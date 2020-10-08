freeze написав:

ЛАД написав: Честно говоря, от гриппа ни разу не прививался, но и болел ОРЗ уж не упомню когда.

Надо ли мне прививаться сейчас? Честно говоря, от гриппа ни разу не прививался, но и болел ОРЗ уж не упомню когда.Надо ли мне прививаться сейчас?

А чего не привиться ? Судя по тому, что Вы ни разу не прививались и болели гриппом очень давно, то от всех действующих штаммов гриппа у вас нет никакого иммунитета.А сам грипп весьма серъезное заболевание, в отличие от "гриппов", которыми, как тут многие пишут, болеют по несколько раз в год.Среднестатистически каждый грипп минус один год от средней продолжительности жизни, как-то тут я выкладывал ссылочку на исследование по переболевшим гриппом.