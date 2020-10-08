vitaliy_berdinskikh написав:А разве я сказал что у меня проблемы с переводом?
Наверное теперь понял вашу фразу. Поскольку более половины огт посетителей форума не ни бе, ни ме по английски, то уж русский текст им и подавно не осилить.
vitaliy_berdinskikh написав:Посольство США не обязано писать о том какие правила пересечения границы действуют для граждан Украины. Учитывая масштабы и исторические особенности им на это вообще не интересно, как не интересно и тем российским посетителям сайта посольства США которые зачем-то зашли туда.
Потому если кому-то из посетителей форума, а они в основном граждане Украины, захочется узнать могут ли они въехать в РФ - сайт посольсва США в РФ точно не то место где надо искать эту информацию.
Это была информация на конкретный пост. Получатель информации пока ее не опроверг. А так без вопросов. Мне абсолютно все равно где и как желающие поехать в РФ будут знакомиться с правилами въезда.
vitaliian написав:резюме по карантину на сегодняшнем Кабмине:
1. Меняются правила ....
Пропустили ещё один момент:
Кабинет министров Украины изменил критерий для включения регионов в "красную зону" карантина. В частности, на смену динамичному пришел фиксированный показатель заболеваемости. ... определен четкий показатель заболеваемости, когда административная зона будет переходить в "красный уровень" эпидемиологической опасности.
"Это если заболеваемость на протяжении 14 дней составляет более чем 320 на 100 тысяч населения. До этого показатель был динамичным как в пять раз превышающий соответствующий средний показатель по стране", - отметил Степанов.
Тут недавно был разговор о масках. в частности, о Бук-3к. Никто не знает цену производителя? На сайте https://buk.com.ua цен нет. На prom.ua цены от 25 до 350 грн. Вопрос в связи с тем, что на сайте производителя пишут о частых подделках. И ещё. В аптеке 911 есть Бук-3 FFP3 NR за 55грн. Это что такое? На сайте производителя такой маркировки не нашёл.
freeze написав: Нет, не восприму, но полиции подчинюсь, так положено, потом можно обжаловать. А что постановление кабмина, коллегиально проголосованное в том числе министром юстиции не зарегистрировано в минюсте ? Вы уверены ?
Мне кажется больше тут истерят о нарушении их прав ковидиоты, я лично спокойно отношусь к вопросу. Меня больше интересует научный аспект, а не юридические вопросы и защита прав негров или других угнетаемых. По поводу сказки, что в любой момент можно поехать сейчас и привиться. Российский минздрав доложил, что к сегодняшнему дню привито полным циклом (как положено двумя вакцинами) две тысячи человек, очередь на месяцы.
Вот видите, те кто иного мнения на проблемму-ковидиоты, офигенная толерантность. В Европу идём! Регистрация в минюсте упомянута была применительно к другой ситуации, хотя не удивлюсь, если и в вашем варианте о подобной "мелочи"-"забыли". Если я правильно уловил хитросплетения диалога с Трактористом, он ссылался на то, что по процедуре, сначала должно было быть проголосовано введение ЧП, а уж потом приниматься ограничения, предусмотренные оным. Поскольку ЧП не ввели (зассали или положили болт на конституцию уже не важно), то все предписания и ограничения не законны. О чём и было определение КС. О сложностях с вакциной не знал, заявляли же, что даже на станциях метро прививают. Но может малое число привитых связано с растянутостью во времени процесса введения двух доз а не недостаточным производством вакцины?
drevlyanin написав:Вот видите, те кто иного мнения на проблемму-ковидиоты, офигенная толерантность. В Европу идём!
У вас некоторая иллюзия насчёт Европы. В Европе толерантны к геям, мусульманам и тд, но совсем не толерантны к ковидиотам, конские штрафы, жесткие действия полиции. Потому что свободу заражать других людей там не относят к основополагающим свободам человека. А людей, думающих, что это так и называют ковидиотами, термин пришёл к нам из Европы собственно.
drevlyanin написав:Поскольку ЧП не ввели (зассали или положили болт на конституцию уже не важно), то все предписания и ограничения не законны. О чём и было определение КС.
Похоже вы не читали постановление КС, как и тракторист, кстати и я не читал, но по резюме из СМИ, ситуация выглядит иначе. КСУ просто указал, что ограничения свобод граждан не могут вводится подзаконными актами кабмина. Но за юридические тонкости я не спорю, у нас тут много юристов и без меня.
drevlyanin написав:О сложностях с вакциной не знал, заявляли же, что даже на станциях метро прививают.
В метро вакцинируют от гриппа. Кстати вроде более 20 процентов граждан там привилось от гриппа. Ситуация по сравнению с Украиной выглядит интересной, в это же самое время вакцины от гриппа только-только в малом количестве начинают появляться у нас. Видимо наши власти думают, что грипп украинцев не берёт или может думают по неграмотности, что грипп - это типа насморка.
drevlyanin написав:Но может малое число привитых связано с растянутостью во времени процесса введения двух доз а не недостаточным производством вакцины?
Немного связано с этим, две вакцины делаются с периодичностью в две недели. Но насколько я понимаю, сейчас в РФ делают с черепашьей скоростью около 500 шт в день вакцины только врачам да каким-то VIP. До других групп населения дело не дошло.
ЛАД написав:Тут недавно был разговор о масках. в частности, о Бук-3к. Никто не знает цену производителя? На сайте https://buk.com.ua цен нет. На prom.ua цены от 25 до 350 грн. Вопрос в связи с тем, что на сайте производителя пишут о частых подделках. И ещё. В аптеке 911 есть Бук-3 FFP3 NR за 55грн. Это что такое? На сайте производителя такой маркировки не нашёл.
я в целом не доверяю отечественному производителю даже без подделок. я брал 3М ффп2 на прошлой неделе в розетке. там за 119 грн без клапана и за 149 с клапаном. вроде серия сделанная в британии (на сайте 3м в британии именно она и значится). но конечно может быть тоже подделка. сын говорит, в ней очень легко дышится, а это меня беспокоит, потому что в моей ффп3 до-ковидной закупки вдыхать приходится с усилием. но визуально выглядит очень правдободобно