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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1940194119421943

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 266
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
42
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
12%
32
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
57
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
9
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
6%
15
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
41
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
15
Найманий працівник, втратив роботу
6%
15
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
15%
40
Всього голосів : 266
Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 18:20

В Киеве из-за низких заработных плат, которые платят за работу с пациентами с Covid-19, уволилось до 25% медработников.


Об этом в эфире Громадського радіо заявил глава постоянной комиссии по вопросам здравоохранения и социальной защиты Киевсовета Олег Гелевей.

"Из этого количества 10% врачей, другие – средний персонал. Причина – низкая зарплата. Их нужно немедленно вернуть для эффективной борьбы с инфекцией. Никто из медсестер не будет бороться с коронавирусом за 10-15 тысяч грн", – сказал чиновник.

https://kurs.com.ua/novost/225582-za-period-pandemii-uvolilos-25-medikov
antey, понимаю, что Вы вряд ли владеете такой статистикой, но по ощущениям это соответствует действительности?

P.s. По Чехии. Ужесточение мер происходит очень быстро. Было 5-го, потом, кажется, 9-го, теперь ещё.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 18:39

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Тракторист написав:КСУ лишь сделал вывод о том, что действия КМУ были антиконституционными

То есть если бы Рада утвердила то постановление Кабмина, вы бы успокоились ? КСУ кажется на это указал. У вас есть сомнения , что монокоалиция проголосовала бы это ?
Почему никто не отменяет следующие постановления Кабмина ?
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Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 18:39

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  ЛАД написав:по ощущениям это соответствует действительности?

Позволю себе влезть.. По моим ощущениям очень соответствует, хоть и рядом с Киевом, но мой семейный врач уволился в июне, назначили другого, она тоже в отпуск за свой счет и так и не вернулась.. Педиатр вроде держится, но неделю назад была на больничном, посмотрим вернется ли.. И это не в государственной клинике, частная сетевая, которая заключает декларацию. Не знаю как себе теперь найти семейного, не ходя по больницам в поисках.
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Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 18:46

  freeze написав:
Тракторист написав:КСУ лишь сделал вывод о том, что действия КМУ были антиконституционными

То есть если бы Рада утвердила то постановление Кабмина, вы бы успокоились ? КСУ кажется на это указал. У вас есть сомнения , что монокоалиция проголосовала бы это ?
Почему никто не отменяет следующие постановления Кабмина ?

отличие цивилизованных стран от нецивилизованных - это соблюдение законов и установленных процедур...
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
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