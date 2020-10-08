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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 19421943194419451946>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 267
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
42
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
12%
32
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
57
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
9
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
6%
15
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
41
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
15
Найманий працівник, втратив роботу
6%
15
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
15%
41
Всього голосів : 267
Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 20:10

  Ratatui написав:
  vitaliian написав:
  Ratatui написав:Собственно на страхе и манипуляции и держится всё управление везде.
только в тоталитарных режимах.


США тоталитарный режим?

по большинству признаков да... в современном мире практически все страны имеют признаки тоталитаризма...

Тоталитари́зм (от лат. totalis «весь, целый, полный» ← totalitas «цельность, полнота») — политический режим, подразумевающий абсолютный (тотальный) контроль государства над всеми аспектами общественной и частной жизни.
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
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Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 20:10

  antey1969 написав:Зображення


Зачёт )))
Один к одному аргументация борцов за права угнетённых.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
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Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 20:44

  drevlyanin написав:п.с. Если не все падают в обморок от одного слова -ковид, то это их право. Кто уж так сильно напуган, может в любой момент съездить в белокаменную и привиться от оного. В чём проблема?


Как минимум проблема техническая. По информации с этого сайта въехать в РФ можно как исключение из правил.
https://ru.usembassy.gov/ru/covid-19-information-ru/
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Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 20:53

  tumos написав:
  drevlyanin написав:п.с. Если не все падают в обморок от одного слова -ковид, то это их право. Кто уж так сильно напуган, может в любой момент съездить в белокаменную и привиться от оного. В чём проблема?


Как минимум проблема техническая. По информации с этого сайта въехать в РФ можно как исключение из правил.
https://ru.usembassy.gov/ru/covid-19-information-ru/

Каким боком проблемы граждан США к посетителям этого форума? Тут половина, если не больше, по-английски ни бе, ни ме.
Mind the gap.
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  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
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Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 21:04

  vetka написав:
  vitaliian написав:Врач-инфекционист Ольга Голубовская написала у себя в Facebook эмоциональное послание украинцам, которые не верят в опасность коронавируса.

"Всем ковидоскептикам, которых, правда, несколько поменшало в ленте, хочу сказать следующее - вам хорошо живётся.

Вы не видите, что испытывают пациенты, ищущие себе койку с кислородом. Вы не видите, как работают реаниматологи, таская баллоны с кислородом в отделение, где падает его давление, т.е. ВСЕ тяжелые пациенты оказываются на волосок от гибели. Вы не видите, как тяжелые изможденные больные снимают с себя маску с кислородом, чтобы умереть, причём делают это тихо, ночью, чтоб никто не видел... как погибают сравнительно молодые люди, уже идущие на поправку, от тромбозов... тяжело, когда в одной семье умирают несколько человек ... причём не всегда самые пожилые... Вы не видите темп работы измученного персонала, не имеющего ни минуты покоя ни днём, ни ночью... и такое было во многих странах, развитых и не очень...

Какая разница для нас всех, что большинство болеет легко? Неужели не ясно, что в такой глобальной проблеме достаточно 20% и менее тяжёлых больных, чтоб мы все были в коллапсе? А вместе с нами вы и ваши близкие тоже в любой момент там окажетесь.

Поэтому ещё раз говорю - не верите, не боитесь, ваше право. Просто дайте шанс тем, кто БОИТСЯ, обоснованно боится заболеть, минимизировать на это риски. Когда я вижу толпы народа без средств индивидуальной защиты, мне кажется, что в ковидных госпиталях меньше шансов заразиться, чем в гастрономе или различных моллах.

Носите маски и соблюдайте дистанцию. Ведите себя, как потенциально инфицированные, ибо мы все уже в очаге интенсивной передачи инфекции. Этим вы проявите уважение к группам риска и облегчите работу истощенной системе здравоохранения. Помните, что тяжесть заболевания дозозависимая. Не контактируйте с людьми, имеющими респираторные симптомы. Избегайте массовых мероприятий.

Меньше бы эта Ольга сидела в Фейсбуке, а больше своей работой занималась бы.
В Киеве относительно хорошо придерживаются в общественных местах карантина!


к чему этот вы-р? что-то неправильно написано?

зы Киев - это еще не Украина, при удалении от Киева строгость ношения масок падает по моим наблюдениям на 20% на каждый 100 км
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Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 21:14

  antey1969 написав:1) Персонал в этом году начали сокращать сами клиники еще до Ковида. В своей массе он начал увольняться не по причине Ковида, а благодаря "реформе", которая урезала и без того хилые ЗП в госклиниках.

Та реформа так и не стартовала, благодаря таким как ты, которые эту реформу саботировали

В тоже время, ты лично перебрался из Запорожья в Киев, ну так, констатация факта :)
Наверное, до реформы ТАК охренно платили врачам и медперсоналу, что они в деньгах купались. Можно было легко обл.центр на столицу поменять. Но ніт, ведь не платили :)

Кабмин одобрил выделение ведомству Авакова дополнительных средств из коронавирусного фонда
По данным СМИ, речь идет о сумме около 2 млрд грн

С финансирование больниц проблема не в реформе.
Реформа предполагала убрать схематоз, поэтому ты и противился убрать схематоз. Хотя на словах, ты против схематоза

А нынешние, за которых ты активно голосовал и бюджет больницам порезали и бюджет МВД увеличили. Чтобы, когда начнутся возмущаться, то было кому протестующих лупасить
И "реформа" тут не при чём. Целиком и полностью действия нынешней власти

Как-то так :)
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""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 21:21

  antey1969 написав:
  vitaliian написав:
  antey1969 написав:В маршрутках езжу нечасто.
Но как попадаю вечером в "СпортЛайф"...
и в бассейне все без масок плавают

Там хлорка, постоянно работающая вытяжка и народа на метр площади меньше

Во время плавания вряд ли вирус поймаешь-2 человека на дорожке, а вот в раздевалке ...сегодня через шкафчик от меня оказалась барышня интенсивно шмыгающая носом.От того,что ключи от шкафчиков выдают через один толку мало,все равно люди оказываются на расстоянии меньше метра друг от друга.
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Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 21:48

  vitaliy_berdinskikh написав:
  tumos написав:
  drevlyanin написав:п.с. Если не все падают в обморок от одного слова -ковид, то это их право. Кто уж так сильно напуган, может в любой момент съездить в белокаменную и привиться от оного. В чём проблема?


Как минимум проблема техническая. По информации с этого сайта въехать в РФ можно как исключение из правил.
https://ru.usembassy.gov/ru/covid-19-information-ru/

Каким боком проблемы граждан США к посетителям этого форума? Тут половина, если не больше, по-английски ни бе, ни ме.

Не знаю даже как реагировать. ) Текст на сайте на том же языке, что и ваша реплика.
И если ознакомится с его содержанием, то можно найти информацию по пересечению границы Рф не только гражданами США.
<... Правительство РФ запретило въезд иностранных граждан, в том числе граждан США, за рядом исключений. ...>
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Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 21:54

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  tumos написав:Текст на сайте на том же языке, что и ваша реплика.

А разве я сказал что у меня проблемы с переводом?
  tumos написав:И если ознакомится с его содержанием, то можно найти информацию по пересечению границы Рф не только гражданами США.

Посольство США не обязано писать о том какие правила пересечения границы действуют для граждан Украины. Учитывая масштабы и исторические особенности им на это вообще не интересно, как не интересно и тем российским посетителям сайта посольства США которые зачем-то зашли туда.

Потому если кому-то из посетителей форума, а они в основном граждане Украины, захочется узнать могут ли они въехать в РФ - сайт посольсва США в РФ точно не то место где надо искать эту информацию.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
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Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 21:55

Re: Эпидемия коронавируса в мире

резюме по карантину на сегодняшнем Кабмине:

1. Меняются правила разрешенного количества людей в массовых собраниях.

В зеленой зоне предлагается разрешить массовые мероприятия в целом не более 50 человек при условии соблюдения социальной дистанции в 1,5 метра и масочного режима, в "желтой" - не более 30 человек, в "оранжевой" - не более 20.

Проведение спортивных соревнований разрешается без зрителей, кроме международных соревнований, по отдельному согласованию Минздраве.

2. Рекомендуется заведениям среднего образования установить каникулы с 15 до 30 октября. Соответствующее решение согласовала Государственная комиссия ТЭБ и ЧС.

3. Учреждениям профтехобразования и вузам рекомендуется перейти на дистанционное обучение с 15 октября по 15 ноября.

4. Рестораны и кафе во всех зонах, включая зеленую, закрываются с 22:00 до 7:00.

5. Сам карантин продлевается до конца года - 31 декабря.

Все эти изменения предполагается внести в постановление Кабмина №641, которое регулирует зоны карантина. Решение принято.

Глава МОЗ предлагает закрывать рестораны не позже 22 часов даже в зеленой зоне. Начинать работу они могут в 7 часов утра.

Степанов докладывает по карантину. Предлагает продлить его до 31 декабря 2020 года. Предлагает вдвое повысить показатель охвата тестирований - сегодня он 24. То есть 48 или 50.

Шкарлет презентует проект о финансировании дистанционного обучения. Речь об онлайн-курсах математики для школ.

Премьер рассказал, сколько денег дадут людям, пострадавшим от пожаров на Луганщине. Всего 185 миллионов гривен.

Шмыгаль также подтвердил, что каникулы в школах начнутся с 15 октября, а дальше школам будут рекомендовать дистанционное обучение. На дистанцию с 15 октября на месяц уходят вузы и техникумы.

Карантин продлят до конца года.

Спортивные состязания будут проводить без зрителей - кроме международных соревнований и только по согласованию с МОЗ.

Кабмин сегодня изменит количество людей на массовых мероприятиях.

Зеленая зона - максимум 50 человек

Желтая - не более 30

Оранжевая - не более 20 человек.
верю в евро... по 1,4
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vitaliian
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