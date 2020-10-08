|
|
|
Эпидемия коронавируса в мире
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 13 жов, 2020 13:59
antey1969 написав:
.....
Оплата по "ковидному тарифу" идет только за часы нахождения в палатах(фиксируются в журнале), остальное время - оплата по "нековидному тарифу".
.....
Не очень представляю себе, как это можно проконтролировать. Кто запрещает записать в журнал всю рабочую смену.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 17346
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 4559 раз.
- Подякували: 4241 раз.
-
- Профіль
-
2
2
5
Додано: Вів 13 жов, 2020 14:00
Тодуров знает, что говорит.
Он мощно завязан на ОПЗЖ и рассказывает именно о тех самых семьях
-
antey1969
-
1
-
- Повідомлень: 9992
- З нами з: 30.11.11
- Подякував: 1195 раз.
- Подякували: 2766 раз.
-
- Профіль
-
2
2
1
Додано: Вів 13 жов, 2020 14:04
yama написав:
напоминаю что уже в аптеках вакцина от гриппа нового ( этого) сезона
tabletki.ua/%D0%94%D0%B6%D0%B8%D1%81%D0%B8-%D1%84%D0%BB%D1%8E/26324/pharmacy/kiev/ ( скопировать и вставить в поле адреса ибо не реклама ) да пока что это не ваксигрип или инфлувак а корейский 3-х компоентний джиси флю цене меньше $10 за дозу , но в данном случае все кто находиться в группе риска , а также те кто ратует за дистанционное обучение и другие прелести ужесточения карантина уже могут привиться - "лучше пере..ть чем недо..ть" так как иммунитет от гриппа согласно инструкции развивается на протяжении до 1 мес , по этому граждане не затягиваем, никто не мешает вам повторно вакцинироваться через месяц уже 4-х компонентной вакциной от вашего любимого производителя ( см.выше) в некоторые годы я вакцинировался дважды с интервалом более месяца и проблем не вижу. А пока вы не предъявляли тут фото чека на покупку вакцины от грипа все ваши аргументы за карантин по ковид в всерьез не воспринимаются
. Ибо грипп + ковид = гремучая смерть и кто в групе риска по ковид в такой же групе риска по гриппу
При большом желании можно и интерферон в нос капать не дожидаясь вакцины.
-
vetka
-
-
- Повідомлень: 6568
- З нами з: 04.03.14
- Подякував: 410 раз.
- Подякували: 1105 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 13 жов, 2020 14:05
ЛАД написав: antey1969 написав:
.....
Оплата по "ковидному тарифу" идет только за часы нахождения в палатах(фиксируются в журнале), остальное время - оплата по "нековидному тарифу".
.....
Не очень представляю себе, как это можно проконтролировать. Кто запрещает записать в журнал всю рабочую смену.
Дописывают, само собой, понемногу, но есть определенные протоколы. Так что больше определенного количества часов в сутки никто не оплатит. Легче протабелировать "мертвые души" или ходить на ставку, а в журнале расписывать полторы. Но это уже финты на уровне администрации или завюотделений
Востаннє редагувалось antey1969
в Вів 13 жов, 2020 14:13, всього редагувалось 1 раз.
-
antey1969
-
1
-
- Повідомлень: 9992
- З нами з: 30.11.11
- Подякував: 1195 раз.
- Подякували: 2766 раз.
-
- Профіль
-
2
2
1
Додано: Вів 13 жов, 2020 14:08
freeze написав: ЛАД написав:
Честно говоря, от гриппа ни разу не прививался, но и болел ОРЗ уж не упомню когда.
Надо ли мне прививаться сейчас?
А чего не привиться ? Судя по тому, что Вы ни разу не прививались и болели гриппом очень давно, то от всех действующих штаммов гриппа у вас нет никакого иммунитета.
А сам грипп весьма серъезное заболевание, в отличие от "гриппов", которыми, как тут многие пишут, болеют по несколько раз в год.
Среднестатистически каждый грипп минус один год от средней продолжительности жизни, как-то тут я выкладывал ссылочку на исследование по переболевшим гриппом.
Не могу понять, зачем вы так рьяно навязываете людям прививки от гриппа???
-
vetka
-
-
- Повідомлень: 6568
- З нами з: 04.03.14
- Подякував: 410 раз.
- Подякували: 1105 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 13 жов, 2020 14:09
Врач-инфекционист Ольга Голубовская написала у себя в Facebook эмоциональное послание украинцам, которые не верят в опасность коронавируса.
"Всем ковидоскептикам, которых, правда, несколько поменшало в ленте, хочу сказать следующее - вам хорошо живётся.
Вы не видите, что испытывают пациенты, ищущие себе койку с кислородом. Вы не видите, как работают реаниматологи, таская баллоны с кислородом в отделение, где падает его давление, т.е. ВСЕ тяжелые пациенты оказываются на волосок от гибели. Вы не видите, как тяжелые изможденные больные снимают с себя маску с кислородом, чтобы умереть, причём делают это тихо, ночью, чтоб никто не видел... как погибают сравнительно молодые люди, уже идущие на поправку, от тромбозов... тяжело, когда в одной семье умирают несколько человек ... причём не всегда самые пожилые... Вы не видите темп работы измученного персонала, не имеющего ни минуты покоя ни днём, ни ночью... и такое было во многих странах, развитых и не очень...
Какая разница для нас всех, что большинство болеет легко? Неужели не ясно, что в такой глобальной проблеме достаточно 20% и менее тяжёлых больных, чтоб мы все были в коллапсе? А вместе с нами вы и ваши близкие тоже в любой момент там окажетесь.
Поэтому ещё раз говорю - не верите, не боитесь, ваше право. Просто дайте шанс тем, кто БОИТСЯ, обоснованно боится заболеть, минимизировать на это риски. Когда я вижу толпы народа без средств индивидуальной защиты, мне кажется, что в ковидных госпиталях меньше шансов заразиться, чем в гастрономе или различных моллах.
Носите маски и соблюдайте дистанцию. Ведите себя, как потенциально инфицированные, ибо мы все уже в очаге интенсивной передачи инфекции. Этим вы проявите уважение к группам риска и облегчите работу истощенной системе здравоохранения. Помните, что тяжесть заболевания дозозависимая. Не контактируйте с людьми, имеющими респираторные симптомы. Избегайте массовых мероприятий.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 4711
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 1006 раз.
- Подякували: 1352 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 13 жов, 2020 14:13
freeze написав: ЛАД написав:
Может, у меня хороший естественный?
Вряд ли в Вашем возрасте может быть хороший естественный иммунитет, имхо. Каждый год все показатели организма после определённого возраста снижаются на определенный процент.
Мой покойный дедушка, умер в 92 года, ни разу серьезно ничем не болел, так что не нужно про возраст. Если человек родился больным и слабым, то будет в любом возрасте болеть, так же и наоборот.
-
vetka
-
-
- Повідомлень: 6568
- З нами з: 04.03.14
- Подякував: 410 раз.
- Подякували: 1105 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 13 жов, 2020 14:19
_Mykola_ написав: yama написав: А пока вы не предъявляли тут фото чека на покупку вакцины от грипа все ваши аргументы за карантин по ковид в всерьез не воспринимаются
. Ибо грипп + ковид = гремучая смерть и кто в групе риска по ковид в такой же групе риска по гриппу
В случае медицинской страховки... чека не будет, ее просто вкалывают в клинике, и никаких чеков застрахованному не дают.
сделайте фото шприца \ упаковки - смартфон при вас , мне еще не отказывали
як казав мій знайомий - " хто вміє інвестувати інвестує , а не розказує іншим як це робити ". Анатолій Почечун - наш кандидат в презеденти !
-
yama
-
-
- Повідомлень: 2799
- З нами з: 12.08.17
- Подякував: 5407 раз.
- Подякували: 579 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 13 жов, 2020 14:19
vitaliian написав:
Врач-инфекционист Ольга Голубовская написала у себя в Facebook эмоциональное послание украинцам, которые не верят в опасность коронавируса.
"Всем ковидоскептикам, которых, правда, несколько поменшало в ленте, хочу сказать следующее - вам хорошо живётся.
Вы не видите, что испытывают пациенты, ищущие себе койку с кислородом. Вы не видите, как работают реаниматологи, таская баллоны с кислородом в отделение, где падает его давление, т.е. ВСЕ тяжелые пациенты оказываются на волосок от гибели. Вы не видите, как тяжелые изможденные больные снимают с себя маску с кислородом, чтобы умереть, причём делают это тихо, ночью, чтоб никто не видел... как погибают сравнительно молодые люди, уже идущие на поправку, от тромбозов... тяжело, когда в одной семье умирают несколько человек ... причём не всегда самые пожилые... Вы не видите темп работы измученного персонала, не имеющего ни минуты покоя ни днём, ни ночью... и такое было во многих странах, развитых и не очень...
Какая разница для нас всех, что большинство болеет легко? Неужели не ясно, что в такой глобальной проблеме достаточно 20% и менее тяжёлых больных, чтоб мы все были в коллапсе? А вместе с нами вы и ваши близкие тоже в любой момент там окажетесь.
Поэтому ещё раз говорю - не верите, не боитесь, ваше право. Просто дайте шанс тем, кто БОИТСЯ, обоснованно боится заболеть, минимизировать на это риски. Когда я вижу толпы народа без средств индивидуальной защиты, мне кажется, что в ковидных госпиталях меньше шансов заразиться, чем в гастрономе или различных моллах.
Носите маски и соблюдайте дистанцию. Ведите себя, как потенциально инфицированные, ибо мы все уже в очаге интенсивной передачи инфекции. Этим вы проявите уважение к группам риска и облегчите работу истощенной системе здравоохранения. Помните, что тяжесть заболевания дозозависимая. Не контактируйте с людьми, имеющими респираторные симптомы. Избегайте массовых мероприятий.
Меньше бы эта Ольга сидела в Фейсбуке, а больше своей работой занималась бы.
В Киеве относительно хорошо придерживаются в общественных местах карантина!
-
vetka
-
-
- Повідомлень: 6568
- З нами з: 04.03.14
- Подякував: 410 раз.
- Подякували: 1105 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 13 жов, 2020 14:28
vetka написав: vitaliian написав:
Меньше бы эта Ольга сидела в Фейсбуке, а больше своей работой занималась бы.
В Киеве относительно хорошо придерживаются в общественных местах карантина!
Да??? в Киеве и больных нет. А те что заявлены наверное приписки...И больнички пустые и в маршрутках только сидячие места..
-
Sanna
-
-
- Повідомлень: 116
- З нами з: 17.02.14
- Подякував: 18 раз.
- Подякували: 37 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: 2805
, phantom_systems
і 4 гостей
Модератори:
ТупУм, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|7246
|1660190
|
Чет 08 жов, 2020 08:42
ЛОБ
|