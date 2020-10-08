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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 1936193719381939 Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 266 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 16% 42 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 12% 32 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 21% 57 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 3% 9 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 6% 15 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 15% 41 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 6% 15 Найманий працівник, втратив роботу 6% 15 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 15% 40 Всього голосів : 266 Додано: Вів 13 жов, 2020 13:59 antey1969 написав: .....

Оплата по "ковидному тарифу" идет только за часы нахождения в палатах(фиксируются в журнале), остальное время - оплата по "нековидному тарифу".

..... .....Оплата по "ковидному тарифу" идет только за часы нахождения в палатах(фиксируются в журнале), остальное время - оплата по "нековидному тарифу"......

Не очень представляю себе, как это можно проконтролировать. Кто запрещает записать в журнал всю рабочую смену. Не очень представляю себе, как это можно проконтролировать. Кто запрещает записать в журнал всю рабочую смену. ЛАД 2 Повідомлень: 17343 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4559 раз. Подякували: 4240 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 13 жов, 2020 14:00 ЛАД написав: По поводу российской вакцины от коронавируса, он (Тодуров) сообщил, что ее сегодня "массово завозят из России — и целые семьи сегодня вакцинируются российскими вакцинами".

https://delo.ua/econonomyandpoliticsinukraine/v-ukrainu-massovo-zavozjat-rossijskuju-vakcinu-o-373813/

Тодуров знает, что говорит.

Он мощно завязан на ОПЗЖ и рассказывает именно о тех самых семьях Тодуров знает, что говорит.Он мощно завязан на ОПЗЖ и рассказывает именно о тех самых семьях antey1969 1

Повідомлень: 9990 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1195 раз. Подякували: 2765 раз. Профіль 2 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 13 жов, 2020 14:04 yama написав: напоминаю что уже в аптеках вакцина от гриппа нового ( этого) сезона

tabletki.ua/%D0%94%D0%B6%D0%B8%D1%81%D0%B8-%D1%84%D0%BB%D1%8E/26324/pharmacy/kiev/ ( скопировать и вставить в поле адреса ибо не реклама ) да пока что это не ваксигрип или инфлувак а корейский 3-х компоентний джиси флю цене меньше $10 за дозу , но в данном случае все кто находиться в группе риска , а также те кто ратует за дистанционное обучение и другие прелести ужесточения карантина уже могут привиться - "лучше пере..ть чем недо..ть" так как иммунитет от гриппа согласно инструкции развивается на протяжении до 1 мес , по этому граждане не затягиваем, никто не мешает вам повторно вакцинироваться через месяц уже 4-х компонентной вакциной от вашего любимого производителя ( см.выше) в некоторые годы я вакцинировался дважды с интервалом более месяца и проблем не вижу.

А пока вы не предъявляли тут фото чека на покупку вакцины от грипа все ваши аргументы за карантин по ковид в всерьез не воспринимаются . Ибо грипп + ковид = гремучая смерть и кто в групе риска по ковид в такой же групе риска по гриппу напоминаю что уже в аптеках вакцина от гриппа нового ( этого) сезонаtabletki.ua/%D0%94%D0%B6%D0%B8%D1%81%D0%B8-%D1%84%D0%BB%D1%8E/26324/pharmacy/kiev/ ( скопировать и вставить в поле адреса ибо не реклама ) да пока что это не ваксигрип или инфлувак а корейский 3-х компоентний джиси флю цене меньше $10 за дозу , но в данном случае все кто находиться в группе риска , а также те кто ратует за дистанционное обучение и другие прелести ужесточения карантина уже могут привиться - "лучше пере..ть чем недо..ть" так как иммунитет от гриппа согласно инструкции развивается на протяжении до 1 мес , по этому граждане не затягиваем, никто не мешает вам повторно вакцинироваться через месяц уже 4-х компонентной вакциной от вашего любимого производителя ( см.выше) в некоторые годы я вакцинировался дважды с интервалом более месяца и проблем не вижу.. Ибо грипп + ковид = гремучая смерть и кто в групе риска по ковид в такой же групе риска по гриппу

При большом желании можно и интерферон в нос капать не дожидаясь вакцины. При большом желании можно и интерферон в нос капать не дожидаясь вакцины. vetka Повідомлень: 6564 З нами з: 04.03.14 Подякував: 410 раз. Подякували: 1103 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 13 жов, 2020 14:05 ЛАД написав: antey1969 написав: .....

Оплата по "ковидному тарифу" идет только за часы нахождения в палатах(фиксируются в журнале), остальное время - оплата по "нековидному тарифу".

..... .....Оплата по "ковидному тарифу" идет только за часы нахождения в палатах(фиксируются в журнале), остальное время - оплата по "нековидному тарифу"......

Не очень представляю себе, как это можно проконтролировать. Кто запрещает записать в журнал всю рабочую смену. Не очень представляю себе, как это можно проконтролировать. Кто запрещает записать в журнал всю рабочую смену.

Дописывают, само собой, понемногу, но есть определенные протоколы. Так что больше определенного количества часов в сутки никто не оплатит. Легче протабелировать "мертвые души" или ходить на ставку, а в журнале расписывать полторы. Но это уже финты на уровне администрации или завюотделений Дописывают, само собой, понемногу, но есть определенные протоколы. Так что больше определенного количества часов в сутки никто не оплатит. Легче протабелировать "мертвые души" или ходить на ставку, а в журнале расписывать полторы. Но это уже финты на уровне администрации или завюотделений Востаннє редагувалось antey1969 в Вів 13 жов, 2020 14:13, всього редагувалось 1 раз. antey1969 1

Повідомлень: 9990 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1195 раз. Подякували: 2765 раз. Профіль 2 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 13 жов, 2020 14:08 freeze написав: ЛАД написав: Честно говоря, от гриппа ни разу не прививался, но и болел ОРЗ уж не упомню когда.

Надо ли мне прививаться сейчас? Честно говоря, от гриппа ни разу не прививался, но и болел ОРЗ уж не упомню когда.Надо ли мне прививаться сейчас?



А чего не привиться ? Судя по тому, что Вы ни разу не прививались и болели гриппом очень давно, то от всех действующих штаммов гриппа у вас нет никакого иммунитета.

А сам грипп весьма серъезное заболевание, в отличие от "гриппов", которыми, как тут многие пишут, болеют по несколько раз в год.

Среднестатистически каждый грипп минус один год от средней продолжительности жизни, как-то тут я выкладывал ссылочку на исследование по переболевшим гриппом. А чего не привиться ? Судя по тому, что Вы ни разу не прививались и болели гриппом очень давно, то от всех действующих штаммов гриппа у вас нет никакого иммунитета.А сам грипп весьма серъезное заболевание, в отличие от "гриппов", которыми, как тут многие пишут, болеют по несколько раз в год.Среднестатистически каждый грипп минус один год от средней продолжительности жизни, как-то тут я выкладывал ссылочку на исследование по переболевшим гриппом.

Не могу понять, зачем вы так рьяно навязываете людям прививки от гриппа??? Не могу понять, зачем вы так рьяно навязываете людям прививки от гриппа??? vetka Повідомлень: 6564 З нами з: 04.03.14 Подякував: 410 раз. Подякували: 1103 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 13 жов, 2020 14:09 Re: Эпидемия коронавируса в мире Врач-инфекционист Ольга Голубовская написала у себя в Facebook эмоциональное послание украинцам, которые не верят в опасность коронавируса.



"Всем ковидоскептикам, которых, правда, несколько поменшало в ленте, хочу сказать следующее - вам хорошо живётся.



Вы не видите, что испытывают пациенты, ищущие себе койку с кислородом. Вы не видите, как работают реаниматологи, таская баллоны с кислородом в отделение, где падает его давление, т.е. ВСЕ тяжелые пациенты оказываются на волосок от гибели. Вы не видите, как тяжелые изможденные больные снимают с себя маску с кислородом, чтобы умереть, причём делают это тихо, ночью, чтоб никто не видел... как погибают сравнительно молодые люди, уже идущие на поправку, от тромбозов... тяжело, когда в одной семье умирают несколько человек ... причём не всегда самые пожилые... Вы не видите темп работы измученного персонала, не имеющего ни минуты покоя ни днём, ни ночью... и такое было во многих странах, развитых и не очень...



Какая разница для нас всех, что большинство болеет легко? Неужели не ясно, что в такой глобальной проблеме достаточно 20% и менее тяжёлых больных, чтоб мы все были в коллапсе? А вместе с нами вы и ваши близкие тоже в любой момент там окажетесь.



Поэтому ещё раз говорю - не верите, не боитесь, ваше право. Просто дайте шанс тем, кто БОИТСЯ, обоснованно боится заболеть, минимизировать на это риски. Когда я вижу толпы народа без средств индивидуальной защиты, мне кажется, что в ковидных госпиталях меньше шансов заразиться, чем в гастрономе или различных моллах.



Носите маски и соблюдайте дистанцию. Ведите себя, как потенциально инфицированные, ибо мы все уже в очаге интенсивной передачи инфекции. Этим вы проявите уважение к группам риска и облегчите работу истощенной системе здравоохранения. Помните, что тяжесть заболевания дозозависимая. Не контактируйте с людьми, имеющими респираторные симптомы. Избегайте массовых мероприятий. верю в евро... по 1,4

не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat vitaliian

Повідомлень: 4709 З нами з: 06.04.16 Подякував: 1005 раз. Подякували: 1352 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 13 жов, 2020 14:13 freeze написав: ЛАД написав: Может, у меня хороший естественный? Может, у меня хороший естественный?



Вряд ли в Вашем возрасте может быть хороший естественный иммунитет, имхо. Каждый год все показатели организма после определённого возраста снижаются на определенный процент. Вряд ли в Вашем возрасте может быть хороший естественный иммунитет, имхо. Каждый год все показатели организма после определённого возраста снижаются на определенный процент.

Мой покойный дедушка, умер в 92 года, ни разу серьезно ничем не болел, так что не нужно про возраст. Если человек родился больным и слабым, то будет в любом возрасте болеть, так же и наоборот. Мой покойный дедушка, умер в 92 года, ни разу серьезно ничем не болел, так что не нужно про возраст. Если человек родился больным и слабым, то будет в любом возрасте болеть, так же и наоборот. vetka Повідомлень: 6564 З нами з: 04.03.14 Подякував: 410 раз. Подякували: 1103 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1936193719381939 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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