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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1935193619371938>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 266
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
42
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
12%
32
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
57
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
9
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
6%
15
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
41
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
15
Найманий працівник, втратив роботу
6%
15
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
15%
40
Всього голосів : 266
Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 09:16

  freeze написав:
  ЛАД написав:Поменяли стратегию, решили пойти по "шведскому пути"?


Просто скоро выборы и местные власти должны фрондировать и показывать свою независимость.
....

Возможно, и так. Но слова очень похожи на шведские аргументы.
Сегодня, вроде, должны принять постановление Кабмина по каникулам. Посмотрим, что там будет и как среагируют на местах, в частности, Киев и Харьков.
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Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 09:34

  ЛАД написав:Возможно, и так. Но слова очень похожи на шведские аргументы.
Чего, вроде, должны принять постановление Кабмина по каникулам. Посмотри, что там будет и как среагируют на местах, в частности, Киев и Харьков.


Решения кабмина по каникулам или закрытию школ на карантин может носить рекомендательный характер. Собственно решения принимают на местах распоряжениями областных департаментов образования.

ПыСы Хотя даже еще больше децентрализации.)))
Каждая школа вправе сдвигать даты, а также принимать решение о каникулах с учетом эпидемиологической ситуации в регионе. https://glavcom.ua/ru/news/kanikuly-v-2 ... 05090.html
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Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 10:16

Re: Эпидемия коронавируса в мире

напоминаю что уже в аптеках вакцина от гриппа нового ( этого) сезона
tabletki.ua/%D0%94%D0%B6%D0%B8%D1%81%D0%B8-%D1%84%D0%BB%D1%8E/26324/pharmacy/kiev/ ( скопировать и вставить в поле адреса ибо не реклама ) да пока что это не ваксигрип или инфлувак а корейский 3-х компоентний джиси флю цене меньше $10 за дозу , но в данном случае все кто находиться в группе риска , а также те кто ратует за дистанционное обучение и другие прелести ужесточения карантина уже могут привиться - "лучше пере..ть чем недо..ть" так как иммунитет от гриппа согласно инструкции развивается на протяжении до 1 мес , по этому граждане не затягиваем, никто не мешает вам повторно вакцинироваться через месяц уже 4-х компонентной вакциной от вашего любимого производителя ( см.выше) в некоторые годы я вакцинировался дважды с интервалом более месяца и проблем не вижу.
А пока вы не предъявляли тут фото чека на покупку вакцины от грипа все ваши аргументы за карантин по ковид в всерьез не воспринимаются . Ибо грипп + ковид = гремучая смерть и кто в групе риска по ковид в такой же групе риска по гриппу
як казав мій знайомий - " хто вміє інвестувати інвестує , а не розказує іншим як це робити ". Анатолій Почечун - наш кандидат в презеденти !
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Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 10:43

  yama написав:а также те кто ратует за дистанционное обучение и другие прелести ужесточения карантина уже могут привиться


Как прививка от гриппа может помочь снизить заболеваемость от коронавируса и помешать дистанционному обучению?
Пока в Украине нет ни одного достоверного случая гриппа и когда будет неизвестно, так что время еще есть. Подождём европейские вакцины. К концу месяца должны подтянуться. Тем более в Одессе южнокорейская вакцина есть только в одной малоизвестной аптеке, как они там ее хранили хз.
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Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 11:25

Re: Эпидемия коронавируса в мире

В нашей школе, в киевской области, с 5го класса всех отправили на дистанционку, мелкие пока ходят, народу поубивалось конечно.

Тем временем
Johnson & Johnson приостановила испытания вакцины от COVID-19 из-за болезни у добровольца

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/10/13/7269728/
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Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 11:38

  freeze написав:.....
Решения кабмина по каникулам или закрытию школ на карантин может носить рекомендательный характер.
.....

Может. А, может, и нет. Вот и посмотрим. (У меня в том посте с тлф опечатки были, исправил).

yama
А пока вы не предъявляли тут фото чека на покупку вакцины от грипа все ваши аргументы за карантин по ковид в всерьез не воспринимаются.

Честно говоря, от гриппа ни разу не прививался, но и болел ОРЗ уж не упомню когда.
Надо ли мне прививаться сейчас?

Ибо грипп + ковид = гремучая смерть и кто в групе риска по ковид в такой же групе риска по гриппу

Верно, но не совсем. Возможно, ошибаюсь, но грипп, вроде, обычно не приводит к таким осложнениям на лёгкие.
И, главное, не известно, как они взаимодействуют - не исключено, что одно исключает другое.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 12:04

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  ЛАД написав:И, главное, не известно, как они взаимодействуют - не исключено, что одно исключает другое.
верю в евро... по 1,4
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Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 12:05

  ЛАД написав:Честно говоря, от гриппа ни разу не прививался, но и болел ОРЗ уж не упомню когда.
Надо ли мне прививаться сейчас?


А чего не привиться ? Судя по тому, что Вы ни разу не прививались и болели гриппом очень давно, то от всех действующих штаммов гриппа у вас нет никакого иммунитета.
А сам грипп весьма серъезное заболевание, в отличие от "гриппов", которыми, как тут многие пишут, болеют по несколько раз в год.
Среднестатистически каждый грипп минус один год от средней продолжительности жизни, как-то тут я выкладывал ссылочку на исследование по переболевшим гриппом.
Востаннє редагувалось freeze в Вів 13 жов, 2020 12:07, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 12:06

  Vint написав:Я тоже считаю, что лучше массово переболеть сейчас, чем в разгар авитаминозного сезона.
Хотя первое не исключает второго.

Особенно "умно" это звучит на фоне уже захлебывающихся больниц.
Неужели IQ не хватает понять, что при перегрузках больниц, количество смертей начнет резко расти, из-за невозможности одновременно оказывать медицинскую помощь множеству пациентов?

Вы всерьез думаете, что ОДИН врач + два медсестры + два санитарки, могут нормально работать с 100-200 тяжелых больных?
С арифметикой дружите? :twisted:
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Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 12:09

  yama написав: А пока вы не предъявляли тут фото чека на покупку вакцины от грипа все ваши аргументы за карантин по ковид в всерьез не воспринимаются . Ибо грипп + ковид = гремучая смерть и кто в групе риска по ковид в такой же групе риска по гриппу

В случае медицинской страховки... чека не будет, ее просто вкалывают в клинике, и никаких чеков застрахованному не дают. :roll:
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