ЛАД написав: Тут недавно был разговор о масках. в частности, о Бук-3к.

Никто не знает цену производителя? На сайте https://buk.com.ua цен нет. На prom.ua цены от 25 до 350 грн.

Вопрос в связи с тем, что на сайте производителя пишут о частых подделках.

И ещё. В аптеке 911 есть Бук-3 FFP3 NR за 55грн. Это что такое? На сайте производителя такой маркировки не нашёл.



я в целом не доверяю отечественному производителю даже без подделок. я брал 3М ффп2 на прошлой неделе в розетке. там за 119 грн без клапана и за 149 с клапаном. вроде серия сделанная в британии (на сайте 3м в британии именно она и значится). но конечно может быть тоже подделка. сын говорит, в ней очень легко дышится, а это меня беспокоит, потому что в моей ффп3 до-ковидной закупки вдыхать приходится с усилием. но визуально выглядит очень правдободобно



вот такой https://www.3m.com.ua/3M/uk_UA/company- ... 499&rt=rud

