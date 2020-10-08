Ratatui написав:Собственно на страхе и манипуляции и держится всё управление везде.
только в тоталитарных режимах.
США тоталитарный режим?
по большинству признаков да... в современном мире практически все страны имеют признаки тоталитаризма...
Тоталитари́зм (от лат. totalis «весь, целый, полный» ← totalitas «цельность, полнота») — политический режим, подразумевающий абсолютный (тотальный) контроль государства над всеми аспектами общественной и частной жизни.
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
drevlyanin написав:п.с. Если не все падают в обморок от одного слова -ковид, то это их право. Кто уж так сильно напуган, может в любой момент съездить в белокаменную и привиться от оного. В чём проблема?
drevlyanin написав:п.с. Если не все падают в обморок от одного слова -ковид, то это их право. Кто уж так сильно напуган, может в любой момент съездить в белокаменную и привиться от оного. В чём проблема?
vitaliian написав:Врач-инфекционист Ольга Голубовская написала у себя в Facebook эмоциональное послание украинцам, которые не верят в опасность коронавируса.
"Всем ковидоскептикам, которых, правда, несколько поменшало в ленте, хочу сказать следующее - вам хорошо живётся.
Вы не видите, что испытывают пациенты, ищущие себе койку с кислородом. Вы не видите, как работают реаниматологи, таская баллоны с кислородом в отделение, где падает его давление, т.е. ВСЕ тяжелые пациенты оказываются на волосок от гибели. Вы не видите, как тяжелые изможденные больные снимают с себя маску с кислородом, чтобы умереть, причём делают это тихо, ночью, чтоб никто не видел... как погибают сравнительно молодые люди, уже идущие на поправку, от тромбозов... тяжело, когда в одной семье умирают несколько человек ... причём не всегда самые пожилые... Вы не видите темп работы измученного персонала, не имеющего ни минуты покоя ни днём, ни ночью... и такое было во многих странах, развитых и не очень...
Какая разница для нас всех, что большинство болеет легко? Неужели не ясно, что в такой глобальной проблеме достаточно 20% и менее тяжёлых больных, чтоб мы все были в коллапсе? А вместе с нами вы и ваши близкие тоже в любой момент там окажетесь.
Поэтому ещё раз говорю - не верите, не боитесь, ваше право. Просто дайте шанс тем, кто БОИТСЯ, обоснованно боится заболеть, минимизировать на это риски. Когда я вижу толпы народа без средств индивидуальной защиты, мне кажется, что в ковидных госпиталях меньше шансов заразиться, чем в гастрономе или различных моллах.
Носите маски и соблюдайте дистанцию. Ведите себя, как потенциально инфицированные, ибо мы все уже в очаге интенсивной передачи инфекции. Этим вы проявите уважение к группам риска и облегчите работу истощенной системе здравоохранения. Помните, что тяжесть заболевания дозозависимая. Не контактируйте с людьми, имеющими респираторные симптомы. Избегайте массовых мероприятий.
Меньше бы эта Ольга сидела в Фейсбуке, а больше своей работой занималась бы. В Киеве относительно хорошо придерживаются в общественных местах карантина!
к чему этот вы-р? что-то неправильно написано?
зы Киев - это еще не Украина, при удалении от Киева строгость ношения масок падает по моим наблюдениям на 20% на каждый 100 км
It takes little for me to say I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
antey1969 написав:1) Персонал в этом году начали сокращать сами клиники еще до Ковида. В своей массе он начал увольняться не по причине Ковида, а благодаря "реформе", которая урезала и без того хилые ЗП в госклиниках.
Та реформа так и не стартовала, благодаря таким как ты, которые эту реформу саботировали
В тоже время, ты лично перебрался из Запорожья в Киев, ну так, констатация факта Наверное, до реформы ТАК охренно платили врачам и медперсоналу, что они в деньгах купались. Можно было легко обл.центр на столицу поменять. Но ніт, ведь не платили
С финансирование больниц проблема не в реформе. Реформа предполагала убрать схематоз, поэтому ты и противился убрать схематоз. Хотя на словах, ты против схематоза
А нынешние, за которых ты активно голосовал и бюджет больницам порезали и бюджет МВД увеличили. Чтобы, когда начнутся возмущаться, то было кому протестующих лупасить И "реформа" тут не при чём. Целиком и полностью действия нынешней власти
Как-то так
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
antey1969 написав:В маршрутках езжу нечасто. Но как попадаю вечером в "СпортЛайф"...
и в бассейне все без масок плавают
Там хлорка, постоянно работающая вытяжка и народа на метр площади меньше
Во время плавания вряд ли вирус поймаешь-2 человека на дорожке, а вот в раздевалке ...сегодня через шкафчик от меня оказалась барышня интенсивно шмыгающая носом.От того,что ключи от шкафчиков выдают через один толку мало,все равно люди оказываются на расстоянии меньше метра друг от друга.
drevlyanin написав:п.с. Если не все падают в обморок от одного слова -ковид, то это их право. Кто уж так сильно напуган, может в любой момент съездить в белокаменную и привиться от оного. В чём проблема?
Каким боком проблемы граждан США к посетителям этого форума? Тут половина, если не больше, по-английски ни бе, ни ме.
Не знаю даже как реагировать. ) Текст на сайте на том же языке, что и ваша реплика. И если ознакомится с его содержанием, то можно найти информацию по пересечению границы Рф не только гражданами США. <... Правительство РФ запретило въезд иностранных граждан, в том числе граждан США, за рядом исключений. ...>