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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1934193519361937

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 266
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
42
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
12%
32
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
57
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
9
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
6%
15
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
41
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
15
Найманий працівник, втратив роботу
6%
15
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
15%
40
Всього голосів : 266
Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 09:09

Что касается шведского пути.
Там тоже не всё так ясно и однозначно.
После пика смертности в середине апреля (115 смертей 8 и 15 апреля) начался уверенный спад. К августу суточная смертность снизилась почти до нуля.
По новым случаям заболевания картина немного другая. Тоже достигли максимумов в середине апреля, вышли на плато в районе 400-800 случаев в день, на котором продержались весь май, потом в июне произошел всплеск с рекордом в 1698 случаев 24 июня с очень резким и быстрым спадом. Роста смертности эта вспышка не дала. Возможно, этот рост был связан с ростом количества тестов (?).
Весь август и 2 декады сентября продержались на уровне от нескольких десятков до 300-400 новых случаев в день и от 0 до 6 смертей.
В 3-ей декаде сентября почему-то начался рост заболеваемости - 7 октября рекорд последнего времени - 831 новый случай в сутки.
На смертности это пока не отразилось.
Посмотрим, как дальше будет.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 09:16

  freeze написав:
  ЛАД написав:Поменяли стратегию, решили пойти по "шведскому пути"?


Просто скоро выборы и местные власти должны фрондировать и показывать свою независимость.
....

Возможно, и так. Но слова очень похожи на шведские аргументы.
Сегодня, вроде, должны принять постановление Кабмина по каникулам. Посмотрим, что там будет и как среагируют на местах, в частности, Киев и Харьков.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 09:34

  ЛАД написав:Возможно, и так. Но слова очень похожи на шведские аргументы.
Чего, вроде, должны принять постановление Кабмина по каникулам. Посмотри, что там будет и как среагируют на местах, в частности, Киев и Харьков.


Решения кабмина по каникулам или закрытию школ на карантин может носить рекомендательный характер. Собственно решения принимают на местах распоряжениями областных департаментов образования.

ПыСы Хотя даже еще больше децентрализации.)))
Каждая школа вправе сдвигать даты, а также принимать решение о каникулах с учетом эпидемиологической ситуации в регионе. https://glavcom.ua/ru/news/kanikuly-v-2 ... 05090.html
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
freeze
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Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 10:16

Re: Эпидемия коронавируса в мире

напоминаю что уже в аптеках вакцина от гриппа нового ( этого) сезона
tabletki.ua/%D0%94%D0%B6%D0%B8%D1%81%D0%B8-%D1%84%D0%BB%D1%8E/26324/pharmacy/kiev/ ( скопировать и вставить в поле адреса ибо не реклама ) да пока что это не ваксигрип или инфлувак а корейский 3-х компоентний джиси флю цене меньше $10 за дозу , но в данном случае все кто находиться в группе риска , а также те кто ратует за дистанционное обучение и другие прелести ужесточения карантина уже могут привиться - "лучше пере..ть чем недо..ть" так как иммунитет от гриппа согласно инструкции развивается на протяжении до 1 мес , по этому граждане не затягиваем, никто не мешает вам повторно вакцинироваться через месяц уже 4-х компонентной вакциной от вашего любимого производителя ( см.выше) в некоторые годы я вакцинировался дважды с интервалом более месяца и проблем не вижу.
А пока вы не предъявляли тут фото чека на покупку вакцины от грипа все ваши аргументы за карантин по ковид в всерьез не воспринимаются . Ибо грипп + ковид = гремучая смерть и кто в групе риска по ковид в такой же групе риска по гриппу
як казав мій знайомий - " хто вміє інвестувати інвестує , а не розказує іншим як це робити ". Анатолій Почечун - наш кандидат в презеденти !
yama
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 10:43

  yama написав:а также те кто ратует за дистанционное обучение и другие прелести ужесточения карантина уже могут привиться


Как прививка от гриппа может помочь снизить заболеваемость от коронавируса и помешать дистанционному обучению?
Пока в Украине нет ни одного достоверного случая гриппа и когда будет неизвестно, так что время еще есть. Подождём европейские вакцины. К концу месяца должны подтянуться. Тем более в Одессе южнокорейская вакцина есть только в одной малоизвестной аптеке, как они там ее хранили хз.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
freeze
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