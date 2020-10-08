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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1935193619371938

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 266
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
42
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
12%
32
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
57
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
9
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
6%
15
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
41
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
15
Найманий працівник, втратив роботу
6%
15
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
15%
40
Всього голосів : 266
Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 12:19

  freeze написав:
  ЛАД написав:Честно говоря, от гриппа ни разу не прививался, но и болел ОРЗ уж не упомню когда.
Надо ли мне прививаться сейчас?


А чего не привиться ? Судя по тому, что Вы ни разу не прививались и болели гриппом очень давно, то от всех действующих штаммов гриппа у вас нет никакого иммунитета.
...

Можно и привиться.
Но иммунитет бывает не только благодаря вакцинам. Может, у меня хороший естественный? :)
P.s. Внуков в прошлом году прививали.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася, Igneus - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 12:21

...
2. Додатково, до протиепідемічних обмежень, передбачених для «зеленого», «жовтого» та «помаранчевого» рівнів епідемічної небезпеки на території Харківської області з 15 жовтня 2020 року:
2.1. Заборонити роботу після 22-ї та до 7-ї години суб’єктів господарювання з надання послуг громадського харчування, у тому числі без організації дозвілля (ресторанів, кафе, барів, закусочних, їдалень, кафетеріїв, буфетів тощо), крім діяльності з надання послуг громадського харчування із здійсненням адресної доставки замовлень та замовлень на винос.
2.2. Заборонити проведення концертів.
2.3.Заборонити відвідування отримувачами соціальних або реабілітаційних послуг установ і закладів, що надають соціальні або реабілітаційні послуги сім’ям, особам, що перебувають у складних життєвих обставинах (тимчасове, денне перебування), крім установ і закладів, які надають соціальні послуги екстрено (кризово), центрів обліку бездомних осіб, мобільних бригад соціально-психологічної допомоги, соціального патрулювання.
....

https://kh.vgorode.ua/news/sobytyia/a1135704-uzhestochili-karantin-v-kharkovskoj-oblasti-zapretili-provedenie-kontsertov

Кстати, за последние 14 дней по Украине 66092 новых случаев заболевания и 1061 смерть.
За всё время, соответственно, - 272671 и 5143.
Востаннє редагувалось ЛАД в Вів 13 жов, 2020 12:27, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 12:25

  ЛАД написав:Может, у меня хороший естественный?


Вряд ли в Вашем возрасте может быть хороший естественный иммунитет, имхо. Каждый год все показатели организма после определённого возраста снижаются на определенный процент.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
freeze
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Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 12:28

  freeze написав:
  ЛАД написав:Может, у меня хороший естественный?


Вряд ли в Вашем возрасте может быть хороший естественный иммунитет, имхо. Каждый год все показатели организма после определённого возраста снижаются на определенный процент.

К сожалению, Вы правы. :(
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 12:31

С другого форума
Очень хорошая статья про Швецию и коронавирус в надежном источнике [1].
Коротко суть: смертность на душу населения сравнима с США и Италией, но на деле она выше, так как шведы очень мало диагностируют (уже в марте количество выявляемых превысило количество тестов – мы обсуждали этот феномен в моем предыдущем посте [2]). Огромная смертность среди обитателей домов престарелых. Отказ врачей госпитализировать в реанимацию зараженных ковидом стариков и людей с ожирением, так как их шансы выжить малы. Из-за масштабного заражения детей 70 случаев Каваски-подобного синдрома (сейчас его называют синдромом мультисистемного воспаления; это когда воспаляются сосуды по всему организму. Оно обычно лечится, если вовремя диагностировать, но могут остаться последствия) – против менее 5 (точной цифры нет) в Финляндии, где школьников вдвое меньше. Высокий процент заражений в больницах – в том числе, со смертельным исходом, так как в больницы обычно обращаются не самые здоровые люди.

Тотальное давление на ученых и экспертов, высказывавших сомнения в верности выбранного шведским минздравом пути – вплоть до увольнения (описываемые в этом месте события до боли напомнили Родину). Ущерб для экономики сравним с таковым в других скандинавских странах. Упования на создание коллективного иммунитета – но как ни старались его найти, ни весной, ни летом цифры и близко ничего такого не показывают. В Стокгольме – ниже 12%, в среднем по стране – 6-8%. Аргументы, что антител нет, но зато есть клеточная ветвь – и резкий рост числа зараженных в сентябре, который эту гипотезу обидно опровергает. Итог – постепенное введение с сентября тех же мер, что и в других европейских странах.

В общем, интересный получился эксперимент. Жаль, что те почти шесть тысяч человек, кто умер из-за ковида, не смогут им восхититься (цифры кажутся не очень впечатляющими, но давайте вспомним, что всего в Швеции 10 миллионов жителей). Впрочем, как писал главный шведский эпидемиолог Тегнелл в письме к коллеге (их содержимое раскрыли по требованию журналистов в соответствии с законом об открытых отчетах (open records law)), возможно, стоит пожертвовать частью популяции стариков, не закрывая школы – модели показывали, что это уменьшит распространение вируса среди них на 10%, чтобы быстрее достичь коллективного иммунитета. Ну а что иммунитет не достигнут... но ведь наука – это поиск, правда?

1. https://www.sciencemag.org/news/2020/10 ... e-backlash 2. https://www.facebook.com/irina.yakutenk ... 834084800/
Sanna
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