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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1943194419451946

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 267
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
42
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
12%
32
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
57
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
9
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
6%
15
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
41
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
15
Найманий працівник, втратив роботу
6%
15
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
15%
41
Всього голосів : 267
Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 22:33

  vitaliy_berdinskikh написав:А разве я сказал что у меня проблемы с переводом?

Наверное теперь понял вашу фразу. Поскольку более половины огт посетителей форума не ни бе, ни ме по английски, то уж русский текст им и подавно не осилить.

  vitaliy_berdinskikh написав:Посольство США не обязано писать о том какие правила пересечения границы действуют для граждан Украины. Учитывая масштабы и исторические особенности им на это вообще не интересно, как не интересно и тем российским посетителям сайта посольства США которые зачем-то зашли туда.

Потому если кому-то из посетителей форума, а они в основном граждане Украины, захочется узнать могут ли они въехать в РФ - сайт посольсва США в РФ точно не то место где надо искать эту информацию.


Это была информация на конкретный пост. Получатель информации пока ее не опроверг.
А так без вопросов. Мне абсолютно все равно где и как желающие поехать в РФ будут знакомиться с правилами въезда.
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Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 22:56

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Нидерланды вводят частичный карантин, запрещено собираться больше 4 человек, все рестораны и кафе закрываются, введен всеобщий масочный режим.

Как говорит Тракторист, издеваются над народом и не соблюдают Конституцию.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
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Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 22:59

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Достигнут отрицательный спад устойчивого роста уменьшения подъёма числа заболевших
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 14 жов, 2020 01:11

  vitaliian написав:резюме по карантину на сегодняшнем Кабмине:

1. Меняются правила
....

Пропустили ещё один момент:
Кабинет министров Украины изменил критерий для включения регионов в "красную зону" карантина. В частности, на смену динамичному пришел фиксированный показатель заболеваемости.
...
определен четкий показатель заболеваемости, когда административная зона будет переходить в "красный уровень" эпидемиологической опасности.

"Это если заболеваемость на протяжении 14 дней составляет более чем 320 на 100 тысяч населения. До этого показатель был динамичным как в пять раз превышающий соответствующий средний показатель по стране", - отметил Степанов.

https://news.rbc.ua/rus/politics/krasnaya-zona-karantina-budet-opredelyatsya-1602597732.html
Прикинул для Харькова. При населении по данным Госстата 1,443 млн. 4.618 случаев за 14 дней, или 330 заболевших в сутки (в среднем за 14 дней). По этому критерию мы уже, по-моему, в красной зоне.
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Повідомлення Додано: Сер 14 жов, 2020 01:40

Тут недавно был разговор о масках. в частности, о Бук-3к.
Никто не знает цену производителя? На сайте https://buk.com.ua цен нет. На prom.ua цены от 25 до 350 грн.
Вопрос в связи с тем, что на сайте производителя пишут о частых подделках.
И ещё. В аптеке 911 есть Бук-3 FFP3 NR за 55грн. Это что такое? На сайте производителя такой маркировки не нашёл.
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