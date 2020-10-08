Додано: Вів 13 жов, 2020 19:36

freeze написав: Тракторист написав: freeze написав: То есть если бы Рада утвердила то постановление Кабмина, вы бы успокоились ? КСУ кажется на это указал. У вас есть сомнения , что монокоалиция проголосовала бы это ?

Почему никто не отменяет следующие постановления Кабмина ? То есть если бы Рада утвердила то постановление Кабмина, вы бы успокоились ? КСУ кажется на это указал. У вас есть сомнения , что монокоалиция проголосовала бы это ?Почему никто не отменяет следующие постановления Кабмина ?

отличие цивилизованных стран от нецивилизованных - это соблюдение законов и установленных процедур... отличие цивилизованных стран от нецивилизованных - это соблюдение законов и установленных процедур...



У меня к вам были конкретные вопросы, а вы мне про философию и космологию и про идеалы, если не знаете, что ответить, то лучше промолчать, имхо. У меня к вам были конкретные вопросы, а вы мне про философию и космологию и про идеалы, если не знаете, что ответить, то лучше промолчать, имхо.

freeze, вы ж в других темах вполне сдержано себя ведёте, почему здесь к человеку доколупались?Не разделяет ваши взгляды, так мы ж не на рассее живём, что б была только одна "правильная" точка зрения. Вы считаете нормальным, что и КМ и ВР кладут с пробором на ими же принятые законы и постановления? Если зелень могла проголосовать, то почему не сделала-лень или не захотела и это на себя вешать?А если завтра вас на дороге мент остановит и ссылаясь на какое то левое постановление МВД, даже не зарегистрированное в минъюсте, начнёт вам руки выкручивать, воспримете это как должное? Мол могли вполне и по закону протянуть, чего негодовать?п.с. Если не все падают в обморок от одного слова -ковид, то это их право. Кто уж так сильно напуган, может в любой момент съездить в белокаменную и привиться от оного. В чём проблема?