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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 1938193919401941 Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 266 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 16% 42 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 12% 32 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 21% 57 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 3% 9 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 6% 15 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 15% 41 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 6% 15 Найманий працівник, втратив роботу 6% 15 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 15% 40 Всього голосів : 266 Додано: Вів 13 жов, 2020 15:23 vitaliian написав: .....

мои дед с бабой дожили до 85 лет и умерли от старости, особо ничем не болея. .....мои дед с бабой дожили до 85 лет и умерли от старости, особо ничем не болея.

Это не противоречит ослаблению иммунитета с возрастом. Это не противоречит ослаблению иммунитета с возрастом. ЛАД 2 Повідомлень: 17347 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4559 раз. Подякували: 4241 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 13 жов, 2020 15:25 vetka написав: freeze написав: ЛАД написав: Честно говоря, от гриппа ни разу не прививался, но и болел ОРЗ уж не упомню когда.

Надо ли мне прививаться сейчас? Честно говоря, от гриппа ни разу не прививался, но и болел ОРЗ уж не упомню когда.Надо ли мне прививаться сейчас?



А чего не привиться ? Судя по тому, что Вы ни разу не прививались и болели гриппом очень давно, то от всех действующих штаммов гриппа у вас нет никакого иммунитета.

А сам грипп весьма серъезное заболевание, в отличие от "гриппов", которыми, как тут многие пишут, болеют по несколько раз в год.

Среднестатистически каждый грипп минус один год от средней продолжительности жизни, как-то тут я выкладывал ссылочку на исследование по переболевшим гриппом. А чего не привиться ? Судя по тому, что Вы ни разу не прививались и болели гриппом очень давно, то от всех действующих штаммов гриппа у вас нет никакого иммунитета.А сам грипп весьма серъезное заболевание, в отличие от "гриппов", которыми, как тут многие пишут, болеют по несколько раз в год.Среднестатистически каждый грипп минус один год от средней продолжительности жизни, как-то тут я выкладывал ссылочку на исследование по переболевшим гриппом.

Не могу понять, зачем вы так рьяно навязываете людям прививки от гриппа??? Не могу понять, зачем вы так рьяно навязываете людям прививки от гриппа???

а может он работает в этом сетевом маркетинге?... а может он работает в этом сетевом маркетинге?... жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса... Тракторист

Повідомлень: 5025 З нами з: 06.08.08 Подякував: 263 раз. Подякували: 796 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 13 жов, 2020 15:31 Тракторист написав: а может он работает в этом сетевом маркетинге?... а может он работает в этом сетевом маркетинге?...

ну разве что. ну разве что. vetka Повідомлень: 6568 З нами з: 04.03.14 Подякував: 410 раз. Подякували: 1105 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 13 жов, 2020 15:31 ЛАД написав: ЛАД написав: ...

Кстати, за последние 14 дней по Украине 66.092 новых случаев заболевания и 1.061 смерть.

За всё время, соответственно, - 272671 и 5143.

Для сравнения данные за последние 14 дней по Чехии - 55.538 новых случаев и 1.051.

Стоит учесть, что население Чехии 10,7 млн., т.е. примерно в 4 раза меньше нашего. Так что есть куда стремиться.

Правда, Чехия сегодня в Европе, кажется, на первом месте. Для сравнения данные за последние 14 дней по Чехии - 55.538 новых случаев и 1.051.Стоит учесть, что население Чехии 10,7 млн., т.е. примерно в 4 раза меньше нашего. Так что есть куда стремиться.Правда, Чехия сегодня в Европе, кажется, на первом месте.

но при этом в Чехии ни в первую ни во вторую волну никто не додумался до такого идеотизма как остановка метро и междугороднего транспорта... но при этом в Чехии ни в первую ни во вторую волну никто не додумался до такого идеотизма как остановка метро и междугороднего транспорта... жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса... Тракторист

Повідомлень: 5025 З нами з: 06.08.08 Подякував: 263 раз. Подякували: 796 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 13 жов, 2020 15:35 Тракторист написав: .....

количество заболевших никакого отношения к принятию карантина не имеет, так как властям абсолютно наплевать на граждан, а карантин нужел был в первую очередь для распила бюджета и принятия "нужных" законов по земле и др. .....количество заболевших никакого отношения к принятию карантина не имеет, так как властям абсолютно наплевать на граждан, а карантин нужел был в первую очередь для распила бюджета и принятия "нужных" законов по земле и др.

Простите, не уловил связь карантина с законами о земле. Не разъясните?

Да и пилить бюджет запросто можно и без карантина, что и делается успешно уже 30 лет.



Остыньте немного и умерьте, пожалуйста, свой разоблачительный пыл. Простите, не уловил связь карантина с законами о земле. Не разъясните?Да и пилить бюджет запросто можно и без карантина, что и делается успешно уже 30 лет.Остыньте немного и умерьте, пожалуйста, свой разоблачительный пыл. ЛАД 2 Повідомлень: 17347 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4559 раз. Подякували: 4241 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 13 жов, 2020 15:45 Европейская правда

Жесткий карантин в Чехии: школы и рестораны закрывают, собрания не более 6 человек

ВТОРНИК, 13 ОКТЯБРЯ 2020, 10:18

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Чешское правительство ввело новые ограничительные меры, чтобы попытаться обуздать вторую волну коронавирусных инфекций.



Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.



Решение было принято после того, как ежедневный уровень заражения стал одним из самых высоких в мире. Новые меры вступят в силу в среду.



Предусматривается закрытие всех школ, кроме детских садов, прекращение работы всех ресторанов, баров и клубов до начала ноября.





Также вводится ограничение общественных собраний до шести человек и запрет публичного употребления алкоголя.

.......

Так называемое R-число, которое оценивает способность болезни распространяться, в настоящее время в Чехии составляет около 1,4.

https://www.eurointegration.com.ua/rus/



Напомним, в Чехии с 5 октября действует режим чрезвычайной ситуации. За его нарушение предусматривается штраф в размере до 10 тыс. крон (около $435). ЛАД 2 Повідомлень: 17347 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4559 раз. Подякували: 4241 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 1938193919401941 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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