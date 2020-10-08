|
|
|
Эпидемия коронавируса в мире
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 13 жов, 2020 16:22
ЛАД написав: Тракторист написав:
.....
количество заболевших никакого отношения к принятию карантина не имеет, так как властям абсолютно наплевать на граждан, а карантин нужел был в первую очередь для распила бюджета и принятия "нужных" законов по земле и др.
Простите, не уловил связь карантина с законами о земле. Не разъясните?
Да и пилить бюджет запросто можно и без карантина, что и делается успешно уже 30 лет..
Наглядный пример паранойи, Вы вроде приводили статистику по нервным отклонениям, все верно по количеству )
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
-
freeze
-
4
-
- Повідомлень: 18674
- З нами з: 02.07.14
- Подякував: 4480 раз.
- Подякували: 7211 раз.
-
- Профіль
-
4
22
5
Додано: Вів 13 жов, 2020 16:23
Hotab написав:Тракторист
, это походу старость и маразм.
При чем здесь чешская статья от 5.10.20 , если сегодня 13-е и речь о НОВЫХ ограничительных мерах.
в посте выше речь шла о мерах введённых с 5 октября: "Напомним, в Чехии с 5 октября действует режим чрезвычайной ситуации.", а более жёсткие меры начнут действовать только завтра, да и они описаны не вполне точно...
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
-
Тракторист
-
-
- Повідомлень: 5031
- З нами з: 06.08.08
- Подякував: 263 раз.
- Подякували: 796 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 13 жов, 2020 16:25
freeze написав: ЛАД написав: Тракторист написав:
.....
количество заболевших никакого отношения к принятию карантина не имеет, так как властям абсолютно наплевать на граждан, а карантин нужел был в первую очередь для распила бюджета и принятия "нужных" законов по земле и др.
Простите, не уловил связь карантина с законами о земле. Не разъясните?
Да и пилить бюджет запросто можно и без карантина, что и делается успешно уже 30 лет..
Наглядный пример паранойи, Вы вроде приводили статистику по нервным отклонениям, все верно по количеству )
а вы утверждали что действия КМУ были законными, а КСУ почему-то с вами не согласился...
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
-
Тракторист
-
-
- Повідомлень: 5031
- З нами з: 06.08.08
- Подякував: 263 раз.
- Подякували: 796 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 13 жов, 2020 16:26
vitaliian написав:мои дед с бабой дожили до 85 лет и умерли от старости, особо ничем не болея.
А отчего же они тогда умерли ничем не болея ?
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
-
freeze
-
4
-
- Повідомлень: 18674
- З нами з: 02.07.14
- Подякував: 4480 раз.
- Подякували: 7211 раз.
-
- Профіль
-
4
22
5
Додано: Вів 13 жов, 2020 16:27
Тракторист написав:
а вы утверждали что действия КМУ были законными, а КСУ почему-то с вами не согласился...
Да, интересно, и что отменил КСУ, и почему ?
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
-
freeze
-
4
-
- Повідомлень: 18674
- З нами з: 02.07.14
- Подякував: 4480 раз.
- Подякували: 7211 раз.
-
- Профіль
-
4
22
5
Додано: Вів 13 жов, 2020 17:10
Тракторист написав: Hotab написав:Тракторист
, это походу старость и маразм.
При чем здесь чешская статья от 5.10.20 , если сегодня 13-е и речь о НОВЫХ ограничительных мерах.
в посте выше речь шла о мерах введённых с 5 октября: "Напомним, в Чехии с 5 октября действует режим чрезвычайной ситуации.", а более жёсткие меры начнут действовать только завтра, да и они описаны не вполне точно...
Та вы и правда уж слишком туговат.
Следите мыслью
Лад приводит статью, что со среды вводятся НОВЫЕ, БОЛЕЕ СИЛЬНЫЕ, ограничения и их суть.
В конце статьи напоминание: " напомним, режим ЧС был введен с 5 октября". Прибегаете вы с визгами "это неточные цифры, ограничения другие!" И приводите ограничения, которые от 5.10.20. Может хватит падать на якорь?
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 3123
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 121 раз.
- Подякували: 1131 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 13 жов, 2020 17:13
В одном городке, за линией разграничения, из которого разбежались почти все, остались в основном люди в возрасте ( в большинстве наверное) за вчера 16 летальных... (некоторые из них врачи местной больницы)
-
montagvide
-
-
- Повідомлень: 42
- З нами з: 14.12.17
- Подякував: 8 раз.
- Подякували: 12 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: yuri_m
і 2 гостей
Модератори:
ТупУм, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|7246
|1660245
|
Чет 08 жов, 2020 08:42
ЛОБ
|