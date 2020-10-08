... 2. Додатково, до протиепідемічних обмежень, передбачених для «зеленого», «жовтого» та «помаранчевого» рівнів епідемічної небезпеки на території Харківської області з 15 жовтня 2020 року: 2.1. Заборонити роботу після 22-ї та до 7-ї години суб’єктів господарювання з надання послуг громадського харчування, у тому числі без організації дозвілля (ресторанів, кафе, барів, закусочних, їдалень, кафетеріїв, буфетів тощо), крім діяльності з надання послуг громадського харчування із здійсненням адресної доставки замовлень та замовлень на винос. 2.2. Заборонити проведення концертів. 2.3.Заборонити відвідування отримувачами соціальних або реабілітаційних послуг установ і закладів, що надають соціальні або реабілітаційні послуги сім’ям, особам, що перебувають у складних життєвих обставинах (тимчасове, денне перебування), крім установ і закладів, які надають соціальні послуги екстрено (кризово), центрів обліку бездомних осіб, мобільних бригад соціально-психологічної допомоги, соціального патрулювання. ....
Очень хорошая статья про Швецию и коронавирус в надежном источнике [1]. Коротко суть: смертность на душу населения сравнима с США и Италией, но на деле она выше, так как шведы очень мало диагностируют (уже в марте количество выявляемых превысило количество тестов – мы обсуждали этот феномен в моем предыдущем посте [2]). Огромная смертность среди обитателей домов престарелых. Отказ врачей госпитализировать в реанимацию зараженных ковидом стариков и людей с ожирением, так как их шансы выжить малы. Из-за масштабного заражения детей 70 случаев Каваски-подобного синдрома (сейчас его называют синдромом мультисистемного воспаления; это когда воспаляются сосуды по всему организму. Оно обычно лечится, если вовремя диагностировать, но могут остаться последствия) – против менее 5 (точной цифры нет) в Финляндии, где школьников вдвое меньше. Высокий процент заражений в больницах – в том числе, со смертельным исходом, так как в больницы обычно обращаются не самые здоровые люди.
Тотальное давление на ученых и экспертов, высказывавших сомнения в верности выбранного шведским минздравом пути – вплоть до увольнения (описываемые в этом месте события до боли напомнили Родину). Ущерб для экономики сравним с таковым в других скандинавских странах. Упования на создание коллективного иммунитета – но как ни старались его найти, ни весной, ни летом цифры и близко ничего такого не показывают. В Стокгольме – ниже 12%, в среднем по стране – 6-8%. Аргументы, что антител нет, но зато есть клеточная ветвь – и резкий рост числа зараженных в сентябре, который эту гипотезу обидно опровергает. Итог – постепенное введение с сентября тех же мер, что и в других европейских странах.
В общем, интересный получился эксперимент. Жаль, что те почти шесть тысяч человек, кто умер из-за ковида, не смогут им восхититься (цифры кажутся не очень впечатляющими, но давайте вспомним, что всего в Швеции 10 миллионов жителей). Впрочем, как писал главный шведский эпидемиолог Тегнелл в письме к коллеге (их содержимое раскрыли по требованию журналистов в соответствии с законом об открытых отчетах (open records law)), возможно, стоит пожертвовать частью популяции стариков, не закрывая школы – модели показывали, что это уменьшит распространение вируса среди них на 10%, чтобы быстрее достичь коллективного иммунитета. Ну а что иммунитет не достигнут... но ведь наука – это поиск, правда?
ЛАД написав:Честно говоря, от гриппа ни разу не прививался, но и болел ОРЗ уж не упомню когда. Надо ли мне прививаться сейчас?
А чего не привиться ? Судя по тому, что Вы ни разу не прививались и болели гриппом очень давно, то от всех действующих штаммов гриппа у вас нет никакого иммунитета.
Есть же неспецифический иммунитет. Иначе бы в довакцинное время грипп косил бы всех подряд. Кстати, я тоже никогда не прививался. ОРЗ были, с уклоном в бронхиты, но грипп никогда не диагностировали (может быть, в детстве, уже не помню).
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров. Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Lion+
Vint написав:Я тоже считаю, что лучше массово переболеть сейчас, чем в разгар авитаминозного сезона. Хотя первое не исключает второго.
Особенно "умно" это звучит на фоне уже захлебывающихся больниц. Неужели IQ не хватает понять, что при перегрузках больниц, количество смертей начнет резко расти, из-за невозможности одновременно оказывать медицинскую помощь множеству пациентов?
Вы всерьез думаете, что ОДИН врач + два медсестры + два санитарки, могут нормально работать с 100-200 тяжелых больных? С арифметикой дружите?
Поправка Медсестры и особенно санитарки(среди санитарок около 90% весьма почтенного возраста) в своей массе наотрез отказываются работать в ковидных отделениях, вплоть до заявлений об увольнении. Так что расклад в ковидных отделениях несколько иной: два врача(терапевт+реаниматолог), две медсестры и зачастую вообще без санитарки. Сестры кроме своих обязанностей тянут еще и санитарские, а врачи - часть медсестринских. Входят к больным по-череди: кто-то работает внутри, кто-то отдыхает от СИЗа в ординаторской, заполняя при этом документацию. При этом в отделении может быть хоть 20, хоть 50, хоть 100 ковидных пациентов - ЗП медперсонала будет одна и та же. Оплата по "ковидному тарифу" идет только за часы нахождения в палатах(фиксируются в журнале), остальное время - оплата по "нековидному тарифу". При таком дурном графике персонал быстро устает, перегорает, теряет осторожность, заражается сам и заражает коллег с пациентами из соседних отделений Система сейчас именно такая