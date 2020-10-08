RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1943194419451946>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 267
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
42
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
12%
32
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
57
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
9
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
6%
15
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
41
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
15
Найманий працівник, втратив роботу
6%
15
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
15%
41
Всього голосів : 267
Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 21:57

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  vitaliian написав:5. Сам карантин продлевается до конца года - 31 декабря.

Первый раз за более полугода коронабесия Кабмин принял нормальное решение. Хотя будь они реалистами - продлевать надо было минимум до конца марта.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliy_berdinskikh
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1596
З нами з: 06.08.19
Подякував: 376 раз.
Подякували: 202 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 22:00

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Tat_888 написав:Во время плавания вряд ли вирус поймаешь-2 человека на дорожке, а вот в раздевалке ...сегодня через шкафчик от меня оказалась барышня интенсивно шмыгающая носом.От того,что ключи от шкафчиков выдают через один толку мало,все равно люди оказываются на расстоянии меньше метра друг от друга.
сегодня остановка на м.Минской (в сторону веника) ломилась от людей, там где конечная стояли очереди по 100+ человек (дистанция минимальная), проходящие маршрутки были забиты как кильки в банке. Я думаю маска в таких условиях бесполезна. Киевский традиционный бардак с транспортом в час пик, на который власти закрывают глаза.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4717
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1007 раз.
Подякували: 1354 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 22:02

  vitaliian написав:Рестораны и кафе во всех зонах, включая зеленую, закрываются с 22:00 до 7:00.

а с наступлением темноты опасность вируса увеличивается?... ;)
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
Тракторист
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5042
З нами з: 06.08.08
Подякував: 263 раз.
Подякували: 799 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 22:07

  vitaliian написав: Шмыгаль также подтвердил, что каникулы в школах начнутся с 15 октября, а дальше школам будут рекомендовать дистанционное обучение. На дистанцию с 15 октября на месяц уходят вузы и техникумы.

Харьковский политех никуда не уходит (во всяком случае, до 22го), у них более важное дело - выборы ректора, которые уже срывались из-за карантина :wink:
О каникулах в харьковских школах с 15го тоже ничего не слышно.
Во всяком случае, всё это пока имеет характер рекомендаций.

Кстати, на весь октябрь анонсирована масса клубных концертов, билеты вовсю продаются.
Востаннє редагувалось Starikan в Вів 13 жов, 2020 22:13, всього редагувалось 1 раз.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Lion+
Starikan
2
 
Повідомлень: 17636
З нами з: 12.10.11
Подякував: 1989 раз.
Подякували: 2835 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 22:07

  Тракторист написав:
  vitaliian написав:Рестораны и кафе во всех зонах, включая зеленую, закрываются с 22:00 до 7:00.

а с наступлением темноты опасность вируса увеличивается?... ;)

заходил недавно в метро на святошине, у турникетов стоят 4 лба в пятнистой форме транспортной полиции, никого не останавливают, не проверяют, наверное своим видом пугают ковид. С эффективностью руководства персоналом в нашей стране всегда были проблемы.
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 13 жов, 2020 22:08, всього редагувалось 1 раз.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4717
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1007 раз.
Подякували: 1354 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 22:08

  Тракторист написав:
  vitaliian написав:Рестораны и кафе во всех зонах, включая зеленую, закрываются с 22:00 до 7:00.

а с наступлением темноты опасность вируса увеличивается?... ;)

Его в темноте не видно, можно случайно наступить.
Но выход есть:
на авто по Киеву надо всегда включать дальний свет..., если пехом, то мощный прожектор Вас спасет - светить нужно прямиком в лицо встречным прохожим, чтобы вовремя увидеть выползающий из них вирус
antey1969
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 9998
З нами з: 30.11.11
Подякував: 1195 раз.
Подякували: 2770 раз.
 
Профіль
2
2
1
Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 22:09

  vitaliy_berdinskikh написав:
  vitaliian написав:5. Сам карантин продлевается до конца года - 31 декабря.

Первый раз за более полугода коронабесия Кабмин принял нормальное решение. Хотя будь они реалистами - продлевать надо было минимум до конца марта.

а что вы находите нормального в издевательстве над народом?...
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
Тракторист
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5042
З нами з: 06.08.08
Подякував: 263 раз.
Подякували: 799 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 22:09

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  antey1969 написав:светить нужно прямиком в лицо встречным прохожим, чтобы вовремя увидеть выползающий из них вирус
не смотрите больше кошмары на ночь.
  Тракторист написав:а что вы находите нормального в издевательстве над народом?...
издевательства это минимальная зарплата и пенсия, карантин должен быть жёстче, особенно на транспорте.
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 13 жов, 2020 22:14, всього редагувалось 1 раз.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4717
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1007 раз.
Подякували: 1354 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 22:13

  vitaliian написав:
  Тракторист написав:
  vitaliian написав:Рестораны и кафе во всех зонах, включая зеленую, закрываются с 22:00 до 7:00.

а с наступлением темноты опасность вируса увеличивается?... ;)

заходил недавно в метро на святошине, у турникетов стоят 4 лба в пятнистой форме транспортной полиции, никого не останавливают, не проверяют, наверное своим видом пугают ковид. С эффективностью руководства персоналом в нашей стране всегда были проблемы.

может быть просто транспортная милиция в отличии от кабмина выполняет конституцию? :mrgreen:
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
Тракторист
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5042
З нами з: 06.08.08
Подякував: 263 раз.
Подякували: 799 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 22:14

  vitaliian написав:
  antey1969 написав:светить нужно прямиком в лицо встречным прохожим, чтобы вовремя увидеть выползающий из них вирус
не смотрите больше кошмары на ночь.

Точно!
Делирий гораздо увлекательнее :wink:
antey1969
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 9998
З нами з: 30.11.11
Подякував: 1195 раз.
Подякували: 2770 раз.
 
Профіль
2
2
1
  #<1 ... 1943194419451946>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ib_investor і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 723, 724, 725
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7246 1660362
Переглянути останнє повідомлення
Чет 08 жов, 2020 08:42
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (20822)
13.10.2020 23:13
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.