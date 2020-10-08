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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1936193719381939>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 266
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
42
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
12%
32
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
57
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
9
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
6%
15
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
41
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
15
Найманий працівник, втратив роботу
6%
15
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
15%
40
Всього голосів : 266
Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 12:19

  freeze написав:
  ЛАД написав:Честно говоря, от гриппа ни разу не прививался, но и болел ОРЗ уж не упомню когда.
Надо ли мне прививаться сейчас?


А чего не привиться ? Судя по тому, что Вы ни разу не прививались и болели гриппом очень давно, то от всех действующих штаммов гриппа у вас нет никакого иммунитета.
...

Можно и привиться.
Но иммунитет бывает не только благодаря вакцинам. Может, у меня хороший естественный? :)
P.s. Внуков в прошлом году прививали.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася, Igneus - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 12:21

...
2. Додатково, до протиепідемічних обмежень, передбачених для «зеленого», «жовтого» та «помаранчевого» рівнів епідемічної небезпеки на території Харківської області з 15 жовтня 2020 року:
2.1. Заборонити роботу після 22-ї та до 7-ї години суб’єктів господарювання з надання послуг громадського харчування, у тому числі без організації дозвілля (ресторанів, кафе, барів, закусочних, їдалень, кафетеріїв, буфетів тощо), крім діяльності з надання послуг громадського харчування із здійсненням адресної доставки замовлень та замовлень на винос.
2.2. Заборонити проведення концертів.
2.3.Заборонити відвідування отримувачами соціальних або реабілітаційних послуг установ і закладів, що надають соціальні або реабілітаційні послуги сім’ям, особам, що перебувають у складних життєвих обставинах (тимчасове, денне перебування), крім установ і закладів, які надають соціальні послуги екстрено (кризово), центрів обліку бездомних осіб, мобільних бригад соціально-психологічної допомоги, соціального патрулювання.
....

https://kh.vgorode.ua/news/sobytyia/a1135704-uzhestochili-karantin-v-kharkovskoj-oblasti-zapretili-provedenie-kontsertov

Кстати, за последние 14 дней по Украине 66092 новых случаев заболевания и 1061 смерть.
За всё время, соответственно, - 272671 и 5143.
Востаннє редагувалось ЛАД в Вів 13 жов, 2020 12:27, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 12:25

  ЛАД написав:Может, у меня хороший естественный?


Вряд ли в Вашем возрасте может быть хороший естественный иммунитет, имхо. Каждый год все показатели организма после определённого возраста снижаются на определенный процент.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
freeze
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Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 12:28

  freeze написав:
  ЛАД написав:Может, у меня хороший естественный?


Вряд ли в Вашем возрасте может быть хороший естественный иммунитет, имхо. Каждый год все показатели организма после определённого возраста снижаются на определенный процент.

К сожалению, Вы правы. :(
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 12:31

С другого форума
Очень хорошая статья про Швецию и коронавирус в надежном источнике [1].
Коротко суть: смертность на душу населения сравнима с США и Италией, но на деле она выше, так как шведы очень мало диагностируют (уже в марте количество выявляемых превысило количество тестов – мы обсуждали этот феномен в моем предыдущем посте [2]). Огромная смертность среди обитателей домов престарелых. Отказ врачей госпитализировать в реанимацию зараженных ковидом стариков и людей с ожирением, так как их шансы выжить малы. Из-за масштабного заражения детей 70 случаев Каваски-подобного синдрома (сейчас его называют синдромом мультисистемного воспаления; это когда воспаляются сосуды по всему организму. Оно обычно лечится, если вовремя диагностировать, но могут остаться последствия) – против менее 5 (точной цифры нет) в Финляндии, где школьников вдвое меньше. Высокий процент заражений в больницах – в том числе, со смертельным исходом, так как в больницы обычно обращаются не самые здоровые люди.

Тотальное давление на ученых и экспертов, высказывавших сомнения в верности выбранного шведским минздравом пути – вплоть до увольнения (описываемые в этом месте события до боли напомнили Родину). Ущерб для экономики сравним с таковым в других скандинавских странах. Упования на создание коллективного иммунитета – но как ни старались его найти, ни весной, ни летом цифры и близко ничего такого не показывают. В Стокгольме – ниже 12%, в среднем по стране – 6-8%. Аргументы, что антител нет, но зато есть клеточная ветвь – и резкий рост числа зараженных в сентябре, который эту гипотезу обидно опровергает. Итог – постепенное введение с сентября тех же мер, что и в других европейских странах.

В общем, интересный получился эксперимент. Жаль, что те почти шесть тысяч человек, кто умер из-за ковида, не смогут им восхититься (цифры кажутся не очень впечатляющими, но давайте вспомним, что всего в Швеции 10 миллионов жителей). Впрочем, как писал главный шведский эпидемиолог Тегнелл в письме к коллеге (их содержимое раскрыли по требованию журналистов в соответствии с законом об открытых отчетах (open records law)), возможно, стоит пожертвовать частью популяции стариков, не закрывая школы – модели показывали, что это уменьшит распространение вируса среди них на 10%, чтобы быстрее достичь коллективного иммунитета. Ну а что иммунитет не достигнут... но ведь наука – это поиск, правда?

1. https://www.sciencemag.org/news/2020/10 ... e-backlash 2. https://www.facebook.com/irina.yakutenk ... 834084800/
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Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 13:11

  ЛАД написав:
  freeze написав:
  ЛАД написав:Может, у меня хороший естественный?


Вряд ли в Вашем возрасте может быть хороший естественный иммунитет, имхо. Каждый год все показатели организма после определённого возраста снижаются на определенный процент.

К сожалению, Вы правы. :(

мои дед с бабой дожили до 85 лет и умерли от старости, особо ничем не болея.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
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Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 13:15

  freeze написав:
  ЛАД написав:Честно говоря, от гриппа ни разу не прививался, но и болел ОРЗ уж не упомню когда.
Надо ли мне прививаться сейчас?
А чего не привиться ? Судя по тому, что Вы ни разу не прививались и болели гриппом очень давно, то от всех действующих штаммов гриппа у вас нет никакого иммунитета.

Есть же неспецифический иммунитет. Иначе бы в довакцинное время грипп косил бы всех подряд.
Кстати, я тоже никогда не прививался. ОРЗ были, с уклоном в бронхиты, но грипп никогда не диагностировали (может быть, в детстве, уже не помню).
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Lion+
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Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 13:22

  _Mykola_ написав:
  Vint написав:Я тоже считаю, что лучше массово переболеть сейчас, чем в разгар авитаминозного сезона.
Хотя первое не исключает второго.

Особенно "умно" это звучит на фоне уже захлебывающихся больниц.
Неужели IQ не хватает понять, что при перегрузках больниц, количество смертей начнет резко расти, из-за невозможности одновременно оказывать медицинскую помощь множеству пациентов?

Вы всерьез думаете, что ОДИН врач + два медсестры + два санитарки, могут нормально работать с 100-200 тяжелых больных?
С арифметикой дружите? :twisted:

Поправка
Медсестры и особенно санитарки(среди санитарок около 90% весьма почтенного возраста) в своей массе наотрез отказываются работать в ковидных отделениях, вплоть до заявлений об увольнении.
Так что расклад в ковидных отделениях несколько иной: два врача(терапевт+реаниматолог), две медсестры и зачастую вообще без санитарки. Сестры кроме своих обязанностей тянут еще и санитарские, а врачи - часть медсестринских. Входят к больным по-череди: кто-то работает внутри, кто-то отдыхает от СИЗа в ординаторской, заполняя при этом документацию. При этом в отделении может быть хоть 20, хоть 50, хоть 100 ковидных пациентов - ЗП медперсонала будет одна и та же. Оплата по "ковидному тарифу" идет только за часы нахождения в палатах(фиксируются в журнале), остальное время - оплата по "нековидному тарифу".
При таком дурном графике персонал быстро устает, перегорает, теряет осторожность, заражается сам и заражает коллег с пациентами из соседних отделений
Система сейчас именно такая
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Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 13:46

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  freeze написав:Пока в Украине нет ни одного достоверного случая гриппа
На момент объявления всеобщего тотального карантина с остановкой транспорта в Украине было всего 4 случая заболевания коронавирусом.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 13:52

По поводу российской вакцины от коронавируса, он (Тодуров) сообщил, что ее сегодня "массово завозят из России — и целые семьи сегодня вакцинируются российскими вакцинами".

https://delo.ua/econonomyandpoliticsinukraine/v-ukrainu-massovo-zavozjat-rossijskuju-vakcinu-o-373813/
ЛАД
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