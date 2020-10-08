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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1938193919401941>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 266
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
42
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
12%
32
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
57
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
9
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
6%
15
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
41
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
15
Найманий працівник, втратив роботу
6%
15
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
15%
40
Всього голосів : 266
Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 14:33

  Sanna написав:
  vetka написав:
  vitaliian написав:Меньше бы эта Ольга сидела в Фейсбуке, а больше своей работой занималась бы.
В Киеве относительно хорошо придерживаются в общественных местах карантина!

Да??? в Киеве и больных нет. А те что заявлены наверное приписки...И больнички пустые и в маршрутках только сидячие места..

В маршрутках езжу нечасто.
Но как попадаю вечером в "СпортЛайф"...
antey1969
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Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 14:34

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  antey1969 написав:В маршрутках езжу нечасто.
Но как попадаю вечером в "СпортЛайф"...
и в бассейне все без масок плавают
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 14:37

  vitaliian написав:
  antey1969 написав:В маршрутках езжу нечасто.
Но как попадаю вечером в "СпортЛайф"...
и в бассейне все без масок плавают

Там хлорка, постоянно работающая вытяжка и народа на метр площади меньше
antey1969
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Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 14:39

  vetka написав:Меньше бы эта Ольга сидела в Фейсбуке, а больше своей работой занималась бы.
В Киеве относительно хорошо придерживаются в общественных местах карантина!

Мы с Вами живем в каких то разных Киевах.
Правильно надетых масок, от силы 5%. Причем везде в транспорте, магазинах, аптеках... Уже есть идиоты которые прутся вообще без масок.

Нет штрафов, нет наказаний, соответственно б№;№;№ло забило.

ИМХО. Счас FFP2-3 в общественных местах, это уже необходимость.
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Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 14:44

  antey1969 написав: При этом в отделении может быть хоть 20, хоть 50, хоть 100 ковидных пациентов - ЗП медперсонала будет одна и та же. Оплата по "ковидному тарифу" идет только за часы нахождения в палатах(фиксируются в журнале), остальное время - оплата по "нековидному тарифу".


Какой идиотизм! Работающие в ковидных отделениях должны все время оплачиваться по ковидному тарифу, и поднятие з/п еще в разы, чтобы было минимум 1-2 тыс у.е.
Это адская работа.
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Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 14:55

  _Mykola_ написав:
  antey1969 написав: При этом в отделении может быть хоть 20, хоть 50, хоть 100 ковидных пациентов - ЗП медперсонала будет одна и та же. Оплата по "ковидному тарифу" идет только за часы нахождения в палатах(фиксируются в журнале), остальное время - оплата по "нековидному тарифу".


Какой идиотизм! Работающие в ковидных отделениях должны все время оплачиваться по ковидному тарифу, и поднятие з/п еще в разы, чтобы было минимум 1-2 тыс у.е.
Это адская работа.

А почему не 10-20 тыс. уе? Я лично только за, да только ж никто не платит.
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Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 14:56

  _Mykola_ написав:
  vetka написав:Меньше бы эта Ольга сидела в Фейсбуке, а больше своей работой занималась бы.
В Киеве относительно хорошо придерживаются в общественных местах карантина!

Мы с Вами живем в каких то разных Киевах.
Правильно надетых масок, от силы 5%. Причем везде в транспорте, магазинах, аптеках... Уже есть идиоты которые прутся вообще без масок.

Нет штрафов, нет наказаний, соответственно б№;№;№ло забило.

ИМХО. Счас FFP2-3 в общественных местах, это уже необходимость.

Ну может мы в разных районах Киева, хз
vetka
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 15:02

  vetka написав:
  _Mykola_ написав:
  antey1969 написав: При этом в отделении может быть хоть 20, хоть 50, хоть 100 ковидных пациентов - ЗП медперсонала будет одна и та же. Оплата по "ковидному тарифу" идет только за часы нахождения в палатах(фиксируются в журнале), остальное время - оплата по "нековидному тарифу".


Какой идиотизм! Работающие в ковидных отделениях должны все время оплачиваться по ковидному тарифу, и поднятие з/п еще в разы, чтобы было минимум 1-2 тыс у.е.
Это адская работа.

А почему не 10-20 тыс. уе? Я лично только за, да только ж никто не платит.

Указанная сумма вполне подьемная, и позволит решить проблему с отказом работать в ковидных отделениях, мотивация вырастет.
Надо же реально оценивать возможности (все ж помним предвыборный эпик фейл Зеленского о з/п учителям в 4 тыс у.е :roll: ).
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Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 15:21

  ЛАД написав:
...
Кстати, за последние 14 дней по Украине 66.092 новых случаев заболевания и 1.061 смерть.
За всё время, соответственно, - 272671 и 5143.

Для сравнения данные за последние 14 дней по Чехии - 55.538 новых случаев и 1.051.
Стоит учесть, что население Чехии 10,7 млн., т.е. примерно в 4 раза меньше нашего. Так что есть куда стремиться. :)
Правда, Чехия сегодня в Европе, кажется, на первом месте.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 15:22

  vitaliy_berdinskikh написав:
  freeze написав:Пока в Украине нет ни одного достоверного случая гриппа
На момент объявления всеобщего тотального карантина с остановкой транспорта в Украине было всего 4 случая заболевания коронавирусом.

количество заболевших никакого отношения к принятию карантина не имеет, так как властям абсолютно наплевать на граждан, а карантин нужел был в первую очередь для распила бюджета и принятия "нужных" законов по земле и др.
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
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