Не очень представляю себе, как это можно проконтролировать. Кто запрещает записать в журнал всю рабочую смену.
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Додано: Вів 13 жов, 2020 13:59
Додано: Вів 13 жов, 2020 14:00
Тодуров знает, что говорит.
Он мощно завязан на ОПЗЖ и рассказывает именно о тех самых семьях
Додано: Вів 13 жов, 2020 14:04
При большом желании можно и интерферон в нос капать не дожидаясь вакцины.
Додано: Вів 13 жов, 2020 14:05
Дописывают, само собой, понемногу, но есть определенные протоколы. Так что больше определенного количества часов в сутки никто не оплатит. Легче протабелировать "мертвые души" или ходить на ставку, а в журнале расписывать полторы. Но это уже финты на уровне администрации или завюотделений
Востаннє редагувалось antey1969 в Вів 13 жов, 2020 14:13, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 13 жов, 2020 14:08
Не могу понять, зачем вы так рьяно навязываете людям прививки от гриппа???
Додано: Вів 13 жов, 2020 14:09
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Врач-инфекционист Ольга Голубовская написала у себя в Facebook эмоциональное послание украинцам, которые не верят в опасность коронавируса.
"Всем ковидоскептикам, которых, правда, несколько поменшало в ленте, хочу сказать следующее - вам хорошо живётся.
Вы не видите, что испытывают пациенты, ищущие себе койку с кислородом. Вы не видите, как работают реаниматологи, таская баллоны с кислородом в отделение, где падает его давление, т.е. ВСЕ тяжелые пациенты оказываются на волосок от гибели. Вы не видите, как тяжелые изможденные больные снимают с себя маску с кислородом, чтобы умереть, причём делают это тихо, ночью, чтоб никто не видел... как погибают сравнительно молодые люди, уже идущие на поправку, от тромбозов... тяжело, когда в одной семье умирают несколько человек ... причём не всегда самые пожилые... Вы не видите темп работы измученного персонала, не имеющего ни минуты покоя ни днём, ни ночью... и такое было во многих странах, развитых и не очень...
Какая разница для нас всех, что большинство болеет легко? Неужели не ясно, что в такой глобальной проблеме достаточно 20% и менее тяжёлых больных, чтоб мы все были в коллапсе? А вместе с нами вы и ваши близкие тоже в любой момент там окажетесь.
Поэтому ещё раз говорю - не верите, не боитесь, ваше право. Просто дайте шанс тем, кто БОИТСЯ, обоснованно боится заболеть, минимизировать на это риски. Когда я вижу толпы народа без средств индивидуальной защиты, мне кажется, что в ковидных госпиталях меньше шансов заразиться, чем в гастрономе или различных моллах.
Носите маски и соблюдайте дистанцию. Ведите себя, как потенциально инфицированные, ибо мы все уже в очаге интенсивной передачи инфекции. Этим вы проявите уважение к группам риска и облегчите работу истощенной системе здравоохранения. Помните, что тяжесть заболевания дозозависимая. Не контактируйте с людьми, имеющими респираторные симптомы. Избегайте массовых мероприятий.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
Додано: Вів 13 жов, 2020 14:13
Мой покойный дедушка, умер в 92 года, ни разу серьезно ничем не болел, так что не нужно про возраст. Если человек родился больным и слабым, то будет в любом возрасте болеть, так же и наоборот.
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