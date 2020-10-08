Возможно, и так. Но слова очень похожи на шведские аргументы.
Сегодня, вроде, должны принять постановление Кабмина по каникулам. Посмотрим, что там будет и как среагируют на местах, в частности, Киев и Харьков.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 13 жов, 2020 09:16
Возможно, и так. Но слова очень похожи на шведские аргументы.
Сегодня, вроде, должны принять постановление Кабмина по каникулам. Посмотрим, что там будет и как среагируют на местах, в частности, Киев и Харьков.
Додано: Вів 13 жов, 2020 09:34
Решения кабмина по каникулам или закрытию школ на карантин может носить рекомендательный характер. Собственно решения принимают на местах распоряжениями областных департаментов образования.
ПыСы Хотя даже еще больше децентрализации.)))
Каждая школа вправе сдвигать даты, а также принимать решение о каникулах с учетом эпидемиологической ситуации в регионе.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
Додано: Вів 13 жов, 2020 10:16
Re: Эпидемия коронавируса в мире
напоминаю что уже в аптеках вакцина от гриппа нового ( этого) сезона
tabletki.ua/%D0%94%D0%B6%D0%B8%D1%81%D0%B8-%D1%84%D0%BB%D1%8E/26324/pharmacy/kiev/ ( скопировать и вставить в поле адреса ибо не реклама ) да пока что это не ваксигрип или инфлувак а корейский 3-х компоентний джиси флю цене меньше $10 за дозу , но в данном случае все кто находиться в группе риска , а также те кто ратует за дистанционное обучение и другие прелести ужесточения карантина уже могут привиться - "лучше пере..ть чем недо..ть" так как иммунитет от гриппа согласно инструкции развивается на протяжении до 1 мес , по этому граждане не затягиваем, никто не мешает вам повторно вакцинироваться через месяц уже 4-х компонентной вакциной от вашего любимого производителя ( см.выше) в некоторые годы я вакцинировался дважды с интервалом более месяца и проблем не вижу.
А пока вы не предъявляли тут фото чека на покупку вакцины от грипа все ваши аргументы за карантин по ковид в всерьез не воспринимаются . Ибо грипп + ковид = гремучая смерть и кто в групе риска по ковид в такой же групе риска по гриппу
як казав мій знайомий - " хто вміє інвестувати інвестує , а не розказує іншим як це робити ". Анатолій Почечун - наш кандидат в презеденти !
Додано: Вів 13 жов, 2020 10:43
Как прививка от гриппа может помочь снизить заболеваемость от коронавируса и помешать дистанционному обучению?
Пока в Украине нет ни одного достоверного случая гриппа и когда будет неизвестно, так что время еще есть. Подождём европейские вакцины. К концу месяца должны подтянуться. Тем более в Одессе южнокорейская вакцина есть только в одной малоизвестной аптеке, как они там ее хранили хз.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
Додано: Вів 13 жов, 2020 11:25
Re: Эпидемия коронавируса в мире
В нашей школе, в киевской области, с 5го класса всех отправили на дистанционку, мелкие пока ходят, народу поубивалось конечно.
Тем временем
Додано: Вів 13 жов, 2020 11:38
Может. А, может, и нет. Вот и посмотрим. (У меня в том посте с тлф опечатки были, исправил).
yama
Честно говоря, от гриппа ни разу не прививался, но и болел ОРЗ уж не упомню когда.
Надо ли мне прививаться сейчас?
Верно, но не совсем. Возможно, ошибаюсь, но грипп, вроде, обычно не приводит к таким осложнениям на лёгкие.
И, главное, не известно, как они взаимодействуют - не исключено, что одно исключает другое.
Додано: Вів 13 жов, 2020 12:04
Re: Эпидемия коронавируса в мире
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
Додано: Вів 13 жов, 2020 12:05
А чего не привиться ? Судя по тому, что Вы ни разу не прививались и болели гриппом очень давно, то от всех действующих штаммов гриппа у вас нет никакого иммунитета.
А сам грипп весьма серъезное заболевание, в отличие от "гриппов", которыми, как тут многие пишут, болеют по несколько раз в год.
Среднестатистически каждый грипп минус один год от средней продолжительности жизни, как-то тут я выкладывал ссылочку на исследование по переболевшим гриппом.
Востаннє редагувалось freeze в Вів 13 жов, 2020 12:07, всього редагувалось 2 разів.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
Додано: Вів 13 жов, 2020 12:06
Особенно "умно" это звучит на фоне уже захлебывающихся больниц.
Неужели IQ не хватает понять, что при перегрузках больниц, количество смертей начнет резко расти, из-за невозможности одновременно оказывать медицинскую помощь множеству пациентов?
Вы всерьез думаете, что ОДИН врач + два медсестры + два санитарки, могут нормально работать с 100-200 тяжелых больных?
С арифметикой дружите?
Додано: Вів 13 жов, 2020 12:09
В случае медицинской страховки... чека не будет, ее просто вкалывают в клинике, и никаких чеков застрахованному не дают.
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