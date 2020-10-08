vitaliy_berdinskikh написав:А разве я сказал что у меня проблемы с переводом?
Наверное теперь понял вашу фразу. Поскольку более половины огт посетителей форума не ни бе, ни ме по английски, то уж русский текст им и подавно не осилить.
vitaliy_berdinskikh написав:Посольство США не обязано писать о том какие правила пересечения границы действуют для граждан Украины. Учитывая масштабы и исторические особенности им на это вообще не интересно, как не интересно и тем российским посетителям сайта посольства США которые зачем-то зашли туда.
Потому если кому-то из посетителей форума, а они в основном граждане Украины, захочется узнать могут ли они въехать в РФ - сайт посольсва США в РФ точно не то место где надо искать эту информацию.
Это была информация на конкретный пост. Получатель информации пока ее не опроверг. А так без вопросов. Мне абсолютно все равно где и как желающие поехать в РФ будут знакомиться с правилами въезда.
vitaliian написав:резюме по карантину на сегодняшнем Кабмине:
1. Меняются правила ....
Пропустили ещё один момент:
Кабинет министров Украины изменил критерий для включения регионов в "красную зону" карантина. В частности, на смену динамичному пришел фиксированный показатель заболеваемости. ... определен четкий показатель заболеваемости, когда административная зона будет переходить в "красный уровень" эпидемиологической опасности.
"Это если заболеваемость на протяжении 14 дней составляет более чем 320 на 100 тысяч населения. До этого показатель был динамичным как в пять раз превышающий соответствующий средний показатель по стране", - отметил Степанов.
Тут недавно был разговор о масках. в частности, о Бук-3к. Никто не знает цену производителя? На сайте https://buk.com.ua цен нет. На prom.ua цены от 25 до 350 грн. Вопрос в связи с тем, что на сайте производителя пишут о частых подделках. И ещё. В аптеке 911 есть Бук-3 FFP3 NR за 55грн. Это что такое? На сайте производителя такой маркировки не нашёл.
freeze написав: Нет, не восприму, но полиции подчинюсь, так положено, потом можно обжаловать. А что постановление кабмина, коллегиально проголосованное в том числе министром юстиции не зарегистрировано в минюсте ? Вы уверены ?
Мне кажется больше тут истерят о нарушении их прав ковидиоты, я лично спокойно отношусь к вопросу. Меня больше интересует научный аспект, а не юридические вопросы и защита прав негров или других угнетаемых. По поводу сказки, что в любой момент можно поехать сейчас и привиться. Российский минздрав доложил, что к сегодняшнему дню привито полным циклом (как положено двумя вакцинами) две тысячи человек, очередь на месяцы.
Вот видите, те кто иного мнения на проблемму-ковидиоты, офигенная толерантность. В Европу идём! Регистрация в минюсте упомянута была применительно к другой ситуации, хотя не удивлюсь, если и в вашем варианте о подобной "мелочи"-"забыли". Если я правильно уловил хитросплетения диалога с Трактористом, он ссылался на то, что по процедуре, сначала должно было быть проголосовано введение ЧП, а уж потом приниматься ограничения, предусмотренные оным. Поскольку ЧП не ввели (зассали или положили болт на конституцию уже не важно), то все предписания и ограничения не законны. О чём и было определение КС. О сложностях с вакциной не знал, заявляли же, что даже на станциях метро прививают. Но может малое число привитых связано с растянутостью во времени процесса введения двух доз а не недостаточным производством вакцины?