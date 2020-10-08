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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 1935193619371938 Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 266 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 16% 42 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 12% 32 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 21% 57 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 3% 9 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 6% 15 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 15% 41 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 6% 15 Найманий працівник, втратив роботу 6% 15 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 15% 40 Всього голосів : 266 Додано: Вів 13 жов, 2020 12:19 freeze написав: ЛАД написав: Честно говоря, от гриппа ни разу не прививался, но и болел ОРЗ уж не упомню когда.

Надо ли мне прививаться сейчас? Честно говоря, от гриппа ни разу не прививался, но и болел ОРЗ уж не упомню когда.Надо ли мне прививаться сейчас?



А чего не привиться ? Судя по тому, что Вы ни разу не прививались и болели гриппом очень давно, то от всех действующих штаммов гриппа у вас нет никакого иммунитета.

... А чего не привиться ? Судя по тому, что Вы ни разу не прививались и болели гриппом очень давно, то от всех действующих штаммов гриппа у вас нет никакого иммунитета....

Можно и привиться.

Но иммунитет бывает не только благодаря вакцинам. Может, у меня хороший естественный?

P.s. Внуков в прошлом году прививали. Можно и привиться.Но иммунитет бывает не только благодаря вакцинам. Может, у меня хороший естественный?P.s. Внуков в прошлом году прививали. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.

Yuri_T, Вася, Igneus - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 17341 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4559 раз. Подякували: 4240 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 13 жов, 2020 12:21 ...

2. Додатково, до протиепідемічних обмежень, передбачених для «зеленого», «жовтого» та «помаранчевого» рівнів епідемічної небезпеки на території Харківської області з 15 жовтня 2020 року:

2.1. Заборонити роботу після 22-ї та до 7-ї години суб’єктів господарювання з надання послуг громадського харчування, у тому числі без організації дозвілля (ресторанів, кафе, барів, закусочних, їдалень, кафетеріїв, буфетів тощо), крім діяльності з надання послуг громадського харчування із здійсненням адресної доставки замовлень та замовлень на винос.

2.2. Заборонити проведення концертів.

2.3.Заборонити відвідування отримувачами соціальних або реабілітаційних послуг установ і закладів, що надають соціальні або реабілітаційні послуги сім’ям, особам, що перебувають у складних життєвих обставинах (тимчасове, денне перебування), крім установ і закладів, які надають соціальні послуги екстрено (кризово), центрів обліку бездомних осіб, мобільних бригад соціально-психологічної допомоги, соціального патрулювання.

....

https://kh.vgorode.ua/news/sobytyia/a1135704-uzhestochili-karantin-v-kharkovskoj-oblasti-zapretili-provedenie-kontsertov



Кстати, за последние 14 дней по Украине 66092 новых случаев заболевания и 1061 смерть.

За всё время, соответственно, - 272671 и 5143. Кстати, за последние 14 дней по Украине 66092 новых случаев заболевания и 1061 смерть.За всё время, соответственно, - 272671 и 5143. Востаннє редагувалось ЛАД в Вів 13 жов, 2020 12:27, всього редагувалось 1 раз. ЛАД 2 Повідомлень: 17341 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4559 раз. Подякували: 4240 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 13 жов, 2020 12:25 ЛАД написав: Может, у меня хороший естественный? Может, у меня хороший естественный?



Вряд ли в Вашем возрасте может быть хороший естественный иммунитет, имхо. Каждый год все показатели организма после определённого возраста снижаются на определенный процент. Вряд ли в Вашем возрасте может быть хороший естественный иммунитет, имхо. Каждый год все показатели организма после определённого возраста снижаются на определенный процент. Не читаю Будивельника, пустая трата времени freeze 4 Повідомлень: 18670 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4480 раз. Подякували: 7210 раз. Профіль 4 22 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 13 жов, 2020 12:28 freeze написав: ЛАД написав: Может, у меня хороший естественный? Может, у меня хороший естественный?



Вряд ли в Вашем возрасте может быть хороший естественный иммунитет, имхо. Каждый год все показатели организма после определённого возраста снижаются на определенный процент. Вряд ли в Вашем возрасте может быть хороший естественный иммунитет, имхо. Каждый год все показатели организма после определённого возраста снижаются на определенный процент.

К сожалению, Вы правы. К сожалению, Вы правы. ЛАД 2 Повідомлень: 17341 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4559 раз. Подякували: 4240 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 13 жов, 2020 12:31 Очень хорошая статья про Швецию и коронавирус в надежном источнике [1].

Коротко суть: смертность на душу населения сравнима с США и Италией, но на деле она выше, так как шведы очень мало диагностируют (уже в марте количество выявляемых превысило количество тестов – мы обсуждали этот феномен в моем предыдущем посте [2]). Огромная смертность среди обитателей домов престарелых. Отказ врачей госпитализировать в реанимацию зараженных ковидом стариков и людей с ожирением, так как их шансы выжить малы. Из-за масштабного заражения детей 70 случаев Каваски-подобного синдрома (сейчас его называют синдромом мультисистемного воспаления; это когда воспаляются сосуды по всему организму. Оно обычно лечится, если вовремя диагностировать, но могут остаться последствия) – против менее 5 (точной цифры нет) в Финляндии, где школьников вдвое меньше. Высокий процент заражений в больницах – в том числе, со смертельным исходом, так как в больницы обычно обращаются не самые здоровые люди.



Тотальное давление на ученых и экспертов, высказывавших сомнения в верности выбранного шведским минздравом пути – вплоть до увольнения (описываемые в этом месте события до боли напомнили Родину). Ущерб для экономики сравним с таковым в других скандинавских странах. Упования на создание коллективного иммунитета – но как ни старались его найти, ни весной, ни летом цифры и близко ничего такого не показывают. В Стокгольме – ниже 12%, в среднем по стране – 6-8%. Аргументы, что антител нет, но зато есть клеточная ветвь – и резкий рост числа зараженных в сентябре, который эту гипотезу обидно опровергает. Итог – постепенное введение с сентября тех же мер, что и в других европейских странах.



В общем, интересный получился эксперимент. Жаль, что те почти шесть тысяч человек, кто умер из-за ковида, не смогут им восхититься (цифры кажутся не очень впечатляющими, но давайте вспомним, что всего в Швеции 10 миллионов жителей). Впрочем, как писал главный шведский эпидемиолог Тегнелл в письме к коллеге (их содержимое раскрыли по требованию журналистов в соответствии с законом об открытых отчетах (open records law)), возможно, стоит пожертвовать частью популяции стариков, не закрывая школы – модели показывали, что это уменьшит распространение вируса среди них на 10%, чтобы быстрее достичь коллективного иммунитета. Ну а что иммунитет не достигнут... но ведь наука – это поиск, правда?

1. https://www.sciencemag.org/news/2020/10 ... e-backlash 2. https://www.facebook.com/irina.yakutenk ... 834084800/ С другого форума1.2. Sanna

Повідомлень: 115 З нами з: 17.02.14 Подякував: 18 раз. Подякували: 37 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1935193619371938 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 7246 1660159

ЛОБ Чет 08 жов, 2020 08:42