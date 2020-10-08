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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1938193919401941

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 266
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
42
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
12%
32
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
57
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
9
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
6%
15
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
41
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
15
Найманий працівник, втратив роботу
6%
15
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
15%
40
Всього голосів : 266
Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 15:23

  vitaliian написав:.....
мои дед с бабой дожили до 85 лет и умерли от старости, особо ничем не болея.

Это не противоречит ослаблению иммунитета с возрастом.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 15:25

  vetka написав:
  freeze написав:
  ЛАД написав:Честно говоря, от гриппа ни разу не прививался, но и болел ОРЗ уж не упомню когда.
Надо ли мне прививаться сейчас?


А чего не привиться ? Судя по тому, что Вы ни разу не прививались и болели гриппом очень давно, то от всех действующих штаммов гриппа у вас нет никакого иммунитета.
А сам грипп весьма серъезное заболевание, в отличие от "гриппов", которыми, как тут многие пишут, болеют по несколько раз в год.
Среднестатистически каждый грипп минус один год от средней продолжительности жизни, как-то тут я выкладывал ссылочку на исследование по переболевшим гриппом.

Не могу понять, зачем вы так рьяно навязываете людям прививки от гриппа???

а может он работает в этом сетевом маркетинге?... :mrgreen:
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
Тракторист
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Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 15:31

  Тракторист написав:а может он работает в этом сетевом маркетинге?... :mrgreen:

ну разве что. :)
vetka
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 15:31

  ЛАД написав:
  ЛАД написав:
...
Кстати, за последние 14 дней по Украине 66.092 новых случаев заболевания и 1.061 смерть.
За всё время, соответственно, - 272671 и 5143.

Для сравнения данные за последние 14 дней по Чехии - 55.538 новых случаев и 1.051.
Стоит учесть, что население Чехии 10,7 млн., т.е. примерно в 4 раза меньше нашего. Так что есть куда стремиться. :)
Правда, Чехия сегодня в Европе, кажется, на первом месте.

но при этом в Чехии ни в первую ни во вторую волну никто не додумался до такого идеотизма как остановка метро и междугороднего транспорта... :mrgreen:
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
Тракторист
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Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 15:35

  Тракторист написав:.....
количество заболевших никакого отношения к принятию карантина не имеет, так как властям абсолютно наплевать на граждан, а карантин нужел был в первую очередь для распила бюджета и принятия "нужных" законов по земле и др.

Простите, не уловил связь карантина с законами о земле. Не разъясните?
Да и пилить бюджет запросто можно и без карантина, что и делается успешно уже 30 лет.

Остыньте немного и умерьте, пожалуйста, свой разоблачительный пыл.
ЛАД
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