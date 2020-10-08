В Киеве из-за низких заработных плат, которые платят за работу с пациентами с Covid-19, уволилось до 25% медработников.
Об этом в эфире Громадського радіо заявил глава постоянной комиссии по вопросам здравоохранения и социальной защиты Киевсовета Олег Гелевей.
"Из этого количества 10% врачей, другие – средний персонал. Причина – низкая зарплата. Их нужно немедленно вернуть для эффективной борьбы с инфекцией. Никто из медсестер не будет бороться с коронавирусом за 10-15 тысяч грн", – сказал чиновник.
Тракторист написав:КСУ лишь сделал вывод о том, что действия КМУ были антиконституционными
То есть если бы Рада утвердила то постановление Кабмина, вы бы успокоились ? КСУ кажется на это указал. У вас есть сомнения , что монокоалиция проголосовала бы это ? Почему никто не отменяет следующие постановления Кабмина ?
ЛАД написав:по ощущениям это соответствует действительности?
Позволю себе влезть.. По моим ощущениям очень соответствует, хоть и рядом с Киевом, но мой семейный врач уволился в июне, назначили другого, она тоже в отпуск за свой счет и так и не вернулась.. Педиатр вроде держится, но неделю назад была на больничном, посмотрим вернется ли.. И это не в государственной клинике, частная сетевая, которая заключает декларацию. Не знаю как себе теперь найти семейного, не ходя по больницам в поисках.
Тракторист написав:КСУ лишь сделал вывод о том, что действия КМУ были антиконституционными
То есть если бы Рада утвердила то постановление Кабмина, вы бы успокоились ? КСУ кажется на это указал. У вас есть сомнения , что монокоалиция проголосовала бы это ? Почему никто не отменяет следующие постановления Кабмина ?
отличие цивилизованных стран от нецивилизованных - это соблюдение законов и установленных процедур...
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...