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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1940194119421943>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 266
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
42
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
12%
32
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
57
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
9
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
6%
15
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
41
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
15
Найманий працівник, втратив роботу
6%
15
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
15%
40
Всього голосів : 266
Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 16:22

Re: Эпидемия коронавируса в мире

ЛАД написав:
  Тракторист написав:.....
количество заболевших никакого отношения к принятию карантина не имеет, так как властям абсолютно наплевать на граждан, а карантин нужел был в первую очередь для распила бюджета и принятия "нужных" законов по земле и др.

Простите, не уловил связь карантина с законами о земле. Не разъясните?
Да и пилить бюджет запросто можно и без карантина, что и делается успешно уже 30 лет..

Наглядный пример паранойи, Вы вроде приводили статистику по нервным отклонениям, все верно по количеству )
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Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 16:23

  Hotab написав:Тракторист , это походу старость и маразм.
При чем здесь чешская статья от 5.10.20 , если сегодня 13-е и речь о НОВЫХ ограничительных мерах.

в посте выше речь шла о мерах введённых с 5 октября: "Напомним, в Чехии с 5 октября действует режим чрезвычайной ситуации.", а более жёсткие меры начнут действовать только завтра, да и они описаны не вполне точно...
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
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Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 16:25

  freeze написав:
ЛАД написав:
  Тракторист написав:.....
количество заболевших никакого отношения к принятию карантина не имеет, так как властям абсолютно наплевать на граждан, а карантин нужел был в первую очередь для распила бюджета и принятия "нужных" законов по земле и др.

Простите, не уловил связь карантина с законами о земле. Не разъясните?
Да и пилить бюджет запросто можно и без карантина, что и делается успешно уже 30 лет..

Наглядный пример паранойи, Вы вроде приводили статистику по нервным отклонениям, все верно по количеству )

а вы утверждали что действия КМУ были законными, а КСУ почему-то с вами не согласился... ;)
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
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Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 16:26

Re: Эпидемия коронавируса в мире

vitaliian написав:мои дед с бабой дожили до 85 лет и умерли от старости, особо ничем не болея.


А отчего же они тогда умерли ничем не болея ?
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Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 16:27

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Тракторист написав:а вы утверждали что действия КМУ были законными, а КСУ почему-то с вами не согласился... ;)


Да, интересно, и что отменил КСУ, и почему ?
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
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Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 17:10

  Тракторист написав:
  Hotab написав:Тракторист , это походу старость и маразм.
При чем здесь чешская статья от 5.10.20 , если сегодня 13-е и речь о НОВЫХ ограничительных мерах.

в посте выше речь шла о мерах введённых с 5 октября: "Напомним, в Чехии с 5 октября действует режим чрезвычайной ситуации.", а более жёсткие меры начнут действовать только завтра, да и они описаны не вполне точно...

Та вы и правда уж слишком туговат.
Следите мыслью
Лад приводит статью, что со среды вводятся НОВЫЕ, БОЛЕЕ СИЛЬНЫЕ, ограничения и их суть.
В конце статьи напоминание: " напомним, режим ЧС был введен с 5 октября". Прибегаете вы с визгами "это неточные цифры, ограничения другие!" И приводите ограничения, которые от 5.10.20. Может хватит падать на якорь?
Hotab
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Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 17:13

В одном городке, за линией разграничения, из которого разбежались почти все, остались в основном люди в возрасте ( в большинстве наверное) за вчера 16 летальных... (некоторые из них врачи местной больницы)
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Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 17:44

  freeze написав:
Тракторист написав:а вы утверждали что действия КМУ были законными, а КСУ почему-то с вами не согласился... ;)


Да, интересно, и что отменил КСУ, и почему ?

КСУ лишь сделал вывод о том, что действия КМУ были антиконституционными и в цивилизованной стране как минимум премьер-министр подал бы уже в отставку, а прокуратура возбудила бы уголовное дело...
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
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Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 18:08

Re: Эпидемия коронавируса в мире

vetka написав:Меньше бы эта Ольга сидела в Фейсбуке, а больше своей работой занималась бы.

Так займається і досить ефективно. Он свого пацієнта(п'ятого президента) вилікувала на днях.))
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Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 18:13

  ЛАД написав:
  Тракторист написав:.....
количество заболевших никакого отношения к принятию карантина не имеет, так как властям абсолютно наплевать на граждан, а карантин нужел был в первую очередь для распила бюджета и принятия "нужных" законов по земле и др.

Простите, не уловил связь карантина с законами о земле. Не разъясните?
Да и пилить бюджет запросто можно и без карантина, что и делается успешно уже 30 лет.

Остыньте немного и умерьте, пожалуйста, свой разоблачительный пыл.


Могу ошибаться, сейчас лень перепроверять, но во время рассмотрения проекта о земле политические противники сетовали на то, что в связи с эпидемиологической обстановкой не представляется возможным организовать массовые акции протеста.
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