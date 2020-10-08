Ratatui написав:Собственно на страхе и манипуляции и держится всё управление везде.
только в тоталитарных режимах.
США тоталитарный режим?
по большинству признаков да... в современном мире практически все страны имеют признаки тоталитаризма...
Тоталитари́зм (от лат. totalis «весь, целый, полный» ← totalitas «цельность, полнота») — политический режим, подразумевающий абсолютный (тотальный) контроль государства над всеми аспектами общественной и частной жизни.
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...