Первый раз за более полугода коронабесия Кабмин принял нормальное решение. Хотя будь они реалистами - продлевать надо было минимум до конца марта.
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 13 жов, 2020 21:57
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Первый раз за более полугода коронабесия Кабмин принял нормальное решение. Хотя будь они реалистами - продлевать надо было минимум до конца марта.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Вів 13 жов, 2020 22:00
Re: Эпидемия коронавируса в мире
сегодня остановка на м.Минской (в сторону веника) ломилась от людей, там где конечная стояли очереди по 100+ человек (дистанция минимальная), проходящие маршрутки были забиты как кильки в банке. Я думаю маска в таких условиях бесполезна. Киевский традиционный бардак с транспортом в час пик, на который власти закрывают глаза.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
Додано: Вів 13 жов, 2020 22:02
а с наступлением темноты опасность вируса увеличивается?...
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
Додано: Вів 13 жов, 2020 22:07
Харьковский политех никуда не уходит (во всяком случае, до 22го), у них более важное дело - выборы ректора, которые уже срывались из-за карантина
О каникулах в харьковских школах с 15го тоже ничего не слышно.
Во всяком случае, всё это пока имеет характер рекомендаций.
Кстати, на весь октябрь анонсирована масса клубных концертов, билеты вовсю продаются.
Востаннє редагувалось Starikan в Вів 13 жов, 2020 22:13, всього редагувалось 1 раз.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Lion+
Додано: Вів 13 жов, 2020 22:07
заходил недавно в метро на святошине, у турникетов стоят 4 лба в пятнистой форме транспортной полиции, никого не останавливают, не проверяют, наверное своим видом пугают ковид. С эффективностью руководства персоналом в нашей стране всегда были проблемы.
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 13 жов, 2020 22:08, всього редагувалось 1 раз.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
Додано: Вів 13 жов, 2020 22:08
Его в темноте не видно, можно случайно наступить.
Но выход есть:
на авто по Киеву надо всегда включать дальний свет..., если пехом, то мощный прожектор Вас спасет - светить нужно прямиком в лицо встречным прохожим, чтобы вовремя увидеть выползающий из них вирус
Додано: Вів 13 жов, 2020 22:09
а что вы находите нормального в издевательстве над народом?...
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
Додано: Вів 13 жов, 2020 22:09
Re: Эпидемия коронавируса в мире
не смотрите больше кошмары на ночь.
издевательства это минимальная зарплата и пенсия, карантин должен быть жёстче, особенно на транспорте.
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 13 жов, 2020 22:14, всього редагувалось 1 раз.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
Додано: Вів 13 жов, 2020 22:13
может быть просто транспортная милиция в отличии от кабмина выполняет конституцию?
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
Додано: Вів 13 жов, 2020 22:14
Зараз переглядають цей форум: ib_investor, Moneta і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|