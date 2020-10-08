В Киеве из-за низких заработных плат, которые платят за работу с пациентами с Covid-19, уволилось до 25% медработников.
Об этом в эфире Громадського радіо заявил глава постоянной комиссии по вопросам здравоохранения и социальной защиты Киевсовета Олег Гелевей.
"Из этого количества 10% врачей, другие – средний персонал. Причина – низкая зарплата. Их нужно немедленно вернуть для эффективной борьбы с инфекцией. Никто из медсестер не будет бороться с коронавирусом за 10-15 тысяч грн", – сказал чиновник.
Тракторист написав:КСУ лишь сделал вывод о том, что действия КМУ были антиконституционными
То есть если бы Рада утвердила то постановление Кабмина, вы бы успокоились ? КСУ кажется на это указал. У вас есть сомнения , что монокоалиция проголосовала бы это ? Почему никто не отменяет следующие постановления Кабмина ?
ЛАД написав:по ощущениям это соответствует действительности?
Позволю себе влезть.. По моим ощущениям очень соответствует, хоть и рядом с Киевом, но мой семейный врач уволился в июне, назначили другого, она тоже в отпуск за свой счет и так и не вернулась.. Педиатр вроде держится, но неделю назад была на больничном, посмотрим вернется ли.. И это не в государственной клинике, частная сетевая, которая заключает декларацию. Не знаю как себе теперь найти семейного, не ходя по больницам в поисках.
Тракторист написав:КСУ лишь сделал вывод о том, что действия КМУ были антиконституционными
То есть если бы Рада утвердила то постановление Кабмина, вы бы успокоились ? КСУ кажется на это указал. У вас есть сомнения , что монокоалиция проголосовала бы это ? Почему никто не отменяет следующие постановления Кабмина ?
отличие цивилизованных стран от нецивилизованных - это соблюдение законов и установленных процедур...
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
В Киеве из-за низких заработных плат, которые платят за работу с пациентами с Covid-19, уволилось до 25% медработников.
Об этом в эфире Громадського радіо заявил глава постоянной комиссии по вопросам здравоохранения и социальной защиты Киевсовета Олег Гелевей.
"Из этого количества 10% врачей, другие – средний персонал. Причина – низкая зарплата. Их нужно немедленно вернуть для эффективной борьбы с инфекцией. Никто из медсестер не будет бороться с коронавирусом за 10-15 тысяч грн", – сказал чиновник.
Нет, в процентах по больницам не соответствует. Никто никого не заставляет идти в ковидарии из под палки. 1) Персонал в этом году начали сокращать сами клиники еще до Ковида. В своей массе он начал увольняться не по причине Ковида, а благодаря "реформе", которая урезала и без того хилые ЗП в госклиниках. 2) Следующим поводом к увольнениям послужила полная остановка ЗЕбилами общественного транспорта весной. И так низкооплачиваемая работа вдруг превратилась чуть ли не в хобби по зарплатам. Персонал из пригорода брал по 2-3 суточных смены подряд, чтобы не спустить на такси все деньги. Некоторые просто плюнули и уволились. 3) Подрабатывающие медсестрами студенты ушли из больниц, так как учеба была остановлена вместе с транспортом, а сейчас не спешат возвращаться, чтобы не влететь в списки контактных, а далее зараженных(а это реально полный гемор со всех сторон, ибо на занятия нельзя, на любые другие подработки нельзя, в общежитии жить нельзя)
Востаннє редагувалось antey1969 в Вів 13 жов, 2020 19:04, всього редагувалось 2 разів.
Тракторист написав:КСУ лишь сделал вывод о том, что действия КМУ были антиконституционными
То есть если бы Рада утвердила то постановление Кабмина, вы бы успокоились ? КСУ кажется на это указал. У вас есть сомнения , что монокоалиция проголосовала бы это ? Почему никто не отменяет следующие постановления Кабмина ?
отличие цивилизованных стран от нецивилизованных - это соблюдение законов и установленных процедур...
У меня к вам были конкретные вопросы, а вы мне про философию и космологию и про идеалы, если не знаете, что ответить, то лучше промолчать, имхо.
freeze написав:То есть если бы Рада утвердила то постановление Кабмина, вы бы успокоились ? КСУ кажется на это указал. У вас есть сомнения , что монокоалиция проголосовала бы это ? Почему никто не отменяет следующие постановления Кабмина ?
отличие цивилизованных стран от нецивилизованных - это соблюдение законов и установленных процедур...
У меня к вам были конкретные вопросы, а вы мне про философию и космологию и про идеалы, если не знаете, что ответить, то лучше промолчать, имхо.
freeze, вы ж в других темах вполне сдержано себя ведёте, почему здесь к человеку доколупались? Не разделяет ваши взгляды, так мы ж не на рассее живём, что б была только одна "правильная" точка зрения. Вы считаете нормальным, что и КМ и ВР кладут с пробором на ими же принятые законы и постановления? Если зелень могла проголосовать, то почему не сделала-лень или не захотела и это на себя вешать? А если завтра вас на дороге мент остановит и ссылаясь на какое то левое постановление МВД, даже не зарегистрированное в минъюсте, начнёт вам руки выкручивать, воспримете это как должное? Мол могли вполне и по закону протянуть, чего негодовать? п.с. Если не все падают в обморок от одного слова -ковид, то это их право. Кто уж так сильно напуган, может в любой момент съездить в белокаменную и привиться от оного. В чём проблема?
drevlyanin написав:freeze, вы ж в других темах вполне сдержано себя ведёте, почему здесь к человеку доколупались?
По этикету, если кого-то цитируешь, то всё что ты пишешь далее должно соотносится к цитате другого человека, которую ты выделил. Тракторист процитировал три моих конкретных вопроса, не ответил на на них, зато начал рассказывать детсадовскую скороговорку про то, что такое хорошо, а что такое плохое.
drevlyanin написав:Вы считаете нормальным, что и КМ и ВР кладут с пробором на ими же принятые законы и постановления?
Не считаю нормальным.
drevlyanin написав:Если зелень могла проголосовать, то почему не сделала-лень или не захотела и это на себя вешать?
Это спрашивайте у депутатов Слуги народа или членов их партии, я с какого боку тут. Должны были проголосовать.
drevlyanin написав:А если завтра вас на дороге мент остановит и ссылаясь на какое то левое постановление МВД, даже не зарегистрированное в минъюсте, начнёт вам руки выкручивать, воспримете это как должное?
Нет, не восприму, но полиции подчинюсь, так положено, потом можно обжаловать. А что постановление кабмина, коллегиально проголосованное в том числе министром юстиции не зарегистрировано в минюсте ? Вы уверены ?
drevlyanin написав:Если не все падают в обморок от одного слова -ковид, то это их право. Кто уж так сильно напуган, может в любой момент съездить в белокаменную и привиться от оного. В чём проблема?
Мне кажется больше тут истерят о нарушении их прав ковидиоты, я лично спокойно отношусь к вопросу. Меня больше интересует научный аспект, а не юридические вопросы и защита прав негров или других угнетаемых. По поводу сказки, что в любой момент можно поехать сейчас и привиться. Российский минздрав доложил, что к сегодняшнему дню привито полным циклом (как положено двумя вакцинами) две тысячи человек, очередь на месяцы.