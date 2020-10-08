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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 266
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
42
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
12%
32
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
57
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
9
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
6%
15
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
41
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
15
Найманий працівник, втратив роботу
6%
15
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
15%
40
Всього голосів : 266
Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 20:10

  Ratatui написав:
  vitaliian написав:
  Ratatui написав:Собственно на страхе и манипуляции и держится всё управление везде.
только в тоталитарных режимах.


США тоталитарный режим?

по большинству признаков да... в современном мире практически все страны имеют признаки тоталитаризма...

Тоталитари́зм (от лат. totalis «весь, целый, полный» ← totalitas «цельность, полнота») — политический режим, подразумевающий абсолютный (тотальный) контроль государства над всеми аспектами общественной и частной жизни.
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
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Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 20:10

  antey1969 написав:Зображення


Зачёт )))
Один к одному аргументация борцов за права угнетённых.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
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