Возможно, и так. Но слова очень похожи на шведские аргументы.Сегодня, вроде, должны принять постановление Кабмина по каникулам. Посмотрим, что там будет и как среагируют на местах, в частности, Киев и Харьков. ЛАД 2 Повідомлень: 17337 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4559 раз. Подякували: 4240 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 13 жов, 2020 09:34 ЛАД написав: Возможно, и так. Но слова очень похожи на шведские аргументы.

Чего, вроде, должны принять постановление Кабмина по каникулам. Посмотри, что там будет и как среагируют на местах, в частности, Киев и Харьков. Возможно, и так. Но слова очень похожи на шведские аргументы.Чего, вроде, должны принять постановление Кабмина по каникулам. Посмотри, что там будет и как среагируют на местах, в частности, Киев и Харьков.



Решения кабмина по каникулам или закрытию школ на карантин может носить рекомендательный характер. Собственно решения принимают на местах распоряжениями областных департаментов образования.



Хотя даже еще больше централизации.)))

Каждая школа вправе сдвигать даты, а также принимать решение о каникулах с учетом эпидемиологической ситуации в регионе. https://glavcom.ua/ru/news/kanikuly-v-2 ... 05090.html Решения кабмина по каникулам или закрытию школ на карантин может носить рекомендательный характер. Собственно решения принимают на местах распоряжениями областных департаментов образования.Хотя даже еще больше централизации.)))Каждая школа вправе сдвигать даты, а также принимать решение о каникулах с учетом эпидемиологической ситуации в регионе. Не читаю Будивельника, пустая трата времени freeze 4 Повідомлень: 18665 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4480 раз. Подякували: 7210 раз. Профіль 4 22 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 1934193519361937 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 7246 1660125

ЛОБ Чет 08 жов, 2020 08:42