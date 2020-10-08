Додано: Вів 13 жов, 2020 10:16

напоминаю что уже в аптеках вакцина от гриппа нового ( этого) сезона

tabletki.ua/%D0%94%D0%B6%D0%B8%D1%81%D0%B8-%D1%84%D0%BB%D1%8E/26324/pharmacy/kiev/ ( скопировать и вставить в поле адреса ибо не реклама ) да пока что это не ваксигрип или инфлувак а корейский 3-х компоентний джиси флю цене меньше $10 за дозу , но в данном случае все кто находиться в группе риска , а также те кто ратует за дистанционное обучение и другие прелести ужесточения карантина уже могут привиться - "лучше пере..ть чем недо..ть" так как иммунитет от гриппа согласно инструкции развивается на протяжении до 1 мес , по этому граждане не затягиваем, никто не мешает вам повторно вакцинироваться через месяц уже 4-х компонентной вакциной от вашего любимого производителя ( см.выше) в некоторые годы я вакцинировался дважды с интервалом более месяца и проблем не вижу.

А пока вы не предъявляли тут фото чека на покупку вакцины от грипа все ваши аргументы за карантин по ковид в всерьез не воспринимаются . Ибо грипп + ковид = гремучая смерть и кто в групе риска по ковид в такой же групе риска по гриппу

як казав мій знайомий - " хто вміє інвестувати інвестує , а не розказує іншим як це робити ". Анатолій Почечун - наш кандидат в презеденти !