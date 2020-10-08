vitaliy_berdinskikh написав:А разве я сказал что у меня проблемы с переводом?
Наверное теперь понял вашу фразу. Поскольку более половины огт посетителей форума не ни бе, ни ме по английски, то уж русский текст им и подавно не осилить.
vitaliy_berdinskikh написав:Посольство США не обязано писать о том какие правила пересечения границы действуют для граждан Украины. Учитывая масштабы и исторические особенности им на это вообще не интересно, как не интересно и тем российским посетителям сайта посольства США которые зачем-то зашли туда.
Потому если кому-то из посетителей форума, а они в основном граждане Украины, захочется узнать могут ли они въехать в РФ - сайт посольсва США в РФ точно не то место где надо искать эту информацию.
Это была информация на конкретный пост. Получатель информации пока ее не опроверг. А так без вопросов. Мне абсолютно все равно где и как желающие поехать в РФ будут знакомиться с правилами въезда.
vitaliian написав:резюме по карантину на сегодняшнем Кабмине:
1. Меняются правила ....
Пропустили ещё один момент:
Кабинет министров Украины изменил критерий для включения регионов в "красную зону" карантина. В частности, на смену динамичному пришел фиксированный показатель заболеваемости. ... определен четкий показатель заболеваемости, когда административная зона будет переходить в "красный уровень" эпидемиологической опасности.
"Это если заболеваемость на протяжении 14 дней составляет более чем 320 на 100 тысяч населения. До этого показатель был динамичным как в пять раз превышающий соответствующий средний показатель по стране", - отметил Степанов.
Тут недавно был разговор о масках. в частности, о Бук-3к. Никто не знает цену производителя? На сайте https://buk.com.ua цен нет. На prom.ua цены от 25 до 350 грн. Вопрос в связи с тем, что на сайте производителя пишут о частых подделках. И ещё. В аптеке 911 есть Бук-3 FFP3 NR за 55грн. Это что такое? На сайте производителя такой маркировки не нашёл.