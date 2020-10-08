Что касается шведского пути. Там тоже не всё так ясно и однозначно. После пика смертности в середине апреля (115 смертей 8 и 15 апреля) начался уверенный спад. К августу суточная смертность снизилась почти до нуля. По новым случаям заболевания картина немного другая. Тоже достигли максимумов в середине апреля, вышли на плато в районе 400-800 случаев в день, на котором продержались весь май, потом в июне произошел всплеск с рекордом в 1698 случаев 24 июня с очень резким и быстрым спадом. Роста смертности эта вспышка не дала. Возможно, этот рост был связан с ростом количества тестов (?). Весь август и 2 декады сентября продержались на уровне от нескольких десятков до 300-400 новых случаев в день и от 0 до 6 смертей. В 3-ей декаде сентября почему-то начался рост заболеваемости - 7 октября рекорд последнего времени - 831 новый случай в сутки. На смертности это пока не отразилось. Посмотрим, как дальше будет.
ЛАД написав:Поменяли стратегию, решили пойти по "шведскому пути"?
Просто скоро выборы и местные власти должны фрондировать и показывать свою независимость. ....
Возможно, и так. Но слова очень похожи на шведские аргументы. Сегодня, вроде, должны принять постановление Кабмина по каникулам. Посмотрим, что там будет и как среагируют на местах, в частности, Киев и Харьков.
ЛАД написав:Возможно, и так. Но слова очень похожи на шведские аргументы. Чего, вроде, должны принять постановление Кабмина по каникулам. Посмотри, что там будет и как среагируют на местах, в частности, Киев и Харьков.
Решения кабмина по каникулам или закрытию школ на карантин может носить рекомендательный характер. Собственно решения принимают на местах распоряжениями областных департаментов образования.