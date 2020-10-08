ЛАД написав:Честно говоря, от гриппа ни разу не прививался, но и болел ОРЗ уж не упомню когда. Надо ли мне прививаться сейчас?
А чего не привиться ? Судя по тому, что Вы ни разу не прививались и болели гриппом очень давно, то от всех действующих штаммов гриппа у вас нет никакого иммунитета. А сам грипп весьма серъезное заболевание, в отличие от "гриппов", которыми, как тут многие пишут, болеют по несколько раз в год. Среднестатистически каждый грипп минус один год от средней продолжительности жизни, как-то тут я выкладывал ссылочку на исследование по переболевшим гриппом.
Не могу понять, зачем вы так рьяно навязываете людям прививки от гриппа???
а может он работает в этом сетевом маркетинге?...
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
... Кстати, за последние 14 дней по Украине 66.092 новых случаев заболевания и 1.061 смерть. За всё время, соответственно, - 272671 и 5143.
Для сравнения данные за последние 14 дней по Чехии - 55.538 новых случаев и 1.051. Стоит учесть, что население Чехии 10,7 млн., т.е. примерно в 4 раза меньше нашего. Так что есть куда стремиться. Правда, Чехия сегодня в Европе, кажется, на первом месте.
но при этом в Чехии ни в первую ни во вторую волну никто не додумался до такого идеотизма как остановка метро и междугороднего транспорта...
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
Тракторист написав:..... количество заболевших никакого отношения к принятию карантина не имеет, так как властям абсолютно наплевать на граждан, а карантин нужел был в первую очередь для распила бюджета и принятия "нужных" законов по земле и др.
Простите, не уловил связь карантина с законами о земле. Не разъясните? Да и пилить бюджет запросто можно и без карантина, что и делается успешно уже 30 лет.
Остыньте немного и умерьте, пожалуйста, свой разоблачительный пыл.
Европейская правда Жесткий карантин в Чехии: школы и рестораны закрывают, собрания не более 6 человек ВТОРНИК, 13 ОКТЯБРЯ 2020, 10:18 1
Чешское правительство ввело новые ограничительные меры, чтобы попытаться обуздать вторую волну коронавирусных инфекций.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.
Решение было принято после того, как ежедневный уровень заражения стал одним из самых высоких в мире. Новые меры вступят в силу в среду.
Предусматривается закрытие всех школ, кроме детских садов, прекращение работы всех ресторанов, баров и клубов до начала ноября.
Также вводится ограничение общественных собраний до шести человек и запрет публичного употребления алкоголя. ....... Так называемое R-число, которое оценивает способность болезни распространяться, в настоящее время в Чехии составляет около 1,4.
Тракторист написав:..... количество заболевших никакого отношения к принятию карантина не имеет, так как властям абсолютно наплевать на граждан, а карантин нужел был в первую очередь для распила бюджета и принятия "нужных" законов по земле и др.
Простите, не уловил связь карантина с законами о земле. Не разъясните? Да и пилить бюджет запросто можно и без карантина, что и делается успешно уже 30 лет.
Остыньте немного и умерьте, пожалуйста, свой разоблачительный пыл.
закон о земле был введён после введения карантина, а из-за неконституционных карантинных ограничений 99% людей не смогли реализовать своё право на протест...
можно просто пилить бюджет, а можно пилить бюджет в турборежиме, а для этого нужна или война или пандемия...
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
Европейская правда Жесткий карантин в Чехии: школы и рестораны закрывают, собрания не более 6 человек ВТОРНИК, 13 ОКТЯБРЯ 2020, 10:18 1
Чешское правительство ввело новые ограничительные меры, чтобы попытаться обуздать вторую волну коронавирусных инфекций.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.
Решение было принято после того, как ежедневный уровень заражения стал одним из самых высоких в мире. Новые меры вступят в силу в среду.
Предусматривается закрытие всех школ, кроме детских садов, прекращение работы всех ресторанов, баров и клубов до начала ноября.
Также вводится ограничение общественных собраний до шести человек и запрет публичного употребления алкоголя. ....... Так называемое R-число, которое оценивает способность болезни распространяться, в настоящее время в Чехии составляет около 1,4.
В Чехии с 5 октября сроком на месяц введено чрезвычайное положение. ЧП сопровождается ограничительными мерами, которые будут действовать как минимум в течение ближайших двух недель. В большинстве регионов закрыты средние школы. В массовых мероприятиях внутри помещений могут участвовать не более 10 человек, на улице — не более 20 человек. В ресторанах за столом могут сидеть максимум шесть человек. Спортивные матчи проходят без участия зрителей, в театрах могут находиться максимум 500 человек. Отменены оперы и мюзиклы, в школах не будут проводиться уроки физкультуры и пения.
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...