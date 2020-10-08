RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1936193719381939

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 266
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
42
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
12%
32
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
57
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
9
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
6%
15
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
41
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
15
Найманий працівник, втратив роботу
6%
15
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
15%
40
Всього голосів : 266
Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 13:59

  antey1969 написав:.....
Оплата по "ковидному тарифу" идет только за часы нахождения в палатах(фиксируются в журнале), остальное время - оплата по "нековидному тарифу".
.....

Не очень представляю себе, как это можно проконтролировать. Кто запрещает записать в журнал всю рабочую смену.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 17343
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4559 раз.
Подякували: 4240 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 14:00

  ЛАД написав:
По поводу российской вакцины от коронавируса, он (Тодуров) сообщил, что ее сегодня "массово завозят из России — и целые семьи сегодня вакцинируются российскими вакцинами".

https://delo.ua/econonomyandpoliticsinukraine/v-ukrainu-massovo-zavozjat-rossijskuju-vakcinu-o-373813/

Тодуров знает, что говорит.
Он мощно завязан на ОПЗЖ и рассказывает именно о тех самых семьях
antey1969
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 9990
З нами з: 30.11.11
Подякував: 1195 раз.
Подякували: 2765 раз.
 
Профіль
2
2
1
Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 14:04

  yama написав:напоминаю что уже в аптеках вакцина от гриппа нового ( этого) сезона
tabletki.ua/%D0%94%D0%B6%D0%B8%D1%81%D0%B8-%D1%84%D0%BB%D1%8E/26324/pharmacy/kiev/ ( скопировать и вставить в поле адреса ибо не реклама ) да пока что это не ваксигрип или инфлувак а корейский 3-х компоентний джиси флю цене меньше $10 за дозу , но в данном случае все кто находиться в группе риска , а также те кто ратует за дистанционное обучение и другие прелести ужесточения карантина уже могут привиться - "лучше пере..ть чем недо..ть" так как иммунитет от гриппа согласно инструкции развивается на протяжении до 1 мес , по этому граждане не затягиваем, никто не мешает вам повторно вакцинироваться через месяц уже 4-х компонентной вакциной от вашего любимого производителя ( см.выше) в некоторые годы я вакцинировался дважды с интервалом более месяца и проблем не вижу.
А пока вы не предъявляли тут фото чека на покупку вакцины от грипа все ваши аргументы за карантин по ковид в всерьез не воспринимаются . Ибо грипп + ковид = гремучая смерть и кто в групе риска по ковид в такой же групе риска по гриппу

При большом желании можно и интерферон в нос капать не дожидаясь вакцины.
vetka
 
Повідомлень: 6564
З нами з: 04.03.14
Подякував: 410 раз.
Подякували: 1103 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 14:05

  ЛАД написав:
  antey1969 написав:.....
Оплата по "ковидному тарифу" идет только за часы нахождения в палатах(фиксируются в журнале), остальное время - оплата по "нековидному тарифу".
.....

Не очень представляю себе, как это можно проконтролировать. Кто запрещает записать в журнал всю рабочую смену.

Дописывают, само собой, понемногу, но есть определенные протоколы. Так что больше определенного количества часов в сутки никто не оплатит. Легче протабелировать "мертвые души" или ходить на ставку, а в журнале расписывать полторы. Но это уже финты на уровне администрации или завюотделений
Востаннє редагувалось antey1969 в Вів 13 жов, 2020 14:13, всього редагувалось 1 раз.
antey1969
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 9990
З нами з: 30.11.11
Подякував: 1195 раз.
Подякували: 2765 раз.
 
Профіль
2
2
1
Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 14:08

  freeze написав:
  ЛАД написав:Честно говоря, от гриппа ни разу не прививался, но и болел ОРЗ уж не упомню когда.
Надо ли мне прививаться сейчас?


А чего не привиться ? Судя по тому, что Вы ни разу не прививались и болели гриппом очень давно, то от всех действующих штаммов гриппа у вас нет никакого иммунитета.
А сам грипп весьма серъезное заболевание, в отличие от "гриппов", которыми, как тут многие пишут, болеют по несколько раз в год.
Среднестатистически каждый грипп минус один год от средней продолжительности жизни, как-то тут я выкладывал ссылочку на исследование по переболевшим гриппом.

Не могу понять, зачем вы так рьяно навязываете людям прививки от гриппа???
vetka
 
Повідомлень: 6564
З нами з: 04.03.14
Подякував: 410 раз.
Подякували: 1103 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 14:09

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Врач-инфекционист Ольга Голубовская написала у себя в Facebook эмоциональное послание украинцам, которые не верят в опасность коронавируса.

"Всем ковидоскептикам, которых, правда, несколько поменшало в ленте, хочу сказать следующее - вам хорошо живётся.

Вы не видите, что испытывают пациенты, ищущие себе койку с кислородом. Вы не видите, как работают реаниматологи, таская баллоны с кислородом в отделение, где падает его давление, т.е. ВСЕ тяжелые пациенты оказываются на волосок от гибели. Вы не видите, как тяжелые изможденные больные снимают с себя маску с кислородом, чтобы умереть, причём делают это тихо, ночью, чтоб никто не видел... как погибают сравнительно молодые люди, уже идущие на поправку, от тромбозов... тяжело, когда в одной семье умирают несколько человек ... причём не всегда самые пожилые... Вы не видите темп работы измученного персонала, не имеющего ни минуты покоя ни днём, ни ночью... и такое было во многих странах, развитых и не очень...

Какая разница для нас всех, что большинство болеет легко? Неужели не ясно, что в такой глобальной проблеме достаточно 20% и менее тяжёлых больных, чтоб мы все были в коллапсе? А вместе с нами вы и ваши близкие тоже в любой момент там окажетесь.

Поэтому ещё раз говорю - не верите, не боитесь, ваше право. Просто дайте шанс тем, кто БОИТСЯ, обоснованно боится заболеть, минимизировать на это риски. Когда я вижу толпы народа без средств индивидуальной защиты, мне кажется, что в ковидных госпиталях меньше шансов заразиться, чем в гастрономе или различных моллах.

Носите маски и соблюдайте дистанцию. Ведите себя, как потенциально инфицированные, ибо мы все уже в очаге интенсивной передачи инфекции. Этим вы проявите уважение к группам риска и облегчите работу истощенной системе здравоохранения. Помните, что тяжесть заболевания дозозависимая. Не контактируйте с людьми, имеющими респираторные симптомы. Избегайте массовых мероприятий.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4709
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1005 раз.
Подякували: 1352 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 14:13

  freeze написав:
  ЛАД написав:Может, у меня хороший естественный?


Вряд ли в Вашем возрасте может быть хороший естественный иммунитет, имхо. Каждый год все показатели организма после определённого возраста снижаются на определенный процент.

Мой покойный дедушка, умер в 92 года, ни разу серьезно ничем не болел, так что не нужно про возраст. Если человек родился больным и слабым, то будет в любом возрасте болеть, так же и наоборот.
vetka
 
Повідомлень: 6564
З нами з: 04.03.14
Подякував: 410 раз.
Подякували: 1103 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1936193719381939
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: IGNAT, гуляйполе і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 723, 724, 725
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7246 1660166
Переглянути останнє повідомлення
Чет 08 жов, 2020 08:42
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.