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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1938193919401941

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 266
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
42
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
12%
32
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
57
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
9
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
6%
15
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
41
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
15
Найманий працівник, втратив роботу
6%
15
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
15%
40
Всього голосів : 266
Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 15:23

  vitaliian написав:.....
мои дед с бабой дожили до 85 лет и умерли от старости, особо ничем не болея.

Это не противоречит ослаблению иммунитета с возрастом.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 15:25

  vetka написав:
  freeze написав:
  ЛАД написав:Честно говоря, от гриппа ни разу не прививался, но и болел ОРЗ уж не упомню когда.
Надо ли мне прививаться сейчас?


А чего не привиться ? Судя по тому, что Вы ни разу не прививались и болели гриппом очень давно, то от всех действующих штаммов гриппа у вас нет никакого иммунитета.
А сам грипп весьма серъезное заболевание, в отличие от "гриппов", которыми, как тут многие пишут, болеют по несколько раз в год.
Среднестатистически каждый грипп минус один год от средней продолжительности жизни, как-то тут я выкладывал ссылочку на исследование по переболевшим гриппом.

Не могу понять, зачем вы так рьяно навязываете людям прививки от гриппа???

а может он работает в этом сетевом маркетинге?... :mrgreen:
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
Тракторист
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Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 15:31

  Тракторист написав:а может он работает в этом сетевом маркетинге?... :mrgreen:

ну разве что. :)
vetka
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 15:31

  ЛАД написав:
  ЛАД написав:
...
Кстати, за последние 14 дней по Украине 66.092 новых случаев заболевания и 1.061 смерть.
За всё время, соответственно, - 272671 и 5143.

Для сравнения данные за последние 14 дней по Чехии - 55.538 новых случаев и 1.051.
Стоит учесть, что население Чехии 10,7 млн., т.е. примерно в 4 раза меньше нашего. Так что есть куда стремиться. :)
Правда, Чехия сегодня в Европе, кажется, на первом месте.

но при этом в Чехии ни в первую ни во вторую волну никто не додумался до такого идеотизма как остановка метро и междугороднего транспорта... :mrgreen:
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
Тракторист
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Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 15:35

  Тракторист написав:.....
количество заболевших никакого отношения к принятию карантина не имеет, так как властям абсолютно наплевать на граждан, а карантин нужел был в первую очередь для распила бюджета и принятия "нужных" законов по земле и др.

Простите, не уловил связь карантина с законами о земле. Не разъясните?
Да и пилить бюджет запросто можно и без карантина, что и делается успешно уже 30 лет.

Остыньте немного и умерьте, пожалуйста, свой разоблачительный пыл.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 15:45

Европейская правда
Жесткий карантин в Чехии: школы и рестораны закрывают, собрания не более 6 человек
ВТОРНИК, 13 ОКТЯБРЯ 2020, 10:18
1

Чешское правительство ввело новые ограничительные меры, чтобы попытаться обуздать вторую волну коронавирусных инфекций.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Решение было принято после того, как ежедневный уровень заражения стал одним из самых высоких в мире. Новые меры вступят в силу в среду.

Предусматривается закрытие всех школ, кроме детских садов, прекращение работы всех ресторанов, баров и клубов до начала ноября.


Также вводится ограничение общественных собраний до шести человек и запрет публичного употребления алкоголя.
.......
Так называемое R-число, которое оценивает способность болезни распространяться, в настоящее время в Чехии составляет около 1,4.

https://www.eurointegration.com.ua/rus/

Напомним, в Чехии с 5 октября действует режим чрезвычайной ситуации. За его нарушение предусматривается штраф в размере до 10 тыс. крон (около $435).
ЛАД
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