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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 13 жов, 2020 14:33
Sanna написав: vetka написав: vitaliian написав:
Меньше бы эта Ольга сидела в Фейсбуке, а больше своей работой занималась бы.
В Киеве относительно хорошо придерживаются в общественных местах карантина!
Да??? в Киеве и больных нет. А те что заявлены наверное приписки...И больнички пустые и в маршрутках только сидячие места..
В маршрутках езжу нечасто.
Но как попадаю вечером в "СпортЛайф"...
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Додано: Вів 13 жов, 2020 14:34
antey1969 написав:
В маршрутках езжу нечасто.
Но как попадаю вечером в "СпортЛайф"...
и в бассейне все без масок плавают
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
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Додано: Вів 13 жов, 2020 14:37
vitaliian написав: antey1969 написав:
В маршрутках езжу нечасто.
Но как попадаю вечером в "СпортЛайф"...
и в бассейне все без масок плавают
Там хлорка, постоянно работающая вытяжка и народа на метр площади меньше
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Додано: Вів 13 жов, 2020 14:39
vetka написав:
Меньше бы эта Ольга сидела в Фейсбуке, а больше своей работой занималась бы.
В Киеве относительно хорошо придерживаются в общественных местах карантина!
Мы с Вами живем в каких то разных Киевах.
Правильно надетых масок, от силы 5%. Причем везде в транспорте, магазинах, аптеках... Уже есть идиоты которые прутся вообще без масок.
Нет штрафов, нет наказаний, соответственно б№;№;№ло забило.
ИМХО. Счас FFP2-3 в общественных местах, это уже необходимость.
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Додано: Вів 13 жов, 2020 14:44
antey1969 написав:
При этом в отделении может быть хоть 20, хоть 50, хоть 100 ковидных пациентов - ЗП медперсонала будет одна и та же. Оплата по "ковидному тарифу" идет только за часы нахождения в палатах(фиксируются в журнале), остальное время - оплата по "нековидному тарифу".
Какой идиотизм! Работающие в ковидных отделениях должны все время оплачиваться по ковидному тарифу, и поднятие з/п еще в разы, чтобы было минимум 1-2 тыс у.е.
Это адская работа.
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Додано: Вів 13 жов, 2020 14:55
_Mykola_ написав: antey1969 написав:
При этом в отделении может быть хоть 20, хоть 50, хоть 100 ковидных пациентов - ЗП медперсонала будет одна и та же. Оплата по "ковидному тарифу" идет только за часы нахождения в палатах(фиксируются в журнале), остальное время - оплата по "нековидному тарифу".
Какой идиотизм! Работающие в ковидных отделениях должны все время оплачиваться по ковидному тарифу, и поднятие з/п еще в разы, чтобы было минимум 1-2 тыс у.е.
Это адская работа.
А почему не 10-20 тыс. уе? Я лично только за, да только ж никто не платит.
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vetka
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Додано: Вів 13 жов, 2020 14:56
_Mykola_ написав: vetka написав:
Меньше бы эта Ольга сидела в Фейсбуке, а больше своей работой занималась бы.
В Киеве относительно хорошо придерживаются в общественных местах карантина!
Мы с Вами живем в каких то разных Киевах.
Правильно надетых масок, от силы 5%. Причем везде в транспорте, магазинах, аптеках... Уже есть идиоты которые прутся вообще без масок.
Нет штрафов, нет наказаний, соответственно б№;№;№ло забило.
ИМХО. Счас FFP2-3 в общественных местах, это уже необходимость.
Ну может мы в разных районах Киева, хз
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vetka
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Додано: Вів 13 жов, 2020 15:02
vetka написав: _Mykola_ написав: antey1969 написав:
При этом в отделении может быть хоть 20, хоть 50, хоть 100 ковидных пациентов - ЗП медперсонала будет одна и та же. Оплата по "ковидному тарифу" идет только за часы нахождения в палатах(фиксируются в журнале), остальное время - оплата по "нековидному тарифу".
Какой идиотизм! Работающие в ковидных отделениях должны все время оплачиваться по ковидному тарифу, и поднятие з/п еще в разы, чтобы было минимум 1-2 тыс у.е.
Это адская работа.
А почему не 10-20 тыс. уе? Я лично только за, да только ж никто не платит.
Указанная сумма вполне подьемная, и позволит решить проблему с отказом работать в ковидных отделениях, мотивация вырастет.
Надо же реально оценивать возможности (все ж помним предвыборный эпик фейл Зеленского о з/п учителям в 4 тыс у.е
).
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Додано: Вів 13 жов, 2020 15:21
ЛАД написав:
...
Кстати, за последние 14 дней по Украине 66.092 новых случаев заболевания и 1.061 смерть.
За всё время, соответственно, - 272671 и 5143.
Для сравнения данные за последние 14 дней по Чехии - 55.538 новых случаев и 1.051.
Стоит учесть, что население Чехии 10,7 млн., т.е. примерно в 4 раза меньше нашего. Так что есть куда стремиться.
Правда, Чехия сегодня в Европе, кажется, на первом месте.
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Додано: Вів 13 жов, 2020 15:22
vitaliy_berdinskikh написав: freeze написав:
Пока в Украине нет ни одного достоверного случая гриппа
На момент объявления всеобщего тотального карантина с остановкой транспорта в Украине было всего 4 случая заболевания коронавирусом.
количество заболевших никакого отношения к принятию карантина не имеет, так как властям абсолютно наплевать на граждан, а карантин нужел был в первую очередь для распила бюджета и принятия "нужных" законов по земле и др.
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
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