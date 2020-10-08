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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1939194019411942>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 266
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
42
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
12%
32
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
57
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
9
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
6%
15
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
41
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
15
Найманий працівник, втратив роботу
6%
15
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
15%
40
Всього голосів : 266
Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 15:23

  vitaliian написав:.....
мои дед с бабой дожили до 85 лет и умерли от старости, особо ничем не болея.

Это не противоречит ослаблению иммунитета с возрастом.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 15:25

  vetka написав:
  freeze написав:
  ЛАД написав:Честно говоря, от гриппа ни разу не прививался, но и болел ОРЗ уж не упомню когда.
Надо ли мне прививаться сейчас?


А чего не привиться ? Судя по тому, что Вы ни разу не прививались и болели гриппом очень давно, то от всех действующих штаммов гриппа у вас нет никакого иммунитета.
А сам грипп весьма серъезное заболевание, в отличие от "гриппов", которыми, как тут многие пишут, болеют по несколько раз в год.
Среднестатистически каждый грипп минус один год от средней продолжительности жизни, как-то тут я выкладывал ссылочку на исследование по переболевшим гриппом.

Не могу понять, зачем вы так рьяно навязываете людям прививки от гриппа???

а может он работает в этом сетевом маркетинге?... :mrgreen:
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
Тракторист
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Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 15:31

  Тракторист написав:а может он работает в этом сетевом маркетинге?... :mrgreen:

ну разве что. :)
vetka
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 15:31

  ЛАД написав:
  ЛАД написав:
...
Кстати, за последние 14 дней по Украине 66.092 новых случаев заболевания и 1.061 смерть.
За всё время, соответственно, - 272671 и 5143.

Для сравнения данные за последние 14 дней по Чехии - 55.538 новых случаев и 1.051.
Стоит учесть, что население Чехии 10,7 млн., т.е. примерно в 4 раза меньше нашего. Так что есть куда стремиться. :)
Правда, Чехия сегодня в Европе, кажется, на первом месте.

но при этом в Чехии ни в первую ни во вторую волну никто не додумался до такого идеотизма как остановка метро и междугороднего транспорта... :mrgreen:
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
Тракторист
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Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 15:35

  Тракторист написав:.....
количество заболевших никакого отношения к принятию карантина не имеет, так как властям абсолютно наплевать на граждан, а карантин нужел был в первую очередь для распила бюджета и принятия "нужных" законов по земле и др.

Простите, не уловил связь карантина с законами о земле. Не разъясните?
Да и пилить бюджет запросто можно и без карантина, что и делается успешно уже 30 лет.

Остыньте немного и умерьте, пожалуйста, свой разоблачительный пыл.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 15:45

Европейская правда
Жесткий карантин в Чехии: школы и рестораны закрывают, собрания не более 6 человек
ВТОРНИК, 13 ОКТЯБРЯ 2020, 10:18
1

Чешское правительство ввело новые ограничительные меры, чтобы попытаться обуздать вторую волну коронавирусных инфекций.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Решение было принято после того, как ежедневный уровень заражения стал одним из самых высоких в мире. Новые меры вступят в силу в среду.

Предусматривается закрытие всех школ, кроме детских садов, прекращение работы всех ресторанов, баров и клубов до начала ноября.


Также вводится ограничение общественных собраний до шести человек и запрет публичного употребления алкоголя.
.......
Так называемое R-число, которое оценивает способность болезни распространяться, в настоящее время в Чехии составляет около 1,4.

https://www.eurointegration.com.ua/rus/

Напомним, в Чехии с 5 октября действует режим чрезвычайной ситуации. За его нарушение предусматривается штраф в размере до 10 тыс. крон (около $435).
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 15:55

  ЛАД написав:
  Тракторист написав:.....
количество заболевших никакого отношения к принятию карантина не имеет, так как властям абсолютно наплевать на граждан, а карантин нужел был в первую очередь для распила бюджета и принятия "нужных" законов по земле и др.

Простите, не уловил связь карантина с законами о земле. Не разъясните?
Да и пилить бюджет запросто можно и без карантина, что и делается успешно уже 30 лет.

Остыньте немного и умерьте, пожалуйста, свой разоблачительный пыл.

закон о земле был введён после введения карантина, а из-за неконституционных карантинных ограничений 99% людей не смогли реализовать своё право на протест...

можно просто пилить бюджет, а можно пилить бюджет в турборежиме, а для этого нужна или война или пандемия...
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
Тракторист
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Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 16:02

  ЛАД написав:
Европейская правда
Жесткий карантин в Чехии: школы и рестораны закрывают, собрания не более 6 человек
ВТОРНИК, 13 ОКТЯБРЯ 2020, 10:18
1

Чешское правительство ввело новые ограничительные меры, чтобы попытаться обуздать вторую волну коронавирусных инфекций.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Решение было принято после того, как ежедневный уровень заражения стал одним из самых высоких в мире. Новые меры вступят в силу в среду.

Предусматривается закрытие всех школ, кроме детских садов, прекращение работы всех ресторанов, баров и клубов до начала ноября.


Также вводится ограничение общественных собраний до шести человек и запрет публичного употребления алкоголя.
.......
Так называемое R-число, которое оценивает способность болезни распространяться, в настоящее время в Чехии составляет около 1,4.

https://www.eurointegration.com.ua/rus/

Напомним, в Чехии с 5 октября действует режим чрезвычайной ситуации. За его нарушение предусматривается штраф в размере до 10 тыс. крон (около $435).

вот только в чешских источниках цифры несколько отличаються https://420on.cz/news/people/59367-v-ch ... polozhenie

В Чехии с 5 октября сроком на месяц введено чрезвычайное положение. ЧП сопровождается ограничительными мерами, которые будут действовать как минимум в течение ближайших двух недель. В большинстве регионов закрыты средние школы. В массовых мероприятиях внутри помещений могут участвовать не более 10 человек, на улице — не более 20 человек. В ресторанах за столом могут сидеть максимум шесть человек. Спортивные матчи проходят без участия зрителей, в театрах могут находиться максимум 500 человек. Отменены оперы и мюзиклы, в школах не будут проводиться уроки физкультуры и пения.
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
Тракторист
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Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 16:10

Тракторист , это походу старость и маразм.
При чем здесь чешская статья от 5.10.20 , если сегодня 13-е и речь о НОВЫХ ограничительных мерах.
Hotab
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Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 16:20

Re: Эпидемия коронавируса в мире

vetka написав:
  Тракторист написав:а может он работает в этом сетевом маркетинге?... :mrgreen:

ну разве что. :)


Да болейте, если хотите, уже здесь все взрослые. Фраерятся многие, и СПИДа нет, и коронавируса нет, и грипп ерунда, пока петух в задницу не клюнет ))
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
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