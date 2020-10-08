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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1941194219431944>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 266
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
42
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
12%
32
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
57
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
9
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
6%
15
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
41
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
15
Найманий працівник, втратив роботу
6%
15
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
15%
40
Всього голосів : 266
Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 18:20

В Киеве из-за низких заработных плат, которые платят за работу с пациентами с Covid-19, уволилось до 25% медработников.


Об этом в эфире Громадського радіо заявил глава постоянной комиссии по вопросам здравоохранения и социальной защиты Киевсовета Олег Гелевей.

"Из этого количества 10% врачей, другие – средний персонал. Причина – низкая зарплата. Их нужно немедленно вернуть для эффективной борьбы с инфекцией. Никто из медсестер не будет бороться с коронавирусом за 10-15 тысяч грн", – сказал чиновник.

https://kurs.com.ua/novost/225582-za-period-pandemii-uvolilos-25-medikov
antey, понимаю, что Вы вряд ли владеете такой статистикой, но по ощущениям это соответствует действительности?

P.s. По Чехии. Ужесточение мер происходит очень быстро. Было 5-го, потом, кажется, 9-го, теперь ещё.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 18:39

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Тракторист написав:КСУ лишь сделал вывод о том, что действия КМУ были антиконституционными

То есть если бы Рада утвердила то постановление Кабмина, вы бы успокоились ? КСУ кажется на это указал. У вас есть сомнения , что монокоалиция проголосовала бы это ?
Почему никто не отменяет следующие постановления Кабмина ?
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freeze
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Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 18:39

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  ЛАД написав:по ощущениям это соответствует действительности?

Позволю себе влезть.. По моим ощущениям очень соответствует, хоть и рядом с Киевом, но мой семейный врач уволился в июне, назначили другого, она тоже в отпуск за свой счет и так и не вернулась.. Педиатр вроде держится, но неделю назад была на больничном, посмотрим вернется ли.. И это не в государственной клинике, частная сетевая, которая заключает декларацию. Не знаю как себе теперь найти семейного, не ходя по больницам в поисках.
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Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 18:46

  freeze написав:
Тракторист написав:КСУ лишь сделал вывод о том, что действия КМУ были антиконституционными

То есть если бы Рада утвердила то постановление Кабмина, вы бы успокоились ? КСУ кажется на это указал. У вас есть сомнения , что монокоалиция проголосовала бы это ?
Почему никто не отменяет следующие постановления Кабмина ?

отличие цивилизованных стран от нецивилизованных - это соблюдение законов и установленных процедур...
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
Тракторист
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Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 19:02

  ЛАД написав:
В Киеве из-за низких заработных плат, которые платят за работу с пациентами с Covid-19, уволилось до 25% медработников.


Об этом в эфире Громадського радіо заявил глава постоянной комиссии по вопросам здравоохранения и социальной защиты Киевсовета Олег Гелевей.

"Из этого количества 10% врачей, другие – средний персонал. Причина – низкая зарплата. Их нужно немедленно вернуть для эффективной борьбы с инфекцией. Никто из медсестер не будет бороться с коронавирусом за 10-15 тысяч грн", – сказал чиновник.

https://kurs.com.ua/novost/225582-za-period-pandemii-uvolilos-25-medikov
antey, понимаю, что Вы вряд ли владеете такой статистикой, но по ощущениям это соответствует действительности?

Нет, в процентах по больницам не соответствует. Никто никого не заставляет идти в ковидарии из под палки.
1) Персонал в этом году начали сокращать сами клиники еще до Ковида. В своей массе он начал увольняться не по причине Ковида, а благодаря "реформе", которая урезала и без того хилые ЗП в госклиниках.
2) Следующим поводом к увольнениям послужила полная остановка ЗЕбилами общественного транспорта весной. И так низкооплачиваемая работа вдруг превратилась чуть ли не в хобби по зарплатам. Персонал из пригорода брал по 2-3 суточных смены подряд, чтобы не спустить на такси все деньги. Некоторые просто плюнули и уволились.
3) Подрабатывающие медсестрами студенты ушли из больниц, так как учеба была остановлена вместе с транспортом, а сейчас не спешат возвращаться, чтобы не влететь в списки контактных, а далее зараженных(а это реально полный гемор со всех сторон, ибо на занятия нельзя, на любые другие подработки нельзя, в общежитии жить нельзя)
Востаннє редагувалось antey1969 в Вів 13 жов, 2020 19:04, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 19:02

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Тракторист написав:
  freeze написав:
Тракторист написав:КСУ лишь сделал вывод о том, что действия КМУ были антиконституционными

То есть если бы Рада утвердила то постановление Кабмина, вы бы успокоились ? КСУ кажется на это указал. У вас есть сомнения , что монокоалиция проголосовала бы это ?
Почему никто не отменяет следующие постановления Кабмина ?

отличие цивилизованных стран от нецивилизованных - это соблюдение законов и установленных процедур...


У меня к вам были конкретные вопросы, а вы мне про философию и космологию и про идеалы, если не знаете, что ответить, то лучше промолчать, имхо.
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Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 19:36

  freeze написав:
Тракторист написав:
  freeze написав:То есть если бы Рада утвердила то постановление Кабмина, вы бы успокоились ? КСУ кажется на это указал. У вас есть сомнения , что монокоалиция проголосовала бы это ?
Почему никто не отменяет следующие постановления Кабмина ?

отличие цивилизованных стран от нецивилизованных - это соблюдение законов и установленных процедур...


У меня к вам были конкретные вопросы, а вы мне про философию и космологию и про идеалы, если не знаете, что ответить, то лучше промолчать, имхо.


freeze, вы ж в других темах вполне сдержано себя ведёте, почему здесь к человеку доколупались?
Не разделяет ваши взгляды, так мы ж не на рассее живём, что б была только одна "правильная" точка зрения. Вы считаете нормальным, что и КМ и ВР кладут с пробором на ими же принятые законы и постановления? Если зелень могла проголосовать, то почему не сделала-лень или не захотела и это на себя вешать?
А если завтра вас на дороге мент остановит и ссылаясь на какое то левое постановление МВД, даже не зарегистрированное в минъюсте, начнёт вам руки выкручивать, воспримете это как должное? Мол могли вполне и по закону протянуть, чего негодовать?
п.с. Если не все падают в обморок от одного слова -ковид, то это их право. Кто уж так сильно напуган, может в любой момент съездить в белокаменную и привиться от оного. В чём проблема?
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Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 19:38

Re: Эпидемия коронавируса в мире

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Востаннє редагувалось antey1969 в Вів 13 жов, 2020 19:40, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 19:40

  vitaliian написав:
  Ratatui написав:Собственно на страхе и манипуляции и держится всё управление везде.
только в тоталитарных режимах.


США тоталитарный режим?
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Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 20:02

  drevlyanin написав:freeze, вы ж в других темах вполне сдержано себя ведёте, почему здесь к человеку доколупались?


По этикету, если кого-то цитируешь, то всё что ты пишешь далее должно соотносится к цитате другого человека, которую ты выделил.
Тракторист процитировал три моих конкретных вопроса, не ответил на на них, зато начал рассказывать детсадовскую скороговорку про то, что такое хорошо, а что такое плохое.

  drevlyanin написав:Вы считаете нормальным, что и КМ и ВР кладут с пробором на ими же принятые законы и постановления?

Не считаю нормальным.

  drevlyanin написав:Если зелень могла проголосовать, то почему не сделала-лень или не захотела и это на себя вешать?

Это спрашивайте у депутатов Слуги народа или членов их партии, я с какого боку тут.
Должны были проголосовать.

  drevlyanin написав:А если завтра вас на дороге мент остановит и ссылаясь на какое то левое постановление МВД, даже не зарегистрированное в минъюсте, начнёт вам руки выкручивать, воспримете это как должное?


Нет, не восприму, но полиции подчинюсь, так положено, потом можно обжаловать.
А что постановление кабмина, коллегиально проголосованное в том числе министром юстиции не зарегистрировано в минюсте ? Вы уверены ?

  drevlyanin написав:Если не все падают в обморок от одного слова -ковид, то это их право. Кто уж так сильно напуган, может в любой момент съездить в белокаменную и привиться от оного. В чём проблема?

Мне кажется больше тут истерят о нарушении их прав ковидиоты, я лично спокойно отношусь к вопросу. Меня больше интересует научный аспект, а не юридические вопросы и защита прав негров или других угнетаемых.
По поводу сказки, что в любой момент можно поехать сейчас и привиться. Российский минздрав доложил, что к сегодняшнему дню привито полным циклом (как положено двумя вакцинами) две тысячи человек, очередь на месяцы.
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