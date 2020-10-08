Очень хорошая статья про Швецию и коронавирус в надежном источнике [1].

Коротко суть: смертность на душу населения сравнима с США и Италией, но на деле она выше, так как шведы очень мало диагностируют (уже в марте количество выявляемых превысило количество тестов – мы обсуждали этот феномен в моем предыдущем посте [2]). Огромная смертность среди обитателей домов престарелых. Отказ врачей госпитализировать в реанимацию зараженных ковидом стариков и людей с ожирением, так как их шансы выжить малы. Из-за масштабного заражения детей 70 случаев Каваски-подобного синдрома (сейчас его называют синдромом мультисистемного воспаления; это когда воспаляются сосуды по всему организму. Оно обычно лечится, если вовремя диагностировать, но могут остаться последствия) – против менее 5 (точной цифры нет) в Финляндии, где школьников вдвое меньше. Высокий процент заражений в больницах – в том числе, со смертельным исходом, так как в больницы обычно обращаются не самые здоровые люди.



Тотальное давление на ученых и экспертов, высказывавших сомнения в верности выбранного шведским минздравом пути – вплоть до увольнения (описываемые в этом месте события до боли напомнили Родину). Ущерб для экономики сравним с таковым в других скандинавских странах. Упования на создание коллективного иммунитета – но как ни старались его найти, ни весной, ни летом цифры и близко ничего такого не показывают. В Стокгольме – ниже 12%, в среднем по стране – 6-8%. Аргументы, что антител нет, но зато есть клеточная ветвь – и резкий рост числа зараженных в сентябре, который эту гипотезу обидно опровергает. Итог – постепенное введение с сентября тех же мер, что и в других европейских странах.



В общем, интересный получился эксперимент. Жаль, что те почти шесть тысяч человек, кто умер из-за ковида, не смогут им восхититься (цифры кажутся не очень впечатляющими, но давайте вспомним, что всего в Швеции 10 миллионов жителей). Впрочем, как писал главный шведский эпидемиолог Тегнелл в письме к коллеге (их содержимое раскрыли по требованию журналистов в соответствии с законом об открытых отчетах (open records law)), возможно, стоит пожертвовать частью популяции стариков, не закрывая школы – модели показывали, что это уменьшит распространение вируса среди них на 10%, чтобы быстрее достичь коллективного иммунитета. Ну а что иммунитет не достигнут... но ведь наука – это поиск, правда?